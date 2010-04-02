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LG, Android v2.1 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli C710 Aloha üzerinde mi çalışıyor?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,2b
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4
Diğer
knight
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android, akıllı telefonlarda her geçen gün daha fazla tercih ediliyor (Bknz. HTC, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, Huawei, Alcatel vs) ve uygulama sayısını genişletiyor. GW620 ve GT540'ın ardından LG Mobile, şu anda Android platformunu kullanan yeni bir model üzerinde çalışıyor olabilir.

Geçtiğimiz günlerde internete XML dosyası internete sızdırılan C710 ''Aloha'', söylentilere göre Android'in en güncel sürümü v2.1'den güç alacak ve 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile QWERTY klavyeye sahip olacak. Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesini destekleyecek Aloha'da Wi-Fi 802.11 n desteğinin de yer alacağı rivayetler arasında. LG Mobile cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz.

XML dosyasının tamamını görmek için tıklayın


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superms 9 yıl
şıking
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FedeBankai 9 yıl
böle bi telefonu düşünürüm aslında
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TELESCOPE 9 yıl

superms

şıking



aynen öğle
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