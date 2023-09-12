Nokia telefonları üreten HMD Global kendi markasıyla akıllı telefon çıkaracak

Finlandiya merkezli HMD Global, 2016 yılından bu yana Nokia markası altında mobil cihazlar üretiyor. Firmanın portföyünde akıllı telefonlar, tuşlu telefonlar, tabletler ve çevre birimleri gibi ürünler var. Markanın özellikle ekonomik ve tuşlu telefonları popüler.
HMD Global CEO'su Jean-Francois Baril, LinkedIn sayfasında şirketin kendi cep telefonu markasını piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletmeyi planladığını söyledi. Yeni modeller HMD markası altında sunulacak. Ancak henüz bu konuda çok fazla detay olmadığını belirtelim.
Nokia üretimi devam edecek
Deneyimli yönetici "Kullanıcı deneyimine önem veren ve insanların ihtiyaçlarını öngören teknolojiler üreteceğiz" dedi. Baril ayrıca Nokia akıllı telefon üretimini şu an için durdurmayacaklarını belirtti. HMD Global'in 5G destekli akıllı telefonlar konusunda en hızlı büyüyen üretici olduğunu vurguladı.
Nokia'nın birçok cihazı Çin'de üretilse de şirket kendisini Avrupa'nın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak konumlandırıyor. Jean-Francois Baril yaptığı açıklamada yeni ürünlerin piyasaya sürülme tarihleri veya diğer detaylar hakkında bilgi verilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.