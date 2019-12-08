Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista

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Borderlands 3’te gördüğümüz Barista Bot’un bir benzerini gerçek hayatta deneyimlemek ister misiniz? O halde sizleri, Cafe X’in barista robotu ile tanıştıralım.

San Jose Uluslararası Havalimanı’nda (SJC) 3 Aralık tarihinde açılan Cafe X’e ait yeni mekânda kahveyi bir robot hazırlıyor. San Francisco şehrinde de birkaç şubesi bulunan Cafe X, kahve için uzun süreler beklememek isteyen insanlar için açılmış ve hizmet veren bir girişim.

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Şirketin kurucusu ve CEO’su Henry Hu, Cafe X’in açılış hikayesini, “Bundan birkaç yıl önce bir havaalanında siparişini verdiğim kahve için 30 dakikadan fazla beklemem üzerine, kahvemi bir robotun hazırlaması fikri geldi.” şeklinde ifade etmiş. Hu, seyahat eden insanları dans eden robot baristayla eğlendirmeyi ve kahve sırasında beklemeyi bir sorun olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine eklemiş.

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SJC’deki kafede de San Francisco’daki şubelerde geçtiğimiz iki yıl içinde binlerce müşteriye hizmet vermiş olan prototip makinelerin benzerinin kullanıldığını ifade eden CEO, mekânın sabah 5:30 ila akşam 22:30 saatleri arasında hizmet verdiğini ifade etmiş. Hu’ya göre kafe, yakında 7 gün 24 saat olarak hizmet vermeye başlayacak.

Havaalanının B Terminalinde yeni açılan 31-36 numaralı kapılar bölgesindeki salonda hizmet veren Cafe X, SJC yöneticisi John Aitken’e göre teknolojinin son nimetlerinin kullanıldığı havaalanı konseptine çok uygun bir deneyim.

Son olarak, Cafe X’te kullanılan robot baristanın marifetlerinin gösterildiği videoya aşağıda göz atabiliriz.

https://interestingengineering.com/no-more-hipster-baristas-get-ready-for-robot-made-coffee