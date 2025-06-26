M5 işlemcili iPad Pro'nun OLED paneli üretilmeye başlandı

M5 işlemcili yeni iPad Pro, Ekim'de tanıtılabilir
Apple'ın tedarik zinciri çeşitliliğini artırmak için geçen yıla kıyasla anlaşmalarda değişiklikler yaptığı bildirildi. iPad Pro (2024) serisi için Samsung Display, 11 inçlik model için OLED paneller üretirken; LG Display, 13 inçlik model için OLED paneller üretmekle görevlendirildi. Bu yıl, hem LG hem de Samsung'un 11 inç ve 13 inç modeller için OLED paneller üreteceği bildirildi.
Geçen yılki M4 iPad Pro modelleri OLED ekranların yanı sıra daha ince ve daha hafif tasarım, yeni Apple Pencil Pro desteği ve daha fazlasını getirdi. Bu yıl, iPad Pro muhtemelen çok daha ufak bir güncelleme alacak ve Apple M5 çipi dışında önemli bir yükseltme olmayacak. Bu işlemci, performans ve verimlilik iyileştirmesi getirecek TSMC'nin daha gelişmiş 3 nanometre işlem teknolojisiyle üretilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: