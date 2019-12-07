Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı

    Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, 2020 yılında hastaların doktora gitmeden önce robot tarafından muayane edileceklerini ve hangi branşa gitmeleri gerektiğini öğreneceklerini açıkladı.
    5 gün
    2,3b
    1
    21
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde ülkemizdeki sağlık sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birinci'nin açıklamalarının en önemli kısmı ise hastaların öncelikle robot doktorlar tarafından muayene edileceğini açıklamasıydı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, akıllı telefonları için Rusya'da gezici servis araçlarını hizmete soktu"

    Hastalara tanı koyacak

    Yapılan açıklamaya göre 2020 yılında hizmete başlaması beklenen robot doktor uygulaması, hastaların hangi branşa gitmeleri gerektiği konusunda tanı koyacak. "Zannediyorum 2020’nin Haziran-Temmuz ayları gibi, artık herhangi bir doktora gitmeden önce sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek." şeklinde konuşan Birinci, hastaların yüzde 47'sinin internet üzerinden doktor araştırması yaptıklarını belirtti.

    Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka araçlarının, bazı alanlardaki hekimlerden daha hızlı ve daha doğru tanı koyabildiğine dikkat çeken Birinci, gelecek yıl küresel anlamda sağlık taleplerinin yüzde 20'sinin yapay zeka araçlarıyla karşılanabileceğini düşündüğünü de söyledi. Robot doktor uygulamasının ilk olarak hangi hastanelerde devreye gireceği ve hangi hastalıklara tanı koyabileceği ise şimdilik açıklanmış değil.



    https://www.ntv.com.tr/saglik/saglikta-robot-doktor-uygulamasi-geliyor,IcGZ63o4C0On2bw9vrOU2Q Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    deoks 5 gün en beğenilen
    Oo seyredin cümbüşü :D



    “Şuramda damar damar üstüne bindi robot bey”



    Robot: “ ameliyathaneyi hazırlayın hemen!!”
    1 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mck94 5 gün
    Robot doktorun odasini bastilar!

    Robot doktora hastane yakini dayagi!



    Haberleri yakindir o zaman....
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    fuckulteli 5 gün
    Salak salak açıklamalar yapılıyor. Şu abartı vaatlerden bir vazgeçilse..
    Basit bir kiosk olur, gözü ağrıyanı göz doktoruna; öksüreni, yutkunamayanı KBB ya yönlendirir yapacağı bu dur.. Adına robot doktor demişler :D
    İyileştirme, yeni bir hizmet yapıyorsun yaptığın şeyi köpürtünce dalgaya alınıyor.

    Telefon bankacılığındaki sesli yanıt sistemleri gibi.. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi söyleyin derine, ağrıya yerinizi belirtin deyince uygun seçenekleri sunacak olay bu..

    Yapay zekayla birlikte insanlar kendi kendine yetebilecek zekalarını kaybetmese iyidir..
    Salak salak açıklamalar yapılıyor. Şu abartı vaatlerden bir vazgeçilse.. Basit bir kiosk olur, gözü ağrıyanı göz doktoruna; öksüreni, yutkunamayanı KBB ya y...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    IT Engineer 2 gün
    Hasta: Kulağım şavlıyor.

    Robot: ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Gt95 2 gün
    açın youtube yazın savaş ay ssk hastaneleri görün eski Türkiyeyi şimdi üst düzey sağlık sistemini eleştiren dünkü bebeler nankörlük ettiğiniz hükümetin farkını anlayın bitin kardeşim artık yeter
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 3 gün
    Ergen yorumları doldurmuş burayı. Böyleleri ile ciddi bir iş için yola bile çıkılmaz. Hayatlarındaki en ciddi ve akıllı bir hedef, klavye geyiği...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    firat_kilic 4 gün
    Yurtdışında zaten uygulanıyor bunlar kopya fikirler. Hani biz yaptık demeyin. Kafanızda yanlışlıkla üst bölgelere koymayın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galaxy. 5 gün
    Robotlar insanların işini almasa bari ileride
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mylevi 5 gün
    Düz hastahaneyi becerdiniz, otomatiği kaldı. Defolup gidin bu memleketin kanını bitirdiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Gt95 2 gün Mylevi
    eskiden millet rehin kalırdı hastanelerde getir paranı al ölünü getir paranı al babanı anne oğlunu pislik içinde hastanelerde somörülürdü sen o yılları görmediğin için bu ülkede 5 yıldızlı otel konforu hastaneleri görmezsin bizim zamanımızda ileç kuyruğunda ölen yaşlılar vardı gözünüze dizinize dursun en çok kanını kurtuğunuz dediğiniz insan sağlına değer verenlerin hizmetini kullanırsın bak yurt dışındaki hastanelere en gelişmiş ülke ingilterenin yaşadığı sağlık skandallarına ban eski Türkiyeyi göreceksin hem hain hem nankörsünüz bu ülkenin asıl kanını emen sizin zihniyet bir bitin gidin ahmaklar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    01myavuz 5 gün
    Her bölümünde personel eksiği var ama merkez izin vermeden kimse eksik bildirimi yapamıyor. Şimdi bu mu eksiği dolduracak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 5 gün
    Öncelikle SGK geçiyor mu? :D Bir de dahiliyeciler işsiz mi kalacak :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 5 gün
    Microsoft un yıllar önce windows 8.1 den kalma böyle bir uygulaması ücretsiz vardı sonra kaldırıldı. Sanırım doktorlar şikayet etmişti....
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    fuckulteli 5 gün
    Salak salak açıklamalar yapılıyor. Şu abartı vaatlerden bir vazgeçilse..
    Basit bir kiosk olur, gözü ağrıyanı göz doktoruna; öksüreni, yutkunamayanı KBB ya yönlendirir yapacağı bu dur.. Adına robot doktor demişler :D
    İyileştirme, yeni bir hizmet yapıyorsun yaptığın şeyi köpürtünce dalgaya alınıyor.

    Telefon bankacılığındaki sesli yanıt sistemleri gibi.. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi söyleyin derine, ağrıya yerinizi belirtin deyince uygun seçenekleri sunacak olay bu..

    Yapay zekayla birlikte insanlar kendi kendine yetebilecek zekalarını kaybetmese iyidir..
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2281 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    sağlık bakanlığı, robot doktor ve
    7 etiket daha hastalık hastane yapay zeka tanı Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Dijital Hizmet Vergisi, ABD'nin tehdidine rağmen resmen hayatımıza girdi 4 gün Konsollar için Sound Blaster G3 USB güçlendirici duyuruldu 4 gün iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı 4 gün Galaxy A51 basın görselleri sızdırıldı 4 gün Pundi X ekibinin blok zinciri telefonu CES 2020 yenilik ödülü aldı 5 gün Call of Duty: Mobile, ilk iki ayında 170 milyon indirme sayısını aştı 5 gün Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista 5 gün Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı 5 gün Kripto analisti, Bitcoin'in 100.000 dolara çıkacağı tarihi verdi 5 gün Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları 5 gün Deutsche Bank raporunda sürpriz ifadeler: Bitcoin ve diğer kripto paralar, nakdin yerine geçebilir 5 gün Astım teşhisi için holografik mikroskop geliştirildi 5 gün Monster'da Bu Hafta - Red Dead Redemption 2 5 gün Bal cerrahi ağlarda olumlu sonuç verdi 5 gün Adobe, Facebook'a bağlı VR üreticisi Oculus Medium'u satın aldı 5 gün OnePlus 8 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı 5 gün RedmiBook 13 için geri sayım başladı: İşte son görseller 5 gün Intel’in stok sıkıntısına çözümü: 2013 yılının işlemcisi geri dönüyor 5 gün Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu 5 gün Facebook Messenger’da ekran paylaşımı özelliği test ediliyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı Sonraki iPhone 9, Apple’ın 2020’deki uygun fiyatlı modeli olabilir 5 gün Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı 5 gün Boeing'in Starliner uzay aracı, deneme uçuşu öncesi son testlerini yapıyor 5 gün Apple’ın 16 inç MacBook Pro modelindeki hoparlör problemi yazılım güncellemesiyle çözülecek 5 gün AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı 5 gün Türkiye’nin en büyük İHA’sı Akıncı İHA havalandı 5 gün Coca-Cola'dan Star Wars'a özel OLED ışıklı şişe tasarımı! 5 gün Samsung, akıllı telefonları için Rusya'da gezici servis araçlarını hizmete soktu 5 gün Fortnite ikili kış turnuvası 15 milyon dolarlık ödül havuzuyla başlıyor 5 gün Microsoft kripto para ödüllerine başlıyor 5 gün Haftaya BİM marketler AirPods 2 satacak, yine Meizu Note 8 var 5 gün En ilginç nesne bulma oyunu indirmeye sunuldu 6 gün Yeni Mad Max filmini bekleyenlere güzel haber 6 gün Huawei Band 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 gün vivo X30'un 16 Aralık'ta tanıtılacağı resmen açıklandı 6 gün Samsung Galaxy S11+ modeli 5.000 mAh batarya ile gelebilir 6 gün Asus RTX 2060 ve Intel Core i5 9400F ile popüler oyunları test ettik 6 gün Astronotlara 'duygusal bir partner' olacak: CIMON 2 robotu uzaya gönderildi 6 gün Apple neden sürekli bizi izliyor? 6 gün Karşınızda 2019’da YouTube’un en iyileri: YouTube Rewind 2019 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim