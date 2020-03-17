Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor

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Kırmızı ekip masaüstü işlemci kanadında başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. AMD 3. nesil mobil çözümleriyle dizüstü pazarında da etkili olmayı hedefliyor. Performansıyla Intel’i zora sokacak Ryzen 4000 ailesi duyuruldu.

AMD aylardır takip ettiğimiz Zen 2 mimarili Ryzen 4000 işlemcilerini nihayet detaylandırdı. Ön siparişe açılan dizüstületin önümüzdeki haftalarda geniş ölçkete bulunabilir hale gelmesi beklenirken Intel’e yıllardır atmadığı adımları attıran firma mobil çözümlerinin mimarisel detaylarını paylaştı.

Ryzen 9 4900H

Tepe model olarak konumlandırılan Ryzen 9 4900H 3.3 GHz’den 4.4 GHz’e yükselebilen 8 çekirdek 16 izlekli bir işlemci. 12 MB önbelleğe yer verilen yonga 45 watt TDP değeri altında 1750 MHz’de görev yapan 8 CU’lu Vega birimini de taşıyor.

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H son ekli modellerin taban frekansı birkaç tık düşük HS son ekli seçenekleri de sunulacak. U serisinde ise TDP 15 watt’a düşürülürken taban frekansın tepe modelde 1.8 GHz’e çekildiği dikkatlerden kaçmıyor.

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Yine 8/16 konfigürasyonundaki yonga 12 MB önbellekle ve aynı GPU birimiyle gelirken giriş segmentine doğru ilerlerken çekirdek/izlek düşüşü ve GPU CU sayısındaki kırpmalarda daha radikal bir yol izlenmiş.

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%25 IPC artışı

Yeni Ryzen 4000 serisi işlemcilerde AMD TSMC’nin 7 nm avantajını kullanmaya devam ederken mobilite söz konusu olduğu için firma enerji verimliliğini ön planda tutmuş. Bununla birlikte hem mimarisel optimizasyonlar hem de üretim süreci sayesinde %25’lik IPC artışı sunulmaktan da geride kalınmamış.

Enerji verimliliği başlığı yüz güldürüyor

Ryzen 3000 mobil yongalara kıyasla SoC’un güç tüketimi %20 düşürülerek enerji verimliliği 2 katına çıkarılmış. Burada güç durumu değişiminin 5 kat daha hızlı gerçekleşmesinin de payı büyük. Ayrıca yeni yongaların boş durumu tespiti de iyileştirilerek APU’ların düşük güç durumuna daha hızlı geçmesi sağlanmış.

Bununla birlikte yonganın düşük güç statüsünden performans moduna geçişindeki gecikme de iyileştirilmiş. Ek olarak güç tüketimi modunun seçimi de optimize edilerek geçiş hızlandırılmış. Tüm bunlar toplamda %75 verimlilik artışının arkasındaki çalışmalar.

GPU için daha fazla bellek bant genişliği sağlanıyor

Vega GPU’sunda ise veri aktarım arayüzünün bant genişliği 2 katına çıkarılırken DDR4 bellek kontrolcüsünün desteği 3200 MHz’e genişletilerek GPU’nun %75 daha fazla bellek bant genişliğine erişmesi sağlanmış. Ayrıca yeni APU’larda 2 entegre bellek kontrolcüsü bulunuyor. Üreticiler isteğine göre 4266 MHz’de çalışan LPDDR4X bellekleri de tercih edebilecek.

Ayrıca Bkz. "RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı"

Ek olarak performansın uzun süre korunması için boost frekanslarda kalınan süre 4 kata arttırılırken sıcaklık ölçümüyle ilgili geliştirmeler de yapılmış.

dGPU’nun frekans denetiminin de iGPU gibi SoC tarafından gerçekleştirileceği yeni mobil Ryzen çözümlerine eklenen 4 PCIe kanalı üzerinden NVMe depolama, Wi-Fi 6 ve 5G sağlanabilecek. Son olarak 2 USB portu daha eklenen bağlanabilirlik başlığını da ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/amd-launches-ryzen-4000-mobile-renoir-processors-with-7nm-vega-igpu

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