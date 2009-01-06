LaCie'den 22x hızında kayıt yapabilen LightScribe destekli DVD yazıcılar

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Depolama çözümleri üreticisi LaCie, yüksek hızda kayıt yapabilen DVD yazıcılarını gösterdi. Firmanın d2 serisi harici yazıcıları, 22x hızında kayıt yapabiliyor ayrıca LightScribe teknolojisine de destek verebiliyorlar.

251.1 x 172.8 x 44.8 mm boyutlarında ve 1.4Kg ağırlığındaki sürücüler ile destek veren medyaların üzerine baskı da yapılabiliyor. Modeline göre USB 2.0 veya USB 2.0 + FireWire arabirimlerine destek verebilen yeni yazıcılar DVD-R/+R/-RW/+RW medyalara 22x, DVD-R/+R DL medyalara 16x, CD-R medyalara 48x ve CD-RW medyalara 32x hızında kayıt yapabiliyor.

İki yıllık garanti ile kullanıma sunulması beklenen harici formdaki yeni yazıcıların yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken, USB/FireWire destekli model 120$ seviyesinden satışa sunulabilir.