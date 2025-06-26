Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    M5 işlemcili iPad Pro'nun OLED paneli üretilmeye başlandı

    Apple'ın bu yıl içinde M5 çipli yeni iPad Pro modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Hem Samsung Display hem de LG Display'in OLED panellerin seri üretimine başladığı bildirildi.

    m5 ipad pro oled panel samsung & lg Tam Boyutta Gör
    Apple'ın OLED panele sahip ilk iPad Pro serisi geçen yıl piyasaya sürüldü. Şirket şimdi daha yüksek performanslı yeni nesil iPad Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni bir rapora göre, Apple, iPad Pro M5 modelinin OLED panellerinin tedariki için Samsung Display ve LG Display’i seçti ve panellerin seri üretimi çoktan başladı.

    M5 işlemcili yeni iPad Pro, Ekim'de tanıtılabilir

    Apple'ın tedarik zinciri çeşitliliğini artırmak için geçen yıla kıyasla anlaşmalarda değişiklikler yaptığı bildirildi. iPad Pro (2024) serisi için Samsung Display, 11 inçlik model için OLED paneller üretirken; LG Display, 13 inçlik model için OLED paneller üretmekle görevlendirildi. Bu yıl, hem LG hem de Samsung'un 11 inç ve 13 inç modeller için OLED paneller üreteceği bildirildi.

    Geçen yılki M4 iPad Pro modelleri OLED ekranların yanı sıra daha ince ve daha hafif tasarım, yeni Apple Pencil Pro desteği ve daha fazlasını getirdi. Bu yıl, iPad Pro muhtemelen çok daha ufak bir güncelleme alacak ve Apple M5 çipi dışında önemli bir yükseltme olmayacak. Bu işlemci, performans ve verimlilik iyileştirmesi getirecek TSMC'nin daha gelişmiş 3 nanometre işlem teknolojisiyle üretilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xl lastik dezavantajları skoda kamiq elite ile premium arasındaki fark havelsan çalışma saatleri amatör şiirler megane 4 en çok tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum