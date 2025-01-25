Tek Ekran Çift QHD Monitör | Philips 45B1U6900CH İnceleme

Sıra dışı ekran formatı ve monitörlerde pek görmediğimiz ekstra özellikleriyle dikkat çeken bir monitör Philips 45B1U6900CH/00

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Philips 45B1U6900CH, kullanıcıların iş ve eğlence deneyimlerini yükseltmek amacıyla tasarlanmış bir 44.5" 1500R kavisli bir monitör modelidir. Monitör doğal çözünürlük olarak 5120x1400 olmasıyla birlikte Dual QHD ekran çıkışı ve 75 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. VA ekran paneli sayesinde görece yüksek kontrast oranı ile iyi siyahlar sunabiliyor.

Philips 45B1U6900CH, 100W USB-C ve RJ-45 bağlantısı ile tek kablolu bir çalışma ortamı sunar. Ayrıca KVM anahtarı ile iki bilgisayarı tek bir klavye ve fare setiyle kontrol edebilirsiniz. Dahili webcam ve kulaklık askı aparatı gibi eklentiler ile gelen ürün çok amaçlı bir kullanıma olanak sağlar.

00:00 - Giriş

00:12 - Panel Detaylar

05:29 - Ek Özellikler

07:50 - Değerlendirme

