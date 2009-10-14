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JVC’den 1.2-inç kalınlığında ev sinema sistemi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
1
14
Diğer
Shady
Haber Editörü
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JVC’den 1.2-inç kalınlığında ev sinema sistemi
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Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından JVC bugün şık tasarımıyla dikkat çeken ve sadece 1.2 inç- 3.1 santimetre kalınlığındaki ev sinema ses sistemini tanıttı.

AX-FT amplifikatör ve 2 adet SP-FT hoparlörden oluşan sistem oldukça ince tasarımı sayesinde birlikte gelen standlarıyla yada duvara monte edilebilen yapıları ile yer sıkıntısı olan kullanıcılara derman olabilir. 80W'lık sinema sistemi Dolby Digital ve DTS gibi önemli ses formatlarının yanında AAC desteği de sunuyor. Amplifikatörü 270 dolardan ve bir çift hoparlörü 224 dolardan ayrı ayrı satılacak olan sistem herzamanki gibi ilk olarak JVC'nin memleketi Japonya'da kullanıcıyla buluşacak. Firma ürünün Avrupa ve Amerika pazarındaki geleceği ile ilgili bir açıklama ise yapmış değil.

JVC’den 1.2-inç kalınlığında ev sinema sistemi
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JVC’den 1.2-inç kalınlığında ev sinema sistemi
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http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=19093 Yorum Yaz
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simplethinks 10 yıl
kalınlığı başlıkta ekran boyutu gibi anlaşılıyor
Aynen
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MACH25 10 yıl
Peki asıl soruya gelelim; Nereden alıcaz bu JVC ürünlerini....
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1963bursa 10 yıl
kalınlığı başlıkta ekran boyutu gibi anlaşılıyor
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tanerturk17 10 yıl
bence çok estetik ama 2.0 bi sistem sanırsam.5+1 değil.5+1 se bile fiyatı pahallı,z5500 gibi bi 5+1 in yanında estetikten öte geçemez ama rms olarak z5500 gibi olsa fanları olurdu bu sistemin.
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baysan240 10 yıl
japonyada 494 dolara satılan ürün türkiyede 800 dolar civarında satılır.
led ekranlı tvler 2500-4000 ytl olabilirler çünkü led tvde teklonojik devrim var ama bunlarda sadece daha öncedende kulllanılan bir sistem (teknik olarak) kullanılmış o yüzden bence dış kasadan ibaret bir tasarım bu parayı hak etmiyor.
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XivA 10 yıl
çok şık. digital anfikator var galiba. fiyatıda gayet normal. 80 watt gerçek güçtür. 2 hoparlörden veriyor kendi üzerinde yapay yaparak dts ve ac3 leri.
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sertacaygun 10 yıl
İncelik adına çok para isterler şimdi...
Genelde tasarım amaçlı ürünler kalın cüzdanlılara hitap eder. DonanımHaber üyeleri de işlevsel sever...
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_AMADEUS_ 10 yıl
Fiyatı bence normal,hiçte öyle aman aman pahalı değil,şık bir ürün.Bizim ülkemize gelirmi orasını bilemem tabi.
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jokerDHaber 10 yıl

sertacaygun

İncelik adına çok para isterler şimdi...

Genelde tasarım amaçlı ürünler kalın cüzdanlılara hitap eder. DonanımHaber üyeleri de işlevsel sever...


çok doğru (:



Ama tasarım olrark cercevelerle birlikte inanılmaz güzel duruyor değilmi ?
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gun 10 yıl
İnce televizyonlarla kullanılabilir zira normal bir televizyonun ses sistemi bana kesinlikle çok yetersiz geliyor.
Parasına çok diyen çıkabilir ancak LED bir TV'nin fiyatının yanında çok az kısaca ona o kadar para ayırıyorsanız bunada bu kadar para ayırmak bence gerekli.
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TELESCOPE 10 yıl
gun

İnce televizyonlarla kullanılabilir zira normal bir televizyonun ses sistemi bana kesinlikle çok yetersiz geliyor.

Parasına çok diyen çıkabilir ancak LED bir TV'nin fiyatının yanında çok az kısaca ona o kadar para ayırıyorsanız bunada bu kadar para ayırmak bence gerekli.




haklısınız bu yüzden sinama düzeni adı altında satılan 5+1 sistemle seslerin intikalinde kalite arıyoruz
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gokhan2 10 yıl

gun

İnce televizyonlarla kullanılabilir zira normal bir televizyonun ses sistemi bana kesinlikle çok yetersiz geliyor.

Parasına çok diyen çıkabilir ancak LED bir TV'nin fiyatının yanında çok az kısaca ona o kadar para ayırıyorsanız bunada bu kadar para ayırmak bence gerekli.




%100 olarak katılıyorum size.
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gun 10 yıl
İnce televizyonlarla kullanılabilir zira normal bir televizyonun ses sistemi bana kesinlikle çok yetersiz geliyor.
Parasına çok diyen çıkabilir ancak LED bir TV'nin fiyatının yanında çok az kısaca ona o kadar para ayırıyorsanız bunada bu kadar para ayırmak bence gerekli.
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