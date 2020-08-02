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    Küresel pazar için Wear OS'lu Oppo Watch tanıtıldı!

    Tasarım olarak Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Oppo Watch, Mart ayında Çin'de tanıtılmasının ardından küresel pazarda yer edinebilmesi adına Wear OS'a sahip bir sürümünü tanıtıldı.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Geçtiğimiz Mart ayında Çin'de özel bir Android tabanlı sürümle çıkış yapan ve Apple Watch'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Oppo Watch, Çin'deki başarısının ardından Wear OS desteğine sahip varyantlarıyla küresel pazara açılıyor. Çinli teknoloji devi, Wear OS'lu akıllı saatinin tanıtımını gerçekleştirdi.

    Akıllı saatler 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. 41mm'lik versiyonun fiyatı 229 sterlin iken 46mm'lik versiyonun fiyatı 369 sterlin.

    Wear OS'lu Oppo Watch teknik özellikleri

    Oppo'nun 41mm akıllı saat modeli, 360x320 piksel çözünürlüğü ve % 65,22 ekran/gövde oranını destekleyen 1,6 inç düz ekrana sahip.

    46 mm'lik versiyon ise 476x402 piksel çözünürlük ve %72,76 ekran/gövde oranınıyla 1.91 inç kenarları kavisli panele sahip.

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    41mm'lik versiyonda 300mAh batarya bulunurken, 46mm'lik versiyonda 430mAh batarya bulunuyor. 

    Bataryalar 41mm'lik  versiyonda 24 saat normal kullanım veya 14 gün boyunca güç tasarrufu modunda kullanım sağlarken 46mm'lik versiyonda;  güç tasarrufu modunda 21 güne kadar, normal modda 30 saat kullanım ömrü sunuyor.

    Her iki saat de suya dayanıklıdır, sırasıyla 3 veya 5ATM sertifikalıdır. Oppo'nun VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde saatlerle birlikte verilen şarj cihazları ile her ikisinin de bataryası sadece 75 dakika içinde tamamen doldurulabilecek.

    Oppo Watch gücünü Qualcomm Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alacak. Akıllı saate 1GB RAM ve 8GB dahili depolama sunulacak.

    Akıllı saat aynı zamanda fitness takibi, uyku izleme ve kalp atış hızı ölçümü gibi çeşitli fonksiyonlara da sahip. 

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'ları mobil POS cihazına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket satın aldı"

    Oppo Watch, önümüzdeki sonbaharda Avrupa pazarına açılacak. Akıllı saatin ülkemize gelmesine muhtemel gözüyle bakılırken fiyatının ne olacağı konusunda bir ayrıntı bulunmuyor.



    https://www.theverge.com/2020/7/31/21349246/oppo-watch-global-release-wear-os-india-uk-price-date Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sezer1578 (Sezer ) 2 hf. en beğenilen
    369 sterlin yaklaşık olarak 3400 TL yapıyor. Üzerine vergi ekleyince apple watch 5 den daha pahalı oluyor. Bu fiyata ülkemizde satılmaz.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 2 hf.
    Çok özgünmüş valla haberin başlığı orjinalinden pahalı saat olmalıydı...
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    sezer1578 (Sezer ) 2 hf. en beğenilen
    369 sterlin yaklaşık olarak 3400 TL yapıyor. Üzerine vergi ekleyince apple watch 5 den daha pahalı oluyor. Bu fiyata ülkemizde satılmaz.
    Yanıtla +7
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