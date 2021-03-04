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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kendini 'iyileştirebilen' yüzen robotlar geliştirildi

    Bir araştırma ekibi, parçalandığında insan müdahalesine gerek kalmadan kendini eski haline getirebilen mikro robotlar geliştirdi.
    04 Mart 2021, 22:30 (3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    1

    Kendini 'iyileştirebilen' yüzen robotlar geliştirildi

    Kaliforniya San Diego Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, insan yardımı olmadan parçalandıktan sonra kendilerini iyileştirebilen minik robotlar geliştirdi. Ekip, bu robotların kendilerini iyileştirebilme özelliğini elde edebilmeleri için manyetik çekimi esas aldı.

    Ayrıca Bkz. "Apple Glass, otomatik olarak kendini temizleyebilir"

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    Kendini 'iyileştirebilen' robotlar

    2 cm uzunluğa sahip bu yüzebilen robotlar, bir saldırı sonucunda parçalara ayrılırlarsa otomatik olarak parçalarını birleştirerek işlevini geri kazanabiliyorlar. Robotlar; iletken bir alt katman, sert ve hidrofobik bir orta katman ve hizalanmış, güçlü manyetik mikropartiküllerden oluşan bir üst şerit olmak üzere üç katmandan oluşuyorlar.

    Robotun asıl hareketini kuyruk bölümü sağlıyor. Kuyruk kısmı, hareket için gerekli oksijen kabarcıklarını oluşturmak için içinde yüzdüğü hidrojen peroksit sıvısıyla reaksiyona giren platin bulunduruyor.

    Robot, parçalara bölündüğünde kuyruk kısmı hareketine devam ediyor ve bütünün diğer parçalarının manyetik alanına girmeye çalışıyor. Kuyruk, diğer parçanın manyetik alanına girdiğinde parçalar birleşiyor.

    Araştırma ekibi bu robotların, çevresel veya endüstriyel tehlikelerin temizlenmesine yardımcı olmak için kullanılabileceğini söylüyor.



    Kaynakça https://www.engadget.com/swimming-robot-self-heal-132524392.html https://jacobsschool.ucsd.edu/news/release/3231
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Broon ( Ş.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel bir başlangıç
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    O ozgeleringeris 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Savaşlarda kullanmak için mi üretildi... Bilemedim
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Netfilixde böyle bir dizi var robot iyileşiyor kendi kendine artık çileden çıkarsa su tutsak da işe yaramaz
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    E bu bildiğin Transformers.

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    cabriyo (Emin Tuncer) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Terminatör T800'e doğru...
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    kendi kendini derleye bilen program istiyoruz ! insan müdahalesi olmaksızın ! :)
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    öff ne yaratıcı ama..
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    CoreXXX (fatih tat) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Haklısın sen daha yaratıcısın. Forumda yorum yaparak dünyaya ve ülkene o kadar faydalısınki ödüller senin olmalı😂
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