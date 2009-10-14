JVC’den 1.2-inç kalınlığında ev sinema sistemi

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Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından JVC bugün şık tasarımıyla dikkat çeken ve sadece 1.2 inç- 3.1 santimetre kalınlığındaki ev sinema ses sistemini tanıttı.

AX-FT amplifikatör ve 2 adet SP-FT hoparlörden oluşan sistem oldukça ince tasarımı sayesinde birlikte gelen standlarıyla yada duvara monte edilebilen yapıları ile yer sıkıntısı olan kullanıcılara derman olabilir. 80W'lık sinema sistemi Dolby Digital ve DTS gibi önemli ses formatlarının yanında AAC desteği de sunuyor. Amplifikatörü 270 dolardan ve bir çift hoparlörü 224 dolardan ayrı ayrı satılacak olan sistem herzamanki gibi ilk olarak JVC'nin memleketi Japonya'da kullanıcıyla buluşacak. Firma ürünün Avrupa ve Amerika pazarındaki geleceği ile ilgili bir açıklama ise yapmış değil.

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http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=19093