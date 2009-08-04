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Kingston 2133MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitini Eylül ayında duyuracak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 2133MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitini Eylül ayında duyuracak
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Bellek dünyasının lider isimlerinden Kingston, entegre bellek kontrolcüsü çift kanal DDR3 desteği sunacak Lynnfield kod adlı yeni nesil Intel işlemcileri için özel bir bellek kiti hazırlıyor. Firmanın yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için HyperX T1 serisi altında hazırladığı çift kanal DDR3 bellek kitinin 2133MHz'de çalıştığı ve 1.65v geriliminde CL8 zamanlamalarıyla geliyor.

Kingston tarafından hazırlanan yeni nesil HyperX belleklerdeki özel soğutucu ile gelmesi beklenen DDR3 bellek kitinin ömür boyu garanti ile Eylül ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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waltran 10 yıl
2133 mhz mı biraz fazla değilmi yaw benim işlemci 2800 mhz :D
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eneshatipoglu 10 yıl
pardon 975 yazıcaktım elım surctu :) bu arada sende benım gıbısın sabaha kadar oturuyorsun herhalde
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eneshatipoglu 10 yıl
dusunemıorum artık 2400 de calısan ddr3 ramlerı yanında bıde 5870x2,24"lcd monıtor,ıntel core i7 965 cpu. offff para sen nelere kadırsın offf :)
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Master_Evil 10 yıl

eneshatipoglu

dusunemıorum artık 2400 de calısan ddr3 ramlerı yanında bıde 5870x2,24"lcd monıtor,ıntel core i7 965 cpu. offff para sen nelere kadırsın offf :)

965 öldü artık 975 var
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eneshatipoglu 10 yıl
sagol ustam
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eneshatipoglu 10 yıl
vallamı yaa ben x58 anakartlarda goruyorumda hep 2100 yazıyor an fazla 2400 u destekleyınını hıc gormedım bı lınk atarmısın bende bakayım merak ettım
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Master_Evil 10 yıl
gigabyte.com.tr/...

hımm birkaç siteye daha baktım buraya bakarak 2100+ yazmışlar bios güncellemelerini yaptıktan sonra 2400mhz seçeneği açılıyor
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eneshatipoglu 10 yıl
benım bıldıgım 2133 desteleyen anakrt yok pıyasda en fazla 2100 du en son galıba. desteklıcek anakart cıkana kadar almak ısteyenler bıras beklemelı dıye dusunuyorum
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Master_Evil 10 yıl
benim anakart 2400 destekliyor 2100 son falan değil ayrıca bu rami 3 kanallı satarlarsa i7 extreme modellerin 6.4 qpi boşluğunu tam dolduracaktır
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yekoo 10 yıl
bence bunu alır takarız tak 1800 görür sonra gir biosa falan oo nede olsa hypres kalite demi:D:D evet sizi burdan alalım: ocz,glasial,a-data vs
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