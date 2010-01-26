Kod adı Ares: Asus Radeon HD 5870 X2 modelini hazırlıyor

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Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz Kasım ayında pazara sunan AMD, ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için Radeon HD 5870'te de kullanılan GPU'ların saat hızını 725MHz seviyesine çekmişti. Ancak bir süredir özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelleri üzerinde çalışan üreticiler, saat hızlarını yeniden Radeon HD 5870 düzeyine çekecek gibi görünüyorlar.

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, Ares kod adını verdiği fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni bir Radeon HD 5970 modeli üzerinde çalışıyor. Firmanın hazırlık çalışmaları süren yeni modeli, Radeon HD 5870 X2 olarak anılıyor zira kartın grafik yongalarının 850MHz'de çalışacağı bildiriliyor. Sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olması beklenen karta 2GB GDDR5 bellek eşlik edecek.

Projeye kod adı olarak Yunan mitolojisinde "Savaş Tanrısı" anlamına gelen Ares'i seçen Asus'un, hem tasarım hem de performans anlamında ortaya nasıl bir kart çıkaracağı şimdiden merakla bekleniyor.