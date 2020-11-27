Yaşam için gerekli olan kayıp kimyasal fosfor, sonunda bir kuyruklu yıldızda tespit edildi

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Yaşamın Dünya’da nasıl başladığına dair ortaya atılan hipotezlerden muhtemelen en kabul göreni bunun kuyruklu yıldız, asteroit ya da proto gezegen çarpmaları sonucu mümkün olduğunu iddia edendir. Yaşamın söz konusu gök cisimlerinde bulunan ve Dünya’daki biyolojik moleküllerin çoğunu oluşturan kimyasallarla gezegenimize ulaştırıldığı tezi ise bugüne kadar eksik olan bir kimyasal nedeniyle tam olarak ispattan uzaktı. Ancak yaşanan bir gelişme, yaşamın kaynağının bir kuyruklu yıldız ya da göktaşı olabileceği ihtimalini iyice kuvvetlendirdi.

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Gezegenimizdeki biyolojik moleküllerin çoğunu oluşturan altı kimyasal bulunuyor. Bunlar; karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür (CHNOPS) olarak sıralanmakta. Bilim insanları, söz konusu kimyasallardan ilk dördünün karbon temelli asteroitlerde rahatlıkla bulunduğunu ifade ederken geriye kalan son ikisini yani sülfür ve fosforu tespit etmekte zorlanmıştı.

Sülfür de bulunmuştu

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Araştırmalarını sürdüren bilim insanları, günün sonunda üzerinde daha önce sülfür tespit edilen 67P/Churyumov–Gerasimenko adlı kuyruklu yıldızda fosfor da buldu. Araştırmacılar, hücrelerimizin enerji depolama ve transferi için ihtiyaç duyduğu kimyasalın evrende çok yaygın olarak bulunmadığını belirtiyor.

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Katı haldeki toz parçaları içindeki minerallerde bulunan fosfor iyonları, Avrupa Uzay Ajansı’nın 67P/Churyumov–Gerasimenko’yu incelemek için 2004 yılında uzaya fırlattığı ve Eylül 2014 ile Eylül 2016 gökcismine yaklaşan Rosetta uzaya aracı tarafından kuyrukluyıldızın iç saçından toplanan toz parçalarına ait verileri inceleyen Finlandiya’daki Turku Üniversitesi’nce tespit edildi. Bahse konu toz parçaları, Rosetta üzerinde bulunan COSIMA adlı cihaz tarafından kuyruklu yıldız saçından toplandı, fotoğraflandı ve kütle spektrometresi tarafından da bunların ölçümü yapıldı.

Astronomi dünyası için bir ilk olan keşif sayesinde CHNOPS kimyasallarının sonuncusu da bir kuyruklu yıldızda bulunmuş oldu. Bakalım söz konusu keşif, bilim dünyasında nasıl yankılanacak.

https://newatlas.com/space/phosphorus-comet-67p-churyumov-gerasimenko-rosetta/

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