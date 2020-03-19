Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu

    AMD’nin yeni mobil Ryzen APU’larını duyurmasının ardından üreticilerin çözümleri ortaya çıkmaya başladı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,4b
    2
    7
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Renoir kod adlı 3. nesil Ryzen APU’larını duyuran AMD’nin ardından iş ortakları da yeni yongalardan güç alan dizüstülerini sahneye çıkarmaya başladı. İlk üreticilerden birisi Lenovo oldu.

    Ryzen 7 4800U

    Yoga Slim 7’nin 14’’ versiyonunu gün ışığına çıkaran Uzakdoğulu üreticinin dizüstüsü kompakt yapıda performans ve batarya ömrüyle ön plana çıkıyor. Ryzen 7 4800U işlemcisinden güç alan notebook 16 GB’a kadar LPDDR4X bellekle geliyor.

    8/16 izlekli APU 12 MB önbellekle desteklenmiş. 1.8 GHz’den 4.2 GHz’e yükselebilen yongaya eşlik eden 8 Vega birimi ise 1750 MHz’de çalışıyor. Tüm bunların OEM’in tercihine göre 12 watt’a kadar sıkıştırılabildiği mobil APU’nun asıl ısıl tasarımı ise 25 watt seviyesinde.  Depolama kanadında 1 TB’a kadar SSD birimine yer verildiğini de belirtelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor

     

    Freesync destekli panelle geliyor

    Dünyanın en ince 8 çekirdekli dizüstüsü olarak lanse edilen model 1.5 kg ağırlığında ve yalnızca 14. mm kalınlığına sahip. 1080p çözünürlüğünde, 300 nit parlaklığındaki IPS paneli sRGB skalasının %100’ünü kapsadığı belirtilen notebook’un Freesync desteği de dikkat çekiyor. Bununla birlikte yenileme hızı bilgisi henüz paylaşılmamış. Ayrıca ilerleyen günlerde güncelleme ile eklenecek Dolby Atmos desteğini de not düşelim.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor"

    Bağlanabilirlik başlığında Wi-Fi 6, Bluetooth ve 2 USB Type A konnektörüne yer verilen dizüstüde 3.5 mm jack ve SD kart okuyucu da unutulmamış. 14 saate kadar kullanım sağlayan bataryayla gelen Yoga Slim 7 849 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



    https://itfixdirect.co.uk/lenovo-yoga-slim-7-with-amd-ryzen-7-4800u-apu-launched-laptop-news/amp/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    nebulabado 1 gün
    Harici ekran kartı yok ve çok pahalı.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 gün
    Çok dikkatimi çeken beklediğim bir model tasarım olarakta çok güzel, incelemelerini ve soğutma performansını merakla bekliyorum. İntel işlemcili modelinde 4k ekran ve kuvvetli bir ekran kartı bulunuyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 sa. Mercedes-Benz Türk de üretime koronavirüs arası veriyor 19 sa. Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak 20 sa. American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor 20 sa. SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı 21 sa. Sağlık Bakanlığından koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama 21 sa. Facebook sonunda masaüstü kullanıcıları için karanlık modu sundu 22 sa. Google Camera Go güncellemesi portre modunu alt seviye modellere getiriyor 22 sa. The Surge 2, PC için Xbox Game Pass platformunda yayınlandı 23 sa. Core i9-10900KF Ryzen 9 3900X’in önüne geçebilr 1 gün İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri] 1 gün Maske sıkıntısına Razer da el atıyor 1 gün Android 11 önizleme sürümü Airdrop benzeri dosya paylaşım özelliğini gösterdi 1 gün Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme] 1 gün 160 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu 1 gün Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu 1 gün Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor 1 gün Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı 1 gün Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu 1 gün Nokia 5310 XpressMusic geri döndü 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu Sonraki AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün 1 gün Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama 1 gün Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı 1 gün İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında 1 gün Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin 1 gün Makyajlı Seat Ateca kış testlerinde görüntülendi 1 gün Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir] 1 gün Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı 1 gün Huawei’den koronavirüs nedeniyle herkese 3 ay ek garanti 1 gün Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama 1 gün Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi 1 gün Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi 1 gün Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin 1 gün iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor 1 gün Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz” 1 gün Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak 1 gün Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 gün Macbook Pro'ya RX 5700 ekran kartı taktık. ASUS XG Station Pro inceleme 1 gün Google Chrome ve Chrome OS'e koronavirüs darbesi: Bir süre yenilik yok! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim