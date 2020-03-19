Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu

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Renoir kod adlı 3. nesil Ryzen APU’larını duyuran AMD’nin ardından iş ortakları da yeni yongalardan güç alan dizüstülerini sahneye çıkarmaya başladı. İlk üreticilerden birisi Lenovo oldu.

Ryzen 7 4800U

Yoga Slim 7’nin 14’’ versiyonunu gün ışığına çıkaran Uzakdoğulu üreticinin dizüstüsü kompakt yapıda performans ve batarya ömrüyle ön plana çıkıyor. Ryzen 7 4800U işlemcisinden güç alan notebook 16 GB’a kadar LPDDR4X bellekle geliyor.

8/16 izlekli APU 12 MB önbellekle desteklenmiş. 1.8 GHz’den 4.2 GHz’e yükselebilen yongaya eşlik eden 8 Vega birimi ise 1750 MHz’de çalışıyor. Tüm bunların OEM’in tercihine göre 12 watt’a kadar sıkıştırılabildiği mobil APU’nun asıl ısıl tasarımı ise 25 watt seviyesinde. Depolama kanadında 1 TB’a kadar SSD birimine yer verildiğini de belirtelim.

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Freesync destekli panelle geliyor

Dünyanın en ince 8 çekirdekli dizüstüsü olarak lanse edilen model 1.5 kg ağırlığında ve yalnızca 14. mm kalınlığına sahip. 1080p çözünürlüğünde, 300 nit parlaklığındaki IPS paneli sRGB skalasının %100’ünü kapsadığı belirtilen notebook’un Freesync desteği de dikkat çekiyor. Bununla birlikte yenileme hızı bilgisi henüz paylaşılmamış. Ayrıca ilerleyen günlerde güncelleme ile eklenecek Dolby Atmos desteğini de not düşelim.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor"

Bağlanabilirlik başlığında Wi-Fi 6, Bluetooth ve 2 USB Type A konnektörüne yer verilen dizüstüde 3.5 mm jack ve SD kart okuyucu da unutulmamış. 14 saate kadar kullanım sağlayan bataryayla gelen Yoga Slim 7 849 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

https://itfixdirect.co.uk/lenovo-yoga-slim-7-with-amd-ryzen-7-4800u-apu-launched-laptop-news/amp/

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