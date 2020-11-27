Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yaşam için gerekli olan kayıp kimyasal fosfor, sonunda bir kuyruklu yıldızda tespit edildi

    Bilim insanları, Rosetta uzay aracının yaklaştığı ve örnek topladığı 67P/Churyumov–Gerasimenko adlı kuyruklu yıldızda fosfor keşfetti. Kimyasal, yaşam için gerekli olan elementlerden biri.
    10 dk.
    50
    40
    Uzay
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yaşam için gerekli olan kayıp kimyasal fosfor, sonunda bir kuyruklu yıldızda tespit edildi
    Tam Boyutta Gör

    Yaşamın Dünya’da nasıl başladığına dair ortaya atılan hipotezlerden muhtemelen en kabul göreni bunun kuyruklu yıldız, asteroit ya da proto gezegen çarpmaları sonucu mümkün olduğunu iddia edendir. Yaşamın söz konusu gök cisimlerinde bulunan ve Dünya’daki biyolojik moleküllerin çoğunu oluşturan kimyasallarla gezegenimize ulaştırıldığı tezi ise bugüne kadar eksik olan bir kimyasal nedeniyle tam olarak ispattan uzaktı. Ancak yaşanan bir gelişme, yaşamın kaynağının bir kuyruklu yıldız ya da göktaşı olabileceği ihtimalini iyice kuvvetlendirdi.

    Ayrıca Bkz. "İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan dev roketin inşaası başladı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk, Starship testine yönelik bir tahminde bulundu: “Sağlam bir iniş için %30 şansımız var”

    Gezegenimizdeki biyolojik moleküllerin çoğunu oluşturan altı kimyasal bulunuyor. Bunlar; karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür (CHNOPS) olarak sıralanmakta. Bilim insanları, söz konusu kimyasallardan ilk dördünün karbon temelli asteroitlerde rahatlıkla bulunduğunu ifade ederken geriye kalan son ikisini yani sülfür ve fosforu tespit etmekte zorlanmıştı.

    Sülfür de bulunmuştu

    Yaşam için gerekli olan kayıp kimyasal fosfor, sonunda bir kuyruklu yıldızda tespit edildi
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmalarını sürdüren bilim insanları, günün sonunda üzerinde daha önce sülfür tespit edilen 67P/Churyumov–Gerasimenko adlı kuyruklu yıldızda fosfor da buldu. Araştırmacılar, hücrelerimizin enerji depolama ve transferi için ihtiyaç duyduğu kimyasalın evrende çok yaygın olarak bulunmadığını belirtiyor.

    Yaşam için gerekli olan kayıp kimyasal fosfor, sonunda bir kuyruklu yıldızda tespit edildi
    Tam Boyutta Gör

    Katı haldeki toz parçaları içindeki minerallerde bulunan fosfor iyonları, Avrupa Uzay Ajansı’nın 67P/Churyumov–Gerasimenko’yu incelemek için 2004 yılında uzaya fırlattığı ve Eylül 2014 ile Eylül 2016 gökcismine yaklaşan Rosetta uzaya aracı tarafından kuyrukluyıldızın iç saçından toplanan toz parçalarına ait verileri inceleyen Finlandiya’daki Turku Üniversitesi’nce tespit edildi. Bahse konu toz parçaları, Rosetta üzerinde bulunan COSIMA adlı cihaz tarafından kuyruklu yıldız saçından toplandı, fotoğraflandı ve kütle spektrometresi tarafından da bunların ölçümü yapıldı.

    Astronomi dünyası için bir ilk olan keşif sayesinde CHNOPS kimyasallarının sonuncusu da bir kuyruklu yıldızda bulunmuş oldu.  Bakalım söz konusu keşif, bilim dünyasında nasıl yankılanacak.



    https://newatlas.com/space/phosphorus-comet-67p-churyumov-gerasimenko-rosetta/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    3 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Malezya ordusu, FNSS ortaklığıyla geliştirilen AV-8 8x8 KBRN araçlarıyla tatbikat yaptı
    8 sa.
    KFC, Çin’in Şangay kentinde otonom araçlar içinde tavuk ürünleri satmaya başladı
    1 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Yaşam için gerekli olan kayıp kimyasal fosfor, sonunda bir kuyruklu yıldızda tespit edildi Sonraki Müzik platformu Tidal'e, RTÜK tarafından erişim engeli geldi 46 dk. Ikea akıllı ev ürünleri ön ayarlı sahne desteği aldı 1 sa. Haftalık Film Önerisi 03: Enemy 1 sa. Pandemide günlük vaka sayısı 30.000'i geçmek üzere 1 sa. Netflix'in yeni dizisi The Queen's Gambit'in ardından satranç satışları yüzde 1048 arttı 2 sa. KYMCO, yeni elektrikli motosikleti F9'u tanıttı 2 sa. Amazon'un ABD depolarındaki bazı ürünler Amazon Türkiye'de satılmaya başlandı 2 sa. CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One'da şaşırtıcı bir şekilde iyi çalıştığını söyledi 3 sa. 66 gramlık ultra hafif fare "Steelseries Aerox 3 Wireless incelemesi 3 sa. RTX 3080 20 GB ve RTX 3060 Ti EEC’de listelendi 3 sa. RTX 3060 Ti fiyatları sızdı 4 sa. Xiaomi Mi Store mağazalarında Efsane Cuma indirimleri başladı 4 sa. Oyuncular için kesintisiz güç kaynağı 5 sa. Mycobacterium tuberculosis'in enerji metabolizması üzerinde çalışıldı 5 sa. Tesla ve Volkswagen'den yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil yarışı 5 sa. iPad ve MacBook üretimi Çin’den Vietnam’a taşınıyor 6 sa. Apple akıllı telefon pazarının en yüksek kar payına sahip ama düşüş var 7 sa. Yeni araştırmalara göre aligatörler de kuyruklarını rejenere edebiliyor 7 sa. Casper yeni hepsi-bir-arada bilgisayarlarını satışa sunuyor 7 sa. Hikaye odaklı macera oyunu Embracelet, iOS cihazlar için yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ...
    DonanımHaber
    Phil Spencer: Konsol Fanboyluğu Oyun Sektöründeki En Kötü Şeyl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Hyundai, İzmit'te üreteceği yeni SUV modelin adını açıkladı
    DonanımHaber
    Steam Sonbahar İndirimi Başladı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız