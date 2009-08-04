Kingston 2133MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitini Eylül ayında duyuracak

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Bellek dünyasının lider isimlerinden Kingston, entegre bellek kontrolcüsü çift kanal DDR3 desteği sunacak Lynnfield kod adlı yeni nesil Intel işlemcileri için özel bir bellek kiti hazırlıyor. Firmanın yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için HyperX T1 serisi altında hazırladığı çift kanal DDR3 bellek kitinin 2133MHz'de çalıştığı ve 1.65v geriliminde CL8 zamanlamalarıyla geliyor.

Kingston tarafından hazırlanan yeni nesil HyperX belleklerdeki özel soğutucu ile gelmesi beklenen DDR3 bellek kitinin ömür boyu garanti ile Eylül ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.