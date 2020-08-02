Küresel pazar için Wear OS'lu Oppo Watch tanıtıldı!

Geçtiğimiz Mart ayında Çin'de özel bir Android tabanlı sürümle çıkış yapan ve Apple Watch'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Oppo Watch, Çin'deki başarısının ardından Wear OS desteğine sahip varyantlarıyla küresel pazara açılıyor. Çinli teknoloji devi, Wear OS'lu akıllı saatinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Akıllı saatler 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. 41mm'lik versiyonun fiyatı 229 sterlin iken 46mm'lik versiyonun fiyatı 369 sterlin.

Wear OS'lu Oppo Watch teknik özellikleri

Oppo'nun 41mm akıllı saat modeli, 360x320 piksel çözünürlüğü ve % 65,22 ekran/gövde oranını destekleyen 1,6 inç düz ekrana sahip.

46 mm'lik versiyon ise 476x402 piksel çözünürlük ve %72,76 ekran/gövde oranınıyla 1.91 inç kenarları kavisli panele sahip.

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Tam Boyutta Gör

41mm'lik versiyonda 300mAh batarya bulunurken, 46mm'lik versiyonda 430mAh batarya bulunuyor.

Bataryalar 41mm'lik versiyonda 24 saat normal kullanım veya 14 gün boyunca güç tasarrufu modunda kullanım sağlarken 46mm'lik versiyonda; güç tasarrufu modunda 21 güne kadar, normal modda 30 saat kullanım ömrü sunuyor.

Her iki saat de suya dayanıklıdır, sırasıyla 3 veya 5ATM sertifikalıdır. Oppo'nun VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde saatlerle birlikte verilen şarj cihazları ile her ikisinin de bataryası sadece 75 dakika içinde tamamen doldurulabilecek.

Oppo Watch gücünü Qualcomm Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alacak. Akıllı saate 1GB RAM ve 8GB dahili depolama sunulacak.

Akıllı saat aynı zamanda fitness takibi, uyku izleme ve kalp atış hızı ölçümü gibi çeşitli fonksiyonlara da sahip.

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Oppo Watch, önümüzdeki sonbaharda Avrupa pazarına açılacak. Akıllı saatin ülkemize gelmesine muhtemel gözüyle bakılırken fiyatının ne olacağı konusunda bir ayrıntı bulunmuyor.

https://www.theverge.com/2020/7/31/21349246/oppo-watch-global-release-wear-os-india-uk-price-date

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