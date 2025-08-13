Kim Nerede? 156 Galaxy S25 Ultra kullanıcıları "Mor Ay" fotoğrafları paylaşmaya başladı 144 iPhone 17 ve 17 Pro'nun ekran koruyucuları sızdı: İşte ekran boyutları 136 İlginç telefon Nothing Phone (3) Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Monitör Tavsiyeleri - Ağustos 2025

    Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

    Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

    00:00 - Giriş
    00:15 - 24" Monitör Önerileri
    04:36 - 27" Monitör Önerileri
    06:42 - 4K Monitör Önerileri
    08:41 - OLED Monitör Önerileri
    13:07 - UltraWide Monitör Önerileri
    14:03 - Kapanış

    24" 

    Lenovo Legion R24e 4500TL
    - 23.8" FHD IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, %99 sRGB
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte G25F2 5300TL
    - 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 
    - 300nit, 1000:1 
    - 8bit, %120 sRGB
    - 2x2W hoparlör
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    27" 

    AOC Q27G4XF 9000TL
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, P3 %93, sRGB %117
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    MSI G274QPF E2 10.000TL
    - 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 400nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, sRGB %119, P3 %94, WCG
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    UHD

    Asus ROG Strix XG27UCS 17.600TL 
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - 1ms GtG, 450nit, 1000:1
    - 10bit, sRGB %130, P3 %95
    - 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Dell G3223Q 18.600TL
    - 32" UHD AUO Fast IPS
    - 144Hz, 1ms GtG, 600nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, %99 SRGB, P3 %95
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
    - Tilt, döndürme, yükseklik

    OLED

    Samsung Odyssey OLED S27DG612 25.000TL
    - 26.5" QHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 250/400nit değişken, 10bit, %99 P3
    - 2x USB 5Gbps, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 43.770TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - Gen 3 OLED, 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 250/1000nit değişken, 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    UltraWide

    Samsung Odyssey OLED G9 S49DG912S 26.000TL
    - 49" 5120x1440 144Hz Oled AG panel
    - 0.03ms, 250nit, 1000000:1
    - 10bit, P3 %99
    - 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - 1x USB 3.2 Type-C 
    - Eğme, yükseklik

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum