Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı

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Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde ülkemizdeki sağlık sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birinci'nin açıklamalarının en önemli kısmı ise hastaların öncelikle robot doktorlar tarafından muayene edileceğini açıklamasıydı.

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Hastalara tanı koyacak

Yapılan açıklamaya göre 2020 yılında hizmete başlaması beklenen robot doktor uygulaması, hastaların hangi branşa gitmeleri gerektiği konusunda tanı koyacak. "Zannediyorum 2020’nin Haziran-Temmuz ayları gibi, artık herhangi bir doktora gitmeden önce sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek." şeklinde konuşan Birinci, hastaların yüzde 47'sinin internet üzerinden doktor araştırması yaptıklarını belirtti.

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Yapay zeka araçlarının, bazı alanlardaki hekimlerden daha hızlı ve daha doğru tanı koyabildiğine dikkat çeken Birinci, gelecek yıl küresel anlamda sağlık taleplerinin yüzde 20'sinin yapay zeka araçlarıyla karşılanabileceğini düşündüğünü de söyledi. Robot doktor uygulamasının ilk olarak hangi hastanelerde devreye gireceği ve hangi hastalıklara tanı koyabileceği ise şimdilik açıklanmış değil.

https://www.ntv.com.tr/saglik/saglikta-robot-doktor-uygulamasi-geliyor,IcGZ63o4C0On2bw9vrOU2Q