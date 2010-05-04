Latitude E4310, Dell'in ürün gamındaki yerini aldı

Amerikalı bilgisayar üreticisi Dell'in ürün hattında yer alan Latitude ailesi dizüstü bilgisayarlarının en yeni üyesi E4310, firmanın internet sayfasındaki yerini aldı. Bilgisayar ilk defa Şubat ayında FCC testlerinde Latife kod adıyla ortaya çıkmıştı.

Sitede yer alan bilgilere göre üzerinde 2.53GHz'de çalışan Intel Core i5-540M yada 2.4GHz'lik Intel Core i5-520M işlemcileri bulunabilen E4310, 1366x768 piksel çözünürlüğü destekleyen 13.3 inçlik LED aydınlatmalı ekrana sahip. 8GB'a kadar bellek desteği sunabilen E4310'ın işletim sistemi Ubuntu Linux 9.0'dan Windows 7 Professional'a kadar onbir farklı işletim sistemi arasında değişirken, depolama alanıysa katı hal sürücüsü kullanıldığında 128 ile 256GB, sabit sürücü kullanıldığındaysa 500GB'a kadar değişiyor.

Blu-ray sürücüsünün opsiyonel, DVD sürücüsünün standart olarak bulunduğu bilgisayarın başlangıç fiyatı ve satışa sunulacağı tarih ise şimdilik bilinmiyor.