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LG BL20 New Chocolate'ın teknik özellikleri ufukta göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,1b
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9
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın tasarım açısından iddialı BlackLabel serisinin en yeni üyesi BL20 New Chocolate'ın tüm teknik özellikleri firmanın resmi internet sitesinde nihayet açığa çıktı.

106.9 x 50.8 x 12.3 mm boyutlarında, 115 gram ağırlığındaki kızaklı tasarımıyla ve dokunmaya duyarlı navigasyon tuşlarıyla dikkat çeken BL20 New Chocolate, quadband GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor; saat hızı henüz belirtilmeyen ARM9 işlemciden, 128 MB SD RAM'den güç alıyor. Dahili belleği 16 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen telefonda 2.4 inç (~6.0 cm) 240x320 piksel, 262.144 renk TFT ekrana ve Schneider-Kreuznach imzalı 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verildiğini görüyoruz. Kameraya loş mekanlarda çekim için flaş eşlik ediyor.

AAC, AAC+, AMR-N/B, MIDI, MP3, WAV, WMA, H.263, MP4, WMV, BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP, GIF uzantılı dosya formatlarını destekleyen BL20'nin yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi öngörülürken fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

LG BL20 New Chocolate'ın tanıtım videosunu izlemek için tıklayın


http://developer.lgmobile.com/lge.mdn.pho.RetrievePhoneInfo.dev?modelName=BL20# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanak 10 yıl
ekran cozunurlugu dusuk değildi onceki baktıgımda, ama boyleyse baştan kaybeder.
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Figure 10 yıl

tanak

ekran cozunurlugu dusuk değildi onceki baktıgımda, ama boyleyse baştan kaybeder.

Sanırım BL40 ile karıştırıyorsunuz. BL20 resimdeki model.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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