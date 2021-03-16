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    Karbon fiberli dizüstü bilgisayar | Acer Book RS'i kullandık

    1
    16 Mart 2021, 22:37
    452
    5
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Acer ve Porsche Design tarafından geliştirilen yeni nesil dizüstü bilgisayar hem karbon fiber kullanılan tasarım özellikleri hem de sahip olduğu donanım bileşenleriyle dikkat çekiyor, işte detayları.

    Yıllar önce Ferrari serisi dizüstü bilgisayar modelleriyle yepyeni bir dönemin öncüsü olan Acer, yıllar sonra bu defa da başka bir otomobil markasını yanına alıyor ve özel bir dizüstü bilgisayarla çıkıyor karşımıza. Porsche Design Acer Book RS, hem karbon fiber kullanılan tasarım özellikleri, hem de sahip olduğu donanım bileşenleriyle öne çıkan bir model, gelin detaylarına birlikte bakalım. 



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