İmamoğlu'nun İstanbul'a uygulayacağız dediği karbon elyaf yöntemi nedir, nasıl uygulanır?

Tam Boyutta Gör 10 ilimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler ülkemizde büyük yıkımlara sebep oldu. Bu depremlerin getirdiği yıkımla birlikte binaların dayanıklılığının ciddi önem arz ettiği de bir kez daha anlaşıldı.

Yaşanan deprem felaketiyle birlikte, İstanbul'daki binaların Marmara depremine hazırlık konusu da gündemden düşmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konudaki çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Halen birçok binada uygulanmakta olan karbon fiber yönteminin yaygınlaşması için yeni bir model geliştireceklerini açıklayan İmamoğlu şunları söyledi: "Kaybedilen 25 yıl için içimiz yanıyor. Daha fazla beklemek ölüme davetiye çıkarmak demektir. O yüzden bir an önce karbon elyaf yöntemini İstanbulluların hizmetine sunacağız. Bunun için karbon elyafla güçlendirilecek binaların maliyeti için vatandaşa destek vereceğiz. Güçlendirme bedelini belediye olarak biz ödeyeceğiz, İstanbullular da bunu 3 yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecekler. Böylelikle dayanıksız binaların en azından ayakta kalmasını ve ölüm riskinin azalmasını sağlayacağız."

Karbon fiber nedir? Tam Boyutta Gör Karbonlaşmış akrilik elyaftan oluşan karbon fiber veya bir diğer adıyla karbon elyaf, metallere kıyasla daha dayanıklı ve hafif olan teknoloji ürünü olan ipliksi bir maddedir. Karbon elyaflar, naylonlar gibi esnek olsa da çok daha dayanıklı ve serttir.

Karbon fiber nasıl üretilir? Karbon fiber veya elyaf iki farklı yolla üretilir. PAN temelli üretim Oksidasyon, Karbonizasyon, Yüzey iyileştirmesi ve Kaplama işlemlerinden geçer. İkinci yöntem ise orlon, naylon, katranla diğer yan maddelerin fiziksel ve kimyasal uygulamalar ile işlenmesiyle gerçekleşir. Karbon elyaf yöntemiyle binalar güçlendiriliyor Tam Boyutta Gör Karbon elyaf yöntemi, bina güçlendirmede dayanıklılığın artması için karbon fiberlerlerin veya elyafların kullanılmasıdır. Ayrıca bina güçlendirmede kullanılan karbon fiberlerin ipliksi liflerden oluşması, binada kullanılacak yerin kolayca şeklini almasını sağlar.

Karbon elyaf ile bina güçlendirme nasıl yapılır? Karbon fiberler uygulanacak yapıya yerleştirildikten sonra epoksi reçine ile yapıştırılabilir. Karbon fiberler güçlendirilecek yapıya döşenebilir. Karbon elyaflar betona sıkıştırılabilir. Böylece beton ve de bina dayanıklılığı artar. Metal bileşenlerden oluşan yapılarda karbon elyaflar metale kaynak yapılarak yerleştrilebilir.

Depreme en dayanıklı 5 bina: Aralarında Türkiye de var 2 gün önce eklendi

Karbon elyaf yöntemi ile bina güçlendirme maliyeti ne kadar? Tam Boyutta Gör Son zamanların merak konusu olan bina güçlendirmede kullanılan karbon elyaf yöntemi maliyeti, binanın büyüklüğüne, uygulama yapılacak alana ve binanın mevcut konumuna göre değişiklik göstermekte.

Aşğıdaki videodan, binaları dayanıklılaştırmak için kullanılan karbon fiber (elyaf) yönteminin nasıl uygulandığını izleyebilirsiniz.

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