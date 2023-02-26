İmamoğlu'nun İstanbul'a uygulayacağız dediği karbon elyaf yöntemi nedir, nasıl uygulanır?

- Karbon fiber nedir?
- Karbon fiber nasıl üretilir?
- Karbon elyaf yöntemiyle binalar güçlendiriliyor
- Karbon elyaf ile bina güçlendirme nasıl yapılır?
- Karbon elyaf yöntemi ile bina güçlendirme maliyeti ne kadar?
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Yaşanan deprem felaketiyle birlikte, İstanbul'daki binaların Marmara depremine hazırlık konusu da gündemden düşmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konudaki çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Halen birçok binada uygulanmakta olan karbon fiber yönteminin yaygınlaşması için yeni bir model geliştireceklerini açıklayan İmamoğlu şunları söyledi: "Kaybedilen 25 yıl için içimiz yanıyor. Daha fazla beklemek ölüme davetiye çıkarmak demektir. O yüzden bir an önce karbon elyaf yöntemini İstanbulluların hizmetine sunacağız. Bunun için karbon elyafla güçlendirilecek binaların maliyeti için vatandaşa destek vereceğiz. Güçlendirme bedelini belediye olarak biz ödeyeceğiz, İstanbullular da bunu 3 yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecekler. Böylelikle dayanıksız binaların en azından ayakta kalmasını ve ölüm riskinin azalmasını sağlayacağız."
Karbon fiber nedir?
Karbon fiber nasıl üretilir?
Karbon fiber veya elyaf iki farklı yolla üretilir. PAN temelli üretim Oksidasyon, Karbonizasyon, Yüzey iyileştirmesi ve Kaplama işlemlerinden geçer. İkinci yöntem ise orlon, naylon, katranla diğer yan maddelerin fiziksel ve kimyasal uygulamalar ile işlenmesiyle gerçekleşir.
Karbon elyaf yöntemiyle binalar güçlendiriliyor
Karbon elyaf ile bina güçlendirme nasıl yapılır?
- Karbon fiberler uygulanacak yapıya yerleştirildikten sonra epoksi reçine ile yapıştırılabilir.
- Karbon fiberler güçlendirilecek yapıya döşenebilir.
- Karbon elyaflar betona sıkıştırılabilir. Böylece beton ve de bina dayanıklılığı artar.
- Metal bileşenlerden oluşan yapılarda karbon elyaflar metale kaynak yapılarak yerleştrilebilir.
Karbon elyaf yöntemi ile bina güçlendirme maliyeti ne kadar?
Aşğıdaki videodan, binaları dayanıklılaştırmak için kullanılan karbon fiber (elyaf) yönteminin nasıl uygulandığını izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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