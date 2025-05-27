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    ASUS’tan oyunculara özel şık ve güçlü masaüstü bilgisayar

    ASUS, oyunculara hitap eden yeni masaüstü bilgisayarı ROG Zephyrus G6X’i piyasaya sürdü. Güçlü donanımı ve çarpıcı kasasıyla dikkat çeken model, hem performans hem de tasarım açısından iddialı.

    ASUS’tan oyunculara özel şık ve güçlü masaüstü bilgisayar

    ASUS, oyunculara yönelik masaüstü bilgisayar serisine dikkat çekici bir model daha ekledi. Yeni tanıtılan ROG Zephyrus G6X, agresif hatlara sahip mecha tarzı kasası, ön yüzeydeki RGB aydınlatmaları ve şeffaf yan paneliyle görsel olarak iddialı bir duruş sergiliyor. Aydınlatma efektleri, ASUS’un Ultra Center yazılımı üzerinden isteğe göre özelleştirilebiliyor.

    Teknik detaylara bakıldığında, cihazda 20 çekirdekli Intel Ultra 7-265F işlemci bulunuyor. Bu güçlü yonga, 5.3 GHz’e kadar hızlara ulaşabiliyor. Sistem; 32 GB DDR5 RAM, 1 TB PCIe 4.0 SSD ve 8 GB ya da 16 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5060Ti ekran kartı seçenekleriyle donatılmış. Güç ihtiyacını ise 80 PLUS Platinum sertifikalı 500W’lık bir güç kaynağı karşılıyor.

    Donanımın yanı sıra bağlantı noktaları da oldukça zengin. Ön tarafta USB-A ve USB-C girişlerine, arka kısımda ise üç HDMI 2.1 ve üç DisplayPort 2.1 çıkışına yer verilmiş. Ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 desteği de mevcut. Windows 11 yüklü gelen masaüstü, RGB fanlarla soğutuluyor ve Aura Sync ile senkronize ışık kontrolü sağlıyor.

    Fiyatlar ise model seçeneklerine göre değişiyor. 8 GB ekran kartlı versiyon yaklaşık 1.180 dolara, 16 GB’lık üst model ise yaklaşık 1.249 dolara satışa sunulmuş durumda. Kısa süreli indirimlerle birlikte sunulan bu fiyatlar, özellikle performansa önem veren kullanıcılar için cazip görünüyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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