JVC’den 1.2-inç kalınlığında ev sinema sistemi

Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından JVC bugün şık tasarımıyla dikkat çeken ve sadece 1.2 inç- 3.1 santimetre kalınlığındaki ev sinema ses sistemini tanıttı.
AX-FT amplifikatör ve 2 adet SP-FT hoparlörden oluşan sistem oldukça ince tasarımı sayesinde birlikte gelen standlarıyla yada duvara monte edilebilen yapıları ile yer sıkıntısı olan kullanıcılara derman olabilir. 80W'lık sinema sistemi Dolby Digital ve DTS gibi önemli ses formatlarının yanında AAC desteği de sunuyor. Amplifikatörü 270 dolardan ve bir çift hoparlörü 224 dolardan ayrı ayrı satılacak olan sistem herzamanki gibi ilk olarak JVC'nin memleketi Japonya'da kullanıcıyla buluşacak. Firma ürünün Avrupa ve Amerika pazarındaki geleceği ile ilgili bir açıklama ise yapmış değil.
http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=19093 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen
led ekranlı tvler 2500-4000 ytl olabilirler çünkü led tvde teklonojik devrim var ama bunlarda sadece daha öncedende kulllanılan bir sistem (teknik olarak) kullanılmış o yüzden bence dış kasadan ibaret bir tasarım bu parayı hak etmiyor.
Genelde tasarım amaçlı ürünler kalın cüzdanlılara hitap eder. DonanımHaber üyeleri de işlevsel sever...
çok doğru (:
Ama tasarım olrark cercevelerle birlikte inanılmaz güzel duruyor değilmi ?
Parasına çok diyen çıkabilir ancak LED bir TV'nin fiyatının yanında çok az kısaca ona o kadar para ayırıyorsanız bunada bu kadar para ayırmak bence gerekli.
haklısınız bu yüzden sinama düzeni adı altında satılan 5+1 sistemle seslerin intikalinde kalite arıyoruz
%100 olarak katılıyorum size.
Parasına çok diyen çıkabilir ancak LED bir TV'nin fiyatının yanında çok az kısaca ona o kadar para ayırıyorsanız bunada bu kadar para ayırmak bence gerekli.