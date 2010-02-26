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LG Apollo: Windows Mobile 7, 1.3GHz işlemci, 10MP AF kamera

9 yıl
14,6b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde gerçekleştirilen Windows Mobile 7 (Windows Phone 7), LG Apollo ile Eylül ayında karşımıza çıkabilir. Microsoft tarafından yapılan açıklamada yeni nesil mobil işletim sisteminin sene sonuna doğru hazır olacağı belirtilmiş ancak net bir tarih telaffuz edilmemişti. Gelen bilgilere göre önde gelen akıllı telefon üreticilerinden LG, Windows Mobile 7 tabanlı Apollo modelini Eylül ayında tüketilcilerin beğenisine sunabilir.

Detayları henüz kesinlik kazanmayan LG Apollo için üzerinde durulan temel özellikler arasında 3.8-inç büyüklüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 1.3GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci, 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabilen oto-fokus özellikli 10MP kamera gibi detaylar yer alıyor. Teknik özellikleri dikkate alındığında LG'nin yeni amiral gemisi olmaya aday gibi görünen Apollo modelinin, olası tasarımı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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ATOM ANT 9 yıl
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inexo 9 yıl
Abd de lg den sasmaz
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oktay555 9 yıl

inexo

Abd de lg den sasmaz


Olsun o kadar hocam, Tr ile ABD hiçbir şekilde kıyaslanamaz zaten.
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kaiser_q 9 yıl
LG son 2 sene çok iyi atak yapmaya başladı.özellikle dokunmatik ekran çözümünde ve en son POP modeliyle.yalnız merak ettiğim ben kimsenin elinde lg görmüyorum alıcıları daha çok avrupadamıdır nedir
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oktay555 9 yıl
kaiser_q

LG son 2 sene çok iyi atak yapmaya başladı.özellikle dokunmatik ekran çözümünde ve en son POP modeliyle.yalnız merak ettiğim ben kimsenin elinde lg görmüyorum alıcıları daha çok avrupadamıdır nedir


Bizim millet genelde nokiadan şaşmıyor
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Computeus 9 yıl
Normalde 720P'ler ve 1080P'ler için 24 FPS yeterli. Göz için film izlerken, daha yüksek değerler fark yaratmıyor.
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cssbaycelebi 9 yıl

Computeus

Normalde 720P'ler ve 1080P'ler için 24 FPS yeterli. Göz için film izlerken, daha yüksek değerler fark yaratmıyor.

hareketli sahnelerde frame kayıpları dikkate alındığında 30 fps idealdir.
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Erasmus78 9 yıl
Keşke snapdragon yerine Arm Cortex A9 tabanlı bir işlemci kullanılsaydı.
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Speed Step 9 yıl
30 FPS 720p için düşük değil mi ??
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