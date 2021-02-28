Apple Glass, otomatik olarak kendini temizleyebilir

Apple'ın son zamanlarda ortaya çıkan patent başvuruları olası Apple Glass'a dair detayları ortaya koyuyor. Patentlerden birine göre Apple Glass, tozlandığında ve kullanıcının görsel kalitesi bozulduğunda otomatik bir şekilde kendini temizleyebilecek. Şirketin bir diğer patenti ise ses algılama üzerine.

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Kendini temizleyebilen Apple Glass

Başa Monte Edilebilir Aygıt için Parçacık Kontrolü başlıklı Apple patentinde, bir aygıtın tozu veya diğer kalıntıları nasıl temizleyebileceği anlatılıyor.

Patent açıklamasında: "Optik modül tarafından sağlanan görüntünün kalitesi, görüntünün kaynağı ile kullanıcının gözü arasındaki optik yolun netliğine bağlı olabilir. Örneğin, optik yol boyunca parçacıklar (örneğin, toz, döküntü, yabancı cisim ve / veya diğer malzemeler) kullanıcıya sağlanan görüntüyü engelleyebilir, bozabilir ve / veya başka bir şekilde olumsuz etkileyebilir." ifadeleri yer alıyor. Açıklamanın devamında Apple Glass'ın titreşim yoluyla bu tarz parçacıklardan kurtulabileceği ifadeleri bulunuyor.

Başa Monte Edilebilir Aygıt için Ses Tabanlı Geri Bildirim başlıklı bir diğer patentte Apple Glass'ın, kullanıcıların kendi başlarına duyamayacakları uzak sesleri algılamanın yanı sıra kullanıcıyı sesin kaynağına yönlendiren görsel göstergeler sağlayabileceğine dair ayrıntılar yer alıyor.

https://www.gizchina.com/2021/02/27/apple-glass-can-detect-sound-and-automatically-clean-itself/

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