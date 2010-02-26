LG Apollo: Windows Mobile 7, 1.3GHz işlemci, 10MP AF kamera

Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde gerçekleştirilen Windows Mobile 7 (Windows Phone 7), LG Apollo ile Eylül ayında karşımıza çıkabilir. Microsoft tarafından yapılan açıklamada yeni nesil mobil işletim sisteminin sene sonuna doğru hazır olacağı belirtilmiş ancak net bir tarih telaffuz edilmemişti. Gelen bilgilere göre önde gelen akıllı telefon üreticilerinden LG, Windows Mobile 7 tabanlı Apollo modelini Eylül ayında tüketilcilerin beğenisine sunabilir.

Detayları henüz kesinlik kazanmayan LG Apollo için üzerinde durulan temel özellikler arasında 3.8-inç büyüklüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 1.3GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci, 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabilen oto-fokus özellikli 10MP kamera gibi detaylar yer alıyor. Teknik özellikleri dikkate alındığında LG'nin yeni amiral gemisi olmaya aday gibi görünen Apollo modelinin, olası tasarımı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.