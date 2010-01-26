Kod adı Ares: Asus Radeon HD 5870 X2 modelini hazırlıyor

Temsili görsel.
Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz Kasım ayında pazara sunan AMD, ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için Radeon HD 5870'te de kullanılan GPU'ların saat hızını 725MHz seviyesine çekmişti. Ancak bir süredir özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelleri üzerinde çalışan üreticiler, saat hızlarını yeniden Radeon HD 5870 düzeyine çekecek gibi görünüyorlar.
Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, Ares kod adını verdiği fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni bir Radeon HD 5970 modeli üzerinde çalışıyor. Firmanın hazırlık çalışmaları süren yeni modeli, Radeon HD 5870 X2 olarak anılıyor zira kartın grafik yongalarının 850MHz'de çalışacağı bildiriliyor. Sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olması beklenen karta 2GB GDDR5 bellek eşlik edecek.
Projeye kod adı olarak Yunan mitolojisinde "Savaş Tanrısı" anlamına gelen Ares'i seçen Asus'un, hem tasarım hem de performans anlamında ortaya nasıl bir kart çıkaracağı şimdiden merakla bekleniyor.
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Bilgisayar da oyun devri kapanmaz sadece farklı oyun türlerini barındırmayabilir;ama yine de kökünü bırakmaz.Oyunların hepsi bilgisayarlar sayesinde yazılıyor,şu andaki konsollar ile bilgisayarlar arasındaki kapışma biraz belirsiz olabilir;fakat gelişen teknoloji ile bilgisayar her yönden daha önde olacak.İnsanlar sadece oyun oynamak için değil,birçok iş için halen bilgisayarları kullanacak.Ps 3 te video renderlayıp mail ile atamaz veya modelleme gibi diğer şeyleri yapamaz.Sonuçta Nvidia böyle birşeye girdi diye Ati ın eli boş değil XFX projesine bak istersen Ati sitesinde.Hatta bu link:http://www.hexus.net/content/item.php?item=20183
Asus Mars'la alakası yok. Asus Mars iki tane GTX285 GPUsu taşıyordu. Yani donanımsal olarak GTX295'ten üstündü. Bu bildiğin 5970... Sadece 5970lerde hızları düşürülmüş GPUlar kullanılırken bu kart normal 5870 hızlarında... Herhangi bir 5970'e o/c yapmakla aynı şey yani. Hızlarına bakılırsa yaklaşık %15-20 daha güçlü olması gerekir 5970'ten. 5870 CF performansında yani. Yeni bir şey sayılmaz... Asus para toplamanın yolunu bulmuş yine...
ama güzel bir alternatif olur, cüzdanı şişkin ve en iyisini almak isteyenler için tabi:))
Tek fermi (hala yok piyasada: ) bunu geçerse ati 6000 kozunu oynar artık 5000 lerde ayağa düşer(ucuzlar) o zaman bende alırım 5000 serisi bir kart :)
UMARIZ ASUS MARS GİBİ 1025 AVRODAN PİYASAYA GİRMEZ:)