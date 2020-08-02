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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone'ları mobil POS cihazına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket satın aldı

    Apple, NFC desteğine sahip akıllı telefonları POS cihazına çevirebilecek bir teknoloji üzerinde çalışmalar yürüten Mobeewave'i satın aldı.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iPhone'ları mobil POS cihazına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket satın aldı
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    Apple'ın, iPhone'ları mobil POS cihazlarına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket ??olan Mobeewave'i satın aldığı bildirildi. Apple, bu satın alma haberlerini, hemen hemen her satın almadan sonra yaptığı; "Zaman zaman daha küçük teknoloji şirketlerini satın alıyor ve genellikle amacımızı veya planlarımızı tartışmıyoruz." açıklamarıyla doğruladı.

    Apple bu satın alma için yaklaşık 100 milyon dolar ödedi.

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    iPhone'lar mobil POS cihazı olarak kullanılabilecek

    Apple'ın satın aldığı Mobeewave şirketinin ürettiği teknoloji, müşterilerin kredi kartlarıyla veya akıllı telefonlarıyla başka bir akıllı telefona dokunarak ödeme yapmalarını sağlıyor. Teknoloji, sadece NFC desteğine sahip olan cihazlarda çalışıyor ve ek donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper"

    Mobeewave web sitesindeki gösterilen ödeme süreci üç basit adımda gerçekleşiyor:

    • Birinci adım: İşlem tutarını girin
    • İkinci adım: İstemcinin kartını cihazınızın arkasına hafifçe vurun
    • Üçüncü adım: Ödeme cihazınızda işleme koyulur

    Apple'ın, iPhone'lar için direkt bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor ancak gelecekte çıkaracağı telefonlarda bu özelliğin aynısının ya da benzerinin kullanılmasına kesin olarak bakılıyor.



    Kaynakça https://9to5mac.com/2020/07/31/apple-mobeewave-acquisition/ https://www.theverge.com/2020/8/1/21350649/apple-iphone-payments-mobeewave Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akasha_Ether (gkhn kc) 2 hf.
    Şu anki fintech şirketlerinin çoğu bunu android’de yapabilirken iOS’da NFC kısıtlamalarından dolayı yapamıyor.

    Bu denektir ki gelecek bir WWDC de bununla ilgili bir framework gelecek.
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 2 hf.
    İşletmeleri hedefliyorlar o zaman.
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    maximus8282 (maximus ) 2 hf. (düzenlendi)
    Bunun benzerini zaten Apple mağazalarında kullanıyor. Bize de sunsa güzel olur. Tabi Türkiye’ye gelmesi en az 9-10 yıl sürer.
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    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    Yok artık ulan telefona bağlı yaşiyacağız desenize
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