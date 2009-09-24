LG BL20 New Chocolate'ın teknik özellikleri ufukta göründü

LG Mobile'ın tasarım açısından iddialı BlackLabel serisinin en yeni üyesi BL20 New Chocolate'ın tüm teknik özellikleri firmanın resmi internet sitesinde nihayet açığa çıktı.

106.9 x 50.8 x 12.3 mm boyutlarında, 115 gram ağırlığındaki kızaklı tasarımıyla ve dokunmaya duyarlı navigasyon tuşlarıyla dikkat çeken BL20 New Chocolate, quadband GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor; saat hızı henüz belirtilmeyen ARM9 işlemciden, 128 MB SD RAM'den güç alıyor. Dahili belleği 16 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen telefonda 2.4 inç (~6.0 cm) 240x320 piksel, 262.144 renk TFT ekrana ve Schneider-Kreuznach imzalı 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verildiğini görüyoruz. Kameraya loş mekanlarda çekim için flaş eşlik ediyor.

AAC, AAC+, AMR-N/B, MIDI, MP3, WAV, WMA, H.263, MP4, WMV, BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP, GIF uzantılı dosya formatlarını destekleyen BL20'nin yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi öngörülürken fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

LG BL20 New Chocolate'ın tanıtım videosunu izlemek için tıklayın

http://developer.lgmobile.com/lge.mdn.pho.RetrievePhoneInfo.dev?modelName=BL20#