Dell SE2726D oyun monitörü, 2K çözünürlük ve 144Hz ile tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Dell, uygun fiyat segmentine odaklanan yeni oyun monitörü Dell SE2726D modelini resmi olarak duyurdu. Çin'de piyasaya sürülen 27 inç ekran boyutuna sahip monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunarak özellikle günlük oyun oynayan ve çok amaçlı kullanım arayan kullanıcıları hedefliyor.

İşte Dell'in uygun fiyatlı yeni monitörü SE2726D'nin özellikleri ve fiyatı:

Dell SE2726D, IPS panel teknolojisini temel alarak geniş görüş açıları ve renk tutarlılığı sunmayı hedefliyor. 27 inçlik bu panel, 2K çözünürlükle birlikte özellikle Full HD monitörlerden geçiş yapan kullanıcılar için daha fazla çalışma alanı ve daha net bir görüntü sağlıyor. Günlük kullanımda metin okunabilirliği ve çoklu pencere düzenleri, bu çözünürlük seviyesinde daha rahat bir deneyim sunuyor. IPS panelin doğası gereği, renklerde yaşanan kaymaların minimumda tutulması hem ofis işleri hem de video ve dizi izleme gibi senaryolarda avantaj yaratıyor.

144Hz yenileme hızı ve 4 ms gri-gri tepki süresi, monitörün oyun tarafındaki iddiasını destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu değerler, profesyonel e-spor monitörleriyle aynı sınıfta olmasa da gündelik rekabetçi oyunlarda ve hızlı kamera hareketlerinin yoğun olduğu türlerde daha akıcı bir görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. AMD FreeSync desteği ise uyumlu ekran kartlarıyla birlikte ekran yırtılması ve takılma gibi sorunların azaltılmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Parlaklık tarafında Dell SE2726D, tipik olarak 300 nit seviyesine ulaşabiliyor ve 1500:1 kontrast oranı sunuyor. Bu değerler, yoğun gün ışığı altında profesyonel HDR deneyimi sunmak için yeterli olmasa da kapalı alanlarda günlük kullanım ve oyun için yeterli bir görüntü dengesi sağlıyor. Panelin sRGB renk gamının yüzde 99’unu kapsaması ve 16,7 milyon rengi desteklemesi, monitörü temel düzeyde fotoğraf düzenleme ve içerik üretimi için de kullanılabilir kılıyor.

Göz sağlığına yönelik özellikler de Dell’in bu modelde öne çıkardığı unsurlar arasında bulunuyor. TÜV Rheinland Göz Konforu sertifikası ve ComfortView Plus teknolojisi, donanım seviyesinde düşük mavi ışık filtresi sunarak uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Tasarım tarafında ise üç taraflı ince çerçeve yapısı dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, tek monitör kullanımında daha modern bir görünüm sunarken, çoklu monitör kurulumlarında ekranlar arasındaki boşluğu azaltarak daha bütüncül bir çalışma alanı oluşturuyor. Standın -5 derece ile 21 derece arasında eğim ayarı sunması ise ergonomi açısından temel ihtiyaçları karşılıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında iki adet HDMI 2.1 TMDS portu ve bir adet DisplayPort 1.4 yer alıyor. Son olarak üç yıl garanti süresine sahip Dell SE2726D’nin 899 yuan, yani yaklaşık 128 dolarlık fiyat etiketine sahip. Bu segmentte fiyat-performans dengesi giderek daha önemli hale gelirken büyük markaların erişilebilir modellere yönelmesi, kullanıcıların daha yüksek teknik özelliklere daha düşük bütçelerle ulaşabilmesini mümkün kılıyor.

Dell SE2726D oyun monitörü, 2K çözünürlük ve 144Hz ile tanıtıldı

