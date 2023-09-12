Nokia telefonları üreten HMD Global kendi markasıyla akıllı telefon çıkaracak

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Finlandiya merkezli HMD Global, 2016 yılından bu yana Nokia markası altında mobil cihazlar üretiyor. Firmanın portföyünde akıllı telefonlar, tuşlu telefonlar, tabletler ve çevre birimleri gibi ürünler var. Markanın özellikle ekonomik ve tuşlu telefonları popüler.

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HMD Global CEO'su Jean-Francois Baril, LinkedIn sayfasında şirketin kendi cep telefonu markasını piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletmeyi planladığını söyledi. Yeni modeller HMD markası altında sunulacak. Ancak henüz bu konuda çok fazla detay olmadığını belirtelim.

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Nokia üretimi devam edecek

Deneyimli yönetici "Kullanıcı deneyimine önem veren ve insanların ihtiyaçlarını öngören teknolojiler üreteceğiz" dedi. Baril ayrıca Nokia akıllı telefon üretimini şu an için durdurmayacaklarını belirtti. HMD Global'in 5G destekli akıllı telefonlar konusunda en hızlı büyüyen üretici olduğunu vurguladı.

Nokia'nın birçok cihazı Çin'de üretilse de şirket kendisini Avrupa'nın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak konumlandırıyor. Jean-Francois Baril yaptığı açıklamada yeni ürünlerin piyasaya sürülme tarihleri veya diğer detaylar hakkında bilgi verilmedi.

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Nokia üreticisi HMD Global kendi markasıyla telefon çıkaracak