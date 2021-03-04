Kendini 'iyileştirebilen' yüzen robotlar geliştirildi

Kaliforniya San Diego Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, insan yardımı olmadan parçalandıktan sonra kendilerini iyileştirebilen minik robotlar geliştirdi. Ekip, bu robotların kendilerini iyileştirebilme özelliğini elde edebilmeleri için manyetik çekimi esas aldı.

Ayrıca Bkz. "Apple Glass, otomatik olarak kendini temizleyebilir"

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Kendini 'iyileştirebilen' robotlar

2 cm uzunluğa sahip bu yüzebilen robotlar, bir saldırı sonucunda parçalara ayrılırlarsa otomatik olarak parçalarını birleştirerek işlevini geri kazanabiliyorlar. Robotlar; iletken bir alt katman, sert ve hidrofobik bir orta katman ve hizalanmış, güçlü manyetik mikropartiküllerden oluşan bir üst şerit olmak üzere üç katmandan oluşuyorlar.

Robotun asıl hareketini kuyruk bölümü sağlıyor. Kuyruk kısmı, hareket için gerekli oksijen kabarcıklarını oluşturmak için içinde yüzdüğü hidrojen peroksit sıvısıyla reaksiyona giren platin bulunduruyor.

Robot, parçalara bölündüğünde kuyruk kısmı hareketine devam ediyor ve bütünün diğer parçalarının manyetik alanına girmeye çalışıyor. Kuyruk, diğer parçanın manyetik alanına girdiğinde parçalar birleşiyor.

Araştırma ekibi bu robotların, çevresel veya endüstriyel tehlikelerin temizlenmesine yardımcı olmak için kullanılabileceğini söylüyor.

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