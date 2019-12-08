Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista

    Kahve yapan robotların çalıştığı Cafe X isimli kahve dükkanlarından bir yenisi, ABD'deki San Jose Havaalanında açıldı. Mekân, kahve için uzun süre beklemeyi sorun olmaktan çıkarmayı hedefliyor.
    5 gün
    2,3b
    1
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista
    Tam Boyutta Gör

    Borderlands 3’te gördüğümüz Barista Bot’un bir benzerini gerçek hayatta deneyimlemek ister misiniz? O halde sizleri, Cafe X’in barista robotu ile tanıştıralım.

    San Jose Uluslararası Havalimanı’nda (SJC) 3 Aralık tarihinde açılan Cafe X’e ait yeni mekânda kahveyi bir robot hazırlıyor. San Francisco şehrinde de birkaç şubesi bulunan Cafe X, kahve için uzun süreler beklememek isteyen insanlar için açılmış ve hizmet veren bir girişim.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı"

    Şirketin kurucusu ve CEO’su Henry Hu, Cafe X’in açılış hikayesini, “Bundan birkaç yıl önce bir havaalanında siparişini verdiğim kahve için 30 dakikadan fazla beklemem üzerine, kahvemi bir robotun hazırlaması fikri geldi.” şeklinde ifade etmiş. Hu, seyahat eden insanları dans eden robot baristayla eğlendirmeyi ve kahve sırasında beklemeyi bir sorun olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine eklemiş.

    Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista
    Tam Boyutta Gör

    SJC’deki kafede de San Francisco’daki şubelerde geçtiğimiz iki yıl içinde binlerce müşteriye hizmet vermiş olan prototip makinelerin benzerinin kullanıldığını ifade eden CEO, mekânın sabah 5:30 ila akşam 22:30 saatleri arasında hizmet verdiğini ifade etmiş. Hu’ya göre kafe, yakında 7 gün 24 saat olarak hizmet vermeye başlayacak.

    Havaalanının B Terminalinde yeni açılan 31-36 numaralı kapılar bölgesindeki salonda hizmet veren Cafe X, SJC yöneticisi John Aitken’e göre teknolojinin son nimetlerinin kullanıldığı havaalanı konseptine çok uygun bir deneyim.

    Son olarak, Cafe X’te kullanılan robot baristanın marifetlerinin gösterildiği videoya aşağıda göz atabiliriz.



    https://interestingengineering.com/no-more-hipster-baristas-get-ready-for-robot-made-coffee Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    John Wick 4 gün
    Yalnız çoğu insanın böyle yerlere gitmesinin ardındaki en büyük nedenlerden biri sosyal etkileşim kurmak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 4 gün
    A deyince B anlayan baristalara son.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ssbrutality 5 gün
    Erdi göstermişti zaten burayı geçen yıl, yeni mi kafası geldi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı 4 gün Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti 4 gün Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri 4 gün The Boys'un 2. sezonundan ilk kısa fragman yayınlandı 4 gün Google Chrome'a Sekme Önizlemesi özelliği geliyor 4 gün AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı 4 gün TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti 4 gün Qualcomm'un yeni parmak izi teknolojisi 3D Sonic Max, kalp atış hızıyla entegre çalışıyor 4 gün Microsoft To Do sürükle bırak not desteği ve ortak çalışma bildirimlerini ekledi 4 gün Avustralya Radyasyondan Korunma Ajansı açıkladı: 5G teknolojisi sağlığa zararlı mı? 4 gün Samsung Galaxy S11e modeli 5G ve hızlı şarj ile gelecek 4 gün Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özellikleri belli oldu 4 gün Google Glass Explorer Edition sona yaklaşıyor 4 gün Ericsson ABD’ye ceza olarak 1 milyar dolar ödeyecek 4 gün Dijital Hizmet Vergisi, ABD'nin tehdidine rağmen resmen hayatımıza girdi 4 gün Konsollar için Sound Blaster G3 USB güçlendirici duyuruldu 4 gün iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı 4 gün Galaxy A51 basın görselleri sızdırıldı 4 gün Pundi X ekibinin blok zinciri telefonu CES 2020 yenilik ödülü aldı 5 gün Call of Duty: Mobile, ilk iki ayında 170 milyon indirme sayısını aştı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista Sonraki Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı 5 gün Kripto analisti, Bitcoin'in 100.000 dolara çıkacağı tarihi verdi 5 gün Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları 5 gün Deutsche Bank raporunda sürpriz ifadeler: Bitcoin ve diğer kripto paralar, nakdin yerine geçebilir 5 gün Astım teşhisi için holografik mikroskop geliştirildi 5 gün Monster'da Bu Hafta - Red Dead Redemption 2 5 gün Bal cerrahi ağlarda olumlu sonuç verdi 5 gün Adobe, Facebook'a bağlı VR üreticisi Oculus Medium'u satın aldı 5 gün OnePlus 8 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı 5 gün RedmiBook 13 için geri sayım başladı: İşte son görseller 5 gün Intel’in stok sıkıntısına çözümü: 2013 yılının işlemcisi geri dönüyor 5 gün Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu 5 gün Facebook Messenger’da ekran paylaşımı özelliği test ediliyor 5 gün Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı 5 gün iPhone 9, Apple’ın 2020’deki uygun fiyatlı modeli olabilir 5 gün Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı 5 gün Boeing'in Starliner uzay aracı, deneme uçuşu öncesi son testlerini yapıyor 5 gün Apple’ın 16 inç MacBook Pro modelindeki hoparlör problemi yazılım güncellemesiyle çözülecek 5 gün AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı 5 gün Türkiye’nin en büyük İHA’sı Akıncı İHA havalandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim