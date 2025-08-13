Monitör Tavsiyeleri - Ağustos 2025

Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
00:15 - 24" Monitör Önerileri
04:36 - 27" Monitör Önerileri
06:42 - 4K Monitör Önerileri
08:41 - OLED Monitör Önerileri
13:07 - UltraWide Monitör Önerileri
14:03 - Kapanış
24"
Lenovo Legion R24e 4500TL
- 23.8" FHD IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %99 sRGB
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte G25F2 5300TL
- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT,
- 300nit, 1000:1
- 8bit, %120 sRGB
- 2x2W hoparlör
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
27"
AOC Q27G4XF 9000TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, P3 %93, sRGB %117
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
MSI G274QPF E2 10.000TL
- 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 400nit, 1000:1
- FRC 10bit, sRGB %119, P3 %94, WCG
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
UHD
Asus ROG Strix XG27UCS 17.600TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- 1ms GtG, 450nit, 1000:1
- 10bit, sRGB %130, P3 %95
- 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Dell G3223Q 18.600TL
- 32" UHD AUO Fast IPS
- 144Hz, 1ms GtG, 600nit, 1000:1
- FRC 10bit, %99 SRGB, P3 %95
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
- Tilt, döndürme, yükseklik
OLED
Samsung Odyssey OLED S27DG612 25.000TL
- 26.5" QHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 250/400nit değişken, 10bit, %99 P3
- 2x USB 5Gbps, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 43.770TL
- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- Gen 3 OLED, 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 250/1000nit değişken, 10bit, sRGB %100, P3 %99
- Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
UltraWide
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG912S 26.000TL
- 49" 5120x1440 144Hz Oled AG panel
- 0.03ms, 250nit, 1000000:1
- 10bit, P3 %99
- 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- 1x USB 3.2 Type-C
- Eğme, yükseklik