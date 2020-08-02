Apple, iPhone'ları mobil POS cihazına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket satın aldı

Tam Boyutta Gör

Apple'ın, iPhone'ları mobil POS cihazlarına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket ??olan Mobeewave'i satın aldığı bildirildi. Apple, bu satın alma haberlerini, hemen hemen her satın almadan sonra yaptığı; "Zaman zaman daha küçük teknoloji şirketlerini satın alıyor ve genellikle amacımızı veya planlarımızı tartışmıyoruz." açıklamarıyla doğruladı.

Apple bu satın alma için yaklaşık 100 milyon dolar ödedi.

İlginizi Çekebilir

Apple, Çin'deki mağazalarının tamamını yeniden açıyor

iPhone'lar mobil POS cihazı olarak kullanılabilecek

Apple'ın satın aldığı Mobeewave şirketinin ürettiği teknoloji, müşterilerin kredi kartlarıyla veya akıllı telefonlarıyla başka bir akıllı telefona dokunarak ödeme yapmalarını sağlıyor. Teknoloji, sadece NFC desteğine sahip olan cihazlarda çalışıyor ve ek donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper"

Mobeewave web sitesindeki gösterilen ödeme süreci üç basit adımda gerçekleşiyor:

Birinci adım: İşlem tutarını girin

İkinci adım: İstemcinin kartını cihazınızın arkasına hafifçe vurun

Üçüncü adım: Ödeme cihazınızda işleme koyulur

Apple'ın, iPhone'lar için direkt bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor ancak gelecekte çıkaracağı telefonlarda bu özelliğin aynısının ya da benzerinin kullanılmasına kesin olarak bakılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.