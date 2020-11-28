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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanada'nın kırsal bölgelerinde Starlink hizmeti için ödenen yaklaşık maliyet ortaya çıktı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uzaydan internet hizmeti Starlink, kırsal bölgelerde yaşayan insanlara yüksek hızlı internet hizmeti sunarken, bunu yüksek maliyetle gerçekleştiriyor.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Kanada'nın kırsal bölgelerinde Starlink hizmeti için ödenen yaklaşık maliyet ortaya çıktı
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    SpaceX’in içinde bulunduğumuz hafta uzaya gönderdiği Falcon 9 roketindeki 60 yeni uyduyla birlikte toplam sayısı 950’yi bulan Starlink uyduları, ABD ve Kanada’daki müşterileri beta programı kapsamında hizmet vermeye devam ediyor.

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    Şubat veya Mart 2021’de Avrupa’ya da adım atması beklenen Starlink uzaydan internet hizmetiyle ilgili özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanlar olumlu görüş bildirirken, maliyetler için ise aynı şeyi söylemek pek mümkün görünmüyor.

    Kanada'nın kırsal bölgelerinde Starlink hizmeti için ödenen yaklaşık maliyet ortaya çıktı
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    Kanada’da faaliyet gösteren haber ağı CBC’nin paylaştığı bilgilere göre ülkenin kırsal kesiminde yaşayan insanların Starlink kurulum ücretleri için ciddi paralar ödemesi gerekiyor. Yeni Brunswick eyaleti Kingston Yarımadası bölgesinde yaşayan Greg Rekounas adlı bir Starlink müşterisine ulaşan CBC, kullanıcının kurulum için ne kadar ücret ödediğini ortaya çıkardı.

    Kurulum ücreti yaklaşık 5 bin lira

    Bir bilgi teknolojileri şirketinde veri tabanı yöneticisi olarak görev yapan ve pandemi sürecinde evden çalışmak zorunda kalan Rekounas’ın 150mbit indirme ve 12mbit yükleme hızı sunan Starlink paketi için aylık 130 Kanada doları (yaklaşık 785 lira) ödediği belirtildi. Rekounas, uydu çanağı, modem, güç kaynağı ve bunlar için kullanılan yaklaşık 30metre uzunluğundaki kabloyu içeren kurulum paketine ise tam 820 Kanada doları (yaklaşık 5 bin lira) ödedi.

    Kanada'nın kırsal bölgelerinde Starlink hizmeti için ödenen yaklaşık maliyet ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Starlink hizmeti, söz konusu yüksek maliyet oranlarına rağmen yüksek hızlı internet bağlantısının elzem olduğu iş kollarında çalışan ancak merkezden uzak yaşayan insanlar için yine de bir kurtarıcı olacakmış gibi görünüyor. Zira, iş gereği her gün defalarca video konferans yapmak durumunda kalan Rekounas’ın kullandığı DSL hizmetinin yavaşlığından dolayı zaman zaman web kamerasını kapatmak zorunda kaldığını hatırlatalım.

    Rekounas, bu konuda yaptığı açıklamada ise “Starlink benim için bir kurtarıcı oldu. Oturduğum yerdeki internet hızı o kadar yavaştı ki artık taşınmayı bile düşünmeye başlamıştım. Artık evimi değiştirmek zorunda değilim” ifadelerini kullandı.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    3 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    8 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    9 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    10 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    11 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    12 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    12 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    13 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    21 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yüksek değil bence, adamların para birimine bakacaksınız. Editör arkadaş para birimini çevirmiş ama adamların orada 820 kanada dolarının türkiye fiyatına bakarsanız tabi yüksek gözükür. cep telefonu parasına adam kırsal'daki evine 150mbps bağlatıyor. Türkiyede kırsala 16mbps adsl hattı çektirmeyi deneyin o zaman görün yükseği, birde 130 dolarlık aylık ücret de yine yüksek değil. İlk aşamada bunlar gayet doğal, sonradan sonraya abone sayısı arttırıldıkça düşüreceklerini tahmin etmek zor olmasa gerek.
    Yüksek değil bence, adamların para birimine bakacaksınız. Editör arkadaş para birimini çevirmiş ama adamların orada 820 kanada dolarının türkiye fiyatına bakars...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    lost in turkey 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dağın başında 150 mbit internet için hiçbirşey. Zamanla zaten dahada ucuzlayacakdır. Aylık bedel değil yalnız kurulum ücreti fazla geldi bana. Sanırım kırsal bölge olduğu için güç kaynağı, kablo vb artırmış olabilir maliyeti. Elon reis yanlış yapmaz 😬
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    habib_723 (Habib ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şuan uydudan hizmet veren şirketlerden ne farkı sözde indirimli olmayacaksa ne anlamı kaldı.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çokda abartılı değil fiyat. İlla ucuzlayacaktır yaygınlaşınca. Kırsal kesimde yaşayan ve hızlı internet isteyen ve ttnete mahkum olan biri bu işkence yerine bu parayı verebilir. Bakalım ülkemizde ne kadar olacak
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    SuperVisör (mahir cam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    zengin işiymiş ttnet sevinir
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yüksek değil bence, adamların para birimine bakacaksınız. Editör arkadaş para birimini çevirmiş ama adamların orada 820 kanada dolarının türkiye fiyatına bakarsanız tabi yüksek gözükür. cep telefonu parasına adam kırsal'daki evine 150mbps bağlatıyor. Türkiyede kırsala 16mbps adsl hattı çektirmeyi deneyin o zaman görün yükseği, birde 130 dolarlık aylık ücret de yine yüksek değil. İlk aşamada bunlar gayet doğal, sonradan sonraya abone sayısı arttırıldıkça düşüreceklerini tahmin etmek zor olmasa gerek.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ABD ve Kanada'da hala daha 100 yıldan eski kabloların olduğu yerler var. Büyük şehirler de değilseniz altyapı çok berbat. Avrupa gibi köylerde sağlam altyapı yok. Starlink kırsal için büyük bir nimet Kuzey Amerika'da.
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bence fiyatı iyi,tabi bu ücreti ödeyenler daha iyi bilir fakat haberdeki örnek gibi kırsal alanlarda çok iyi bir tercih olabilir gibi duruyor.amerikada olsam almak istiyeceğim bir hizmet olurdu
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    Steelo 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    30 metrelik kablo kuracaksam ne anlamı kalıyor starlink'in? Şuan için yetersiz ve pahalı.
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    Alperk87 (alper kutlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Steelo
    Televizyonlarda çatıya uydu kuruyorsun sonra eve kadar çekiyorsun ya o şekilde kablo çekiyorsun bu normal değil mi? yetersiz kısmını anlamadım pahalı kısmıysa oranın alım gücüne göre pahalı değil bize aynı fiyatlara gelirse bize pahalı gelecektir alım gücümüz ortada
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