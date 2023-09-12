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    Nokia telefonları üreten HMD Global kendi markasıyla akıllı telefon çıkaracak

    2016 yılından bu yana Nokia markalı telefonlar üreten HMD Global portföyünü genişletme kararı aldı. Şirketin patronu HMD markasını taşıyan akıllı telefonlar piyasaya süreceklerini söyledi.

    Nokia üreticisi HMD Global kendi markasıyla telefon çıkaracak Tam Boyutta Gör

    Finlandiya merkezli HMD Global, 2016 yılından bu yana Nokia markası altında mobil cihazlar üretiyor. Firmanın portföyünde akıllı telefonlar, tuşlu telefonlar, tabletler ve çevre birimleri gibi ürünler var. Markanın özellikle ekonomik ve tuşlu telefonları popüler.

    HMD Global CEO'su Jean-Francois Baril, LinkedIn sayfasında şirketin kendi cep telefonu markasını piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletmeyi planladığını söyledi. Yeni modeller HMD markası altında sunulacak. Ancak henüz bu konuda çok fazla detay olmadığını belirtelim.

    Nokia üreticisi HMD Global kendi markasıyla telefon çıkaracak Tam Boyutta Gör

    Nokia üretimi devam edecek

    Deneyimli yönetici "Kullanıcı deneyimine önem veren ve insanların ihtiyaçlarını öngören teknolojiler üreteceğiz" dedi. Baril ayrıca Nokia akıllı telefon üretimini şu an için durdurmayacaklarını belirtti. HMD Global'in 5G destekli akıllı telefonlar konusunda en hızlı büyüyen üretici olduğunu vurguladı.

    Nokia'nın birçok cihazı Çin'de üretilse de şirket kendisini Avrupa'nın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak konumlandırıyor. Jean-Francois Baril yaptığı açıklamada yeni ürünlerin piyasaya sürülme tarihleri veya diğer detaylar hakkında bilgi verilmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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