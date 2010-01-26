Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kod adı Ares: Asus Radeon HD 5870 X2 modelini hazırlıyor

9 yıl
11,8b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kod adı Ares: Asus Radeon HD 5870 X2 modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Temsili görsel.

Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz Kasım ayında pazara sunan AMD, ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için Radeon HD 5870'te de kullanılan GPU'ların saat hızını 725MHz seviyesine çekmişti. Ancak bir süredir özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelleri üzerinde çalışan üreticiler, saat hızlarını yeniden Radeon HD 5870 düzeyine çekecek gibi görünüyorlar.

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, Ares kod adını verdiği fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni bir Radeon HD 5970 modeli üzerinde çalışıyor. Firmanın hazırlık çalışmaları süren yeni modeli, Radeon HD 5870 X2 olarak anılıyor zira kartın grafik yongalarının 850MHz'de çalışacağı bildiriliyor. Sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olması beklenen karta 2GB GDDR5 bellek eşlik edecek.

Projeye kod adı olarak Yunan mitolojisinde "Savaş Tanrısı" anlamına gelen Ares'i seçen Asus'un, hem tasarım hem de performans anlamında ortaya nasıl bir kart çıkaracağı şimdiden merakla bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fukarakoala 9 yıl
Asus modelleri digerlerine gore daha stabil ve cok daha iyi oluyor.Ben 6600gtx extreme ve gtx275 aldım ve hep çok iyi performans aldımki 275 ekstra özelliklere sahip.gtx 275 i televizyon pc sine koyup 5870 almayı düşünürken iyi bi haber oldu bu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
sağlam bir kart geliyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
2010 çıkacak oyunlar az çok belli bu kartı zorlayacak bir oyun varmı ? Crysis vs...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
@siLahsz
Bilgisayar da oyun devri kapanmaz sadece farklı oyun türlerini barındırmayabilir;ama yine de kökünü bırakmaz.Oyunların hepsi bilgisayarlar sayesinde yazılıyor,şu andaki konsollar ile bilgisayarlar arasındaki kapışma biraz belirsiz olabilir;fakat gelişen teknoloji ile bilgisayar her yönden daha önde olacak.İnsanlar sadece oyun oynamak için değil,birçok iş için halen bilgisayarları kullanacak.Ps 3 te video renderlayıp mail ile atamaz veya modelleme gibi diğer şeyleri yapamaz.Sonuçta Nvidia böyle birşeye girdi diye Ati ın eli boş değil XFX projesine bak istersen Ati sitesinde.Hatta bu link:http://www.hexus.net/content/item.php?item=20183
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
Gerçekten güzel olmuş,eline sağlık.Her ne kadar nvidia kullanıcısı olsam da bu konuda takdir ediyorum.Bu arada bazı arkadaşlar 30$ fazladan para vermeyin,asus u niye övüyorsunuz gibi şeyler yazmış hemen belirteyim.Asus Mars tan sonra Asus Ares 2.bir bomba olarak geliyor ve bu sefer Ati için gerçekten çok güzel bir avantaj olacak.Asus'un kafadan salladığı bir ürün değil.Evga ve Zotac ta gts 240 falan ile uğraşacağına daha yaratıcı şeyler yapsa daha güzel olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 9 yıl
stradosphere

Gerçekten güzel olmuş,eline sağlık.Her ne kadar nvidia kullanıcısı olsam da bu konuda takdir ediyorum.Bu arada bazı arkadaşlar 30$ fazladan para vermeyin,asus u niye övüyorsunuz gibi şeyler yazmış hemen belirteyim.Asus Mars tan sonra Asus Ares 2.bir bomba olarak geliyor ve bu sefer Ati için gerçekten çok güzel bir avantaj olacak.Asus'un kafadan salladığı bir ürün değil.Evga ve Zotac ta gts 240 falan ile uğraşacağına daha yaratıcı şeyler yapsa daha güzel olacak.

Asus Mars'la alakası yok. Asus Mars iki tane GTX285 GPUsu taşıyordu. Yani donanımsal olarak GTX295'ten üstündü. Bu bildiğin 5970... Sadece 5970lerde hızları düşürülmüş GPUlar kullanılırken bu kart normal 5870 hızlarında... Herhangi bir 5970'e o/c yapmakla aynı şey yani. Hızlarına bakılırsa yaklaşık %15-20 daha güçlü olması gerekir 5970'ten. 5870 CF performansında yani. Yeni bir şey sayılmaz... Asus para toplamanın yolunu bulmuş yine...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
ne yavaşı ben daha 4000 alamadam 5000 çıktı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
nvidia işini bilir bilgisayar sistemleriyle oyun devri yavaş yavaş kapanıyor gibi nvidia konsola çalışıyor gizli gizli ati'yi arkadan vuracak :? böyle daha kaç sene gider 4000 5000 6000 7000 ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
asus buna kallavi bir etiket koyar şimdi.
ama güzel bir alternatif olur, cüzdanı şişkin ve en iyisini almak isteyenler için tabi:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 9 yıl
yavaş be olm 5990 var daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
ati 5000 serisi için sınır kart olacak 5000 lerin kralı geliyor.Geçen senenin tekrarı oluyor :
Tek fermi (hala yok piyasada: ) bunu geçerse ati 6000 kozunu oynar artık 5000 lerde ayağa düşer(ucuzlar) o zaman bende alırım 5000 serisi bir kart :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanx 9 yıl
ASUS MARSTAN SONRA YENİ BİR BUTİK KART DAHA,ASUS ARES.
UMARIZ ASUS MARS GİBİ 1025 AVRODAN PİYASAYA GİRMEZ:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
bu kart uçar !, haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
EVGA niye ATI'la iş birliği yapmıyorsun be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11832 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
grafik kartı, Ekran Kartı ve
3 etiket daha özel tasarım asus overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim