Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde ülkemizdeki sağlık sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birinci'nin açıklamalarının en önemli kısmı ise hastaların öncelikle robot doktorlar tarafından muayene edileceğini açıklamasıydı.
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Hastalara tanı koyacak
Yapılan açıklamaya göre 2020 yılında hizmete başlaması beklenen robot doktor uygulaması, hastaların hangi branşa gitmeleri gerektiği konusunda tanı koyacak. "Zannediyorum 2020’nin Haziran-Temmuz ayları gibi, artık herhangi bir doktora gitmeden önce sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek." şeklinde konuşan Birinci, hastaların yüzde 47'sinin internet üzerinden doktor araştırması yaptıklarını belirtti.
Yapay zeka araçlarının, bazı alanlardaki hekimlerden daha hızlı ve daha doğru tanı koyabildiğine dikkat çeken Birinci, gelecek yıl küresel anlamda sağlık taleplerinin yüzde 20'sinin yapay zeka araçlarıyla karşılanabileceğini düşündüğünü de söyledi. Robot doktor uygulamasının ilk olarak hangi hastanelerde devreye gireceği ve hangi hastalıklara tanı koyabileceği ise şimdilik açıklanmış değil.
https://www.ntv.com.tr/saglik/saglikta-robot-doktor-uygulamasi-geliyor,IcGZ63o4C0On2bw9vrOU2Q Yorum Yaz Paylaş Tweetle
“Şuramda damar damar üstüne bindi robot bey”
Robot: “ ameliyathaneyi hazırlayın hemen!!”
Robot doktora hastane yakini dayagi!
Haberleri yakindir o zaman....
Basit bir kiosk olur, gözü ağrıyanı göz doktoruna; öksüreni, yutkunamayanı KBB ya yönlendirir yapacağı bu dur.. Adına robot doktor demişler :D
İyileştirme, yeni bir hizmet yapıyorsun yaptığın şeyi köpürtünce dalgaya alınıyor.
Telefon bankacılığındaki sesli yanıt sistemleri gibi.. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi söyleyin derine, ağrıya yerinizi belirtin deyince uygun seçenekleri sunacak olay bu..
Yapay zekayla birlikte insanlar kendi kendine yetebilecek zekalarını kaybetmese iyidir..