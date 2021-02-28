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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Glass, otomatik olarak kendini temizleyebilir

    Ortaya çıkan Apple patent başvuruları, muhtemel Apple Glass'ın özelliklerine dair ayrıntıları ortaya koyuyor. Apple Glass, patente göre kendi kendini temizlemek için mekanik bir titreşim kullanabilir.
    28 Şubat 2021, 19:30 (5 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2

    Apple Glass, otomatik olarak kendini temizleyebilir

    Apple'ın son zamanlarda ortaya çıkan patent başvuruları olası Apple Glass'a dair detayları ortaya koyuyor. Patentlerden birine göre Apple Glass, tozlandığında ve kullanıcının görsel kalitesi bozulduğunda otomatik bir şekilde kendini temizleyebilecek. Şirketin bir diğer patenti ise ses algılama üzerine.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor"

    Kendini temizleyebilen Apple Glass

    Başa Monte Edilebilir Aygıt için Parçacık Kontrolü başlıklı Apple patentinde, bir aygıtın tozu veya diğer kalıntıları nasıl temizleyebileceği anlatılıyor.

    Patent açıklamasında: "Optik modül tarafından sağlanan görüntünün kalitesi, görüntünün kaynağı ile kullanıcının gözü arasındaki optik yolun netliğine bağlı olabilir. Örneğin, optik yol boyunca parçacıklar (örneğin, toz, döküntü, yabancı cisim ve / veya diğer malzemeler) kullanıcıya sağlanan görüntüyü engelleyebilir, bozabilir ve / veya başka bir şekilde olumsuz etkileyebilir." ifadeleri yer alıyor. Açıklamanın devamında Apple Glass'ın titreşim yoluyla bu tarz parçacıklardan kurtulabileceği ifadeleri bulunuyor.

    Başa Monte Edilebilir Aygıt için Ses Tabanlı Geri Bildirim başlıklı bir diğer patentte Apple Glass'ın, kullanıcıların kendi başlarına duyamayacakları uzak sesleri algılamanın yanı sıra kullanıcıyı sesin kaynağına yönlendiren görsel göstergeler sağlayabileceğine dair ayrıntılar yer alıyor.



    https://www.gizchina.com/2021/02/27/apple-glass-can-detect-sound-and-automatically-clean-itself/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keske her gözlüge, akilli akilsiz, gelse
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    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    TITAN (S K) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    ya bu 35 sene önce yapılmıştı yhaa bu özellikle androidde yıllardır var yha
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