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    Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor

    AMD’nin mobil tarafta gideceği güncelleme uzun süredir donanım dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Firma tepe modelini duyurdu.
    3 gün
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor
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    Kırmızı ekip masaüstü işlemci kanadında başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. AMD 3. nesil mobil çözümleriyle dizüstü pazarında da etkili olmayı hedefliyor. Performansıyla Intel’i zora sokacak Ryzen 4000 ailesi duyuruldu.

    AMD aylardır takip ettiğimiz Zen 2 mimarili  Ryzen 4000 işlemcilerini nihayet detaylandırdı. Ön siparişe açılan dizüstületin önümüzdeki haftalarda geniş ölçkete bulunabilir hale gelmesi beklenirken Intel’e yıllardır atmadığı adımları attıran firma mobil çözümlerinin mimarisel detaylarını paylaştı.

    Ryzen 9 4900H

    Tepe model olarak konumlandırılan Ryzen 9 4900H 3.3 GHz’den 4.4 GHz’e yükselebilen 8 çekirdek 16 izlekli bir işlemci. 12 MB önbelleğe yer verilen yonga 45 watt TDP değeri altında 1750 MHz’de görev yapan 8 CU’lu Vega birimini de taşıyor.

    Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor
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    H son ekli modellerin taban frekansı birkaç tık düşük HS son ekli seçenekleri de sunulacak. U serisinde ise TDP 15 watt’a düşürülürken taban frekansın tepe modelde 1.8 GHz’e çekildiği dikkatlerden kaçmıyor.

    Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yine 8/16 konfigürasyonundaki yonga 12 MB önbellekle ve aynı GPU birimiyle gelirken giriş segmentine doğru ilerlerken çekirdek/izlek düşüşü ve GPU CU sayısındaki kırpmalarda daha radikal bir yol izlenmiş.

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    %25 IPC artışı

    Yeni Ryzen 4000 serisi işlemcilerde AMD TSMC’nin 7 nm avantajını kullanmaya devam ederken mobilite söz konusu olduğu için firma enerji verimliliğini ön planda tutmuş. Bununla birlikte hem mimarisel optimizasyonlar hem de üretim süreci sayesinde %25’lik IPC artışı sunulmaktan da geride kalınmamış.

    Enerji verimliliği başlığı yüz güldürüyor

    Ryzen 3000 mobil yongalara kıyasla SoC’un güç tüketimi %20 düşürülerek enerji verimliliği 2 katına çıkarılmış. Burada güç durumu değişiminin 5 kat daha hızlı gerçekleşmesinin de payı büyük. Ayrıca yeni yongaların boş durumu tespiti de iyileştirilerek APU’ların düşük güç durumuna daha hızlı geçmesi sağlanmış.

    Bununla birlikte yonganın düşük güç statüsünden performans moduna geçişindeki gecikme de iyileştirilmiş. Ek olarak güç tüketimi modunun seçimi de optimize edilerek geçiş hızlandırılmış. Tüm bunlar toplamda %75 verimlilik artışının arkasındaki çalışmalar.

    GPU için daha fazla bellek bant genişliği sağlanıyor

    Vega GPU’sunda ise veri aktarım arayüzünün bant genişliği 2 katına çıkarılırken DDR4 bellek kontrolcüsünün desteği 3200 MHz’e genişletilerek GPU’nun %75 daha fazla bellek bant genişliğine erişmesi sağlanmış. Ayrıca yeni APU’larda 2 entegre bellek kontrolcüsü bulunuyor. Üreticiler isteğine göre 4266 MHz’de çalışan LPDDR4X bellekleri de tercih edebilecek.

    Ayrıca Bkz. "RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı"

    Ek olarak performansın uzun süre korunması için boost frekanslarda kalınan süre 4 kata arttırılırken sıcaklık ölçümüyle ilgili geliştirmeler de yapılmış.

    dGPU’nun frekans denetiminin de iGPU gibi SoC tarafından gerçekleştirileceği yeni mobil Ryzen çözümlerine eklenen 4 PCIe kanalı üzerinden NVMe depolama, Wi-Fi 6 ve 5G sağlanabilecek. Son olarak 2 USB portu daha eklenen bağlanabilirlik başlığını da ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/amd-launches-ryzen-4000-mobile-renoir-processors-with-7nm-vega-igpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WmGMD (.. ..) 3 gün
    4800H yanına 1660ti benzeri Bi gpu ile beraber notebook çok tatlı olur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    kreat 3 gün WmGMD
    O kadar güçlü bir apu mu oluyor ? Benim gibi pek oyun oynamayan kullanıcılar için çok iyi bir seçenek olur. Bu da grafik kartı için maliyeti ortadan kaldırır.Fiyatlar daha uygun olur.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 3 gün en beğenilen
    AMD mobile tarafın ne kadar önemli olduğunu sonunda anlamış geç olsa da. Bundan sonra laptoplar da başka seçenek olması çok sevindirici olacak. Intel’i yakında geçer umarım.
    AMD mobile tarafın ne kadar önemli olduğunu sonunda anlamış geç olsa da. Bundan sonra laptoplar da başka seçenek olması çok sevindirici olacak. Intel’i yakında ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 10 sa.
    Intel böyle işlemcilerle önce göz dolduruyor. Sonra 1-2 sene sonra işlemcilerde açık olduğu ve yapılacak olan yama ile 19 kata varan performans düşüşü olacağı ortaya çıkıyor. Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa... Anladın sen onu.
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    DH Misafiri 2 gün
    Macbook Pro serisinde bu sene görürmüyüz acaba?
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    Murat.Ak (Murat Ak) 3 gün en beğenilen
    AMD mobile tarafın ne kadar önemli olduğunu sonunda anlamış geç olsa da. Bundan sonra laptoplar da başka seçenek olması çok sevindirici olacak. Intel’i yakında geçer umarım.
    Yanıtla +4
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    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 3 gün
    24 saatten fazla oldu , 5 farkli sitede okuduk zaten.....
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    recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 3 gün
    Bu Metehan olmazsa AMD haberi okuyamayacağız, AMD yöneticisi olsam kesin bu arkadaşı işe alırım, haberleri nerden alırsa alsın :) düzgün şekilde çeviriyor. Bravo, çok site ve editör var bazen kendi birşey katarken ne saçmaladığını bile bilmiyor. Birgün Mediamarketten notebook alacağım. Grafik kartlarına bakarken eleman geldi. Ne için, oyun için dedim. Bana tavsiye ettiği notebook Apple, bunla oyun oynanır mı dedim bilmiyorum gibi. Adam ben yıllardır bu işleri yaparım diyor .... Tabi sonunda mor ettim ama.... Sektörde atıp tutmalar önde... Bu sitede de ekrem71 bazen çok saçmalıyor.... Zannedersem bir kişinin hesabı değil.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Kırmızı ekip mavi ekibi baya bir köşeye sıkıştırdı ama aynı başarıyı yeşil ekip karşısında bekliyoruz. Tabi mor ekibin de... Bu ne abi ya
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    scan (Sercan ) 3 gün
    Intel işlemcili laptop fiyatları düşüşe geçer mi acaba ? Takip ettiğim bir kaç model var bekleyelim bakalım
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    WmGMD (.. ..) 3 gün
    4800H yanına 1660ti benzeri Bi gpu ile beraber notebook çok tatlı olur.
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