Kanada'nın kırsal bölgelerinde Starlink hizmeti için ödenen yaklaşık maliyet ortaya çıktı

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SpaceX’in içinde bulunduğumuz hafta uzaya gönderdiği Falcon 9 roketindeki 60 yeni uyduyla birlikte toplam sayısı 950’yi bulan Starlink uyduları, ABD ve Kanada’daki müşterileri beta programı kapsamında hizmet vermeye devam ediyor.

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Şubat veya Mart 2021’de Avrupa’ya da adım atması beklenen Starlink uzaydan internet hizmetiyle ilgili özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanlar olumlu görüş bildirirken, maliyetler için ise aynı şeyi söylemek pek mümkün görünmüyor.

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Kanada’da faaliyet gösteren haber ağı CBC’nin paylaştığı bilgilere göre ülkenin kırsal kesiminde yaşayan insanların Starlink kurulum ücretleri için ciddi paralar ödemesi gerekiyor. Yeni Brunswick eyaleti Kingston Yarımadası bölgesinde yaşayan Greg Rekounas adlı bir Starlink müşterisine ulaşan CBC, kullanıcının kurulum için ne kadar ücret ödediğini ortaya çıkardı.

Kurulum ücreti yaklaşık 5 bin lira

Bir bilgi teknolojileri şirketinde veri tabanı yöneticisi olarak görev yapan ve pandemi sürecinde evden çalışmak zorunda kalan Rekounas’ın 150mbit indirme ve 12mbit yükleme hızı sunan Starlink paketi için aylık 130 Kanada doları (yaklaşık 785 lira) ödediği belirtildi. Rekounas, uydu çanağı, modem, güç kaynağı ve bunlar için kullanılan yaklaşık 30metre uzunluğundaki kabloyu içeren kurulum paketine ise tam 820 Kanada doları (yaklaşık 5 bin lira) ödedi.

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Starlink hizmeti, söz konusu yüksek maliyet oranlarına rağmen yüksek hızlı internet bağlantısının elzem olduğu iş kollarında çalışan ancak merkezden uzak yaşayan insanlar için yine de bir kurtarıcı olacakmış gibi görünüyor. Zira, iş gereği her gün defalarca video konferans yapmak durumunda kalan Rekounas’ın kullandığı DSL hizmetinin yavaşlığından dolayı zaman zaman web kamerasını kapatmak zorunda kaldığını hatırlatalım.

Rekounas, bu konuda yaptığı açıklamada ise “Starlink benim için bir kurtarıcı oldu. Oturduğum yerdeki internet hızı o kadar yavaştı ki artık taşınmayı bile düşünmeye başlamıştım. Artık evimi değiştirmek zorunda değilim” ifadelerini kullandı.

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