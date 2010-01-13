LG bu yıl 140 milyon telefon satmayı hedefliyor

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LCD TV pazarında Samsung'u geride bırakmayı planlayan LG için 2010 adeta hedeflerin yılı olacak. Zira gelen yeni bilgilere göre Güney Kore merkezli elektronik devi 140 milyon telefon satmayı hedefliyor. 2009 ile kıyaslandığında satışlarına %20 artış hedefi koyan firmanın öncelikli pazarları ise Kore ve Kuzey Amerika olacak. Yenilikçi ve özelleştirilmiş telefonların arkasındaki isim olarak anılmak isteyen firmanın, yılın ilk yarısı için dokunmatik ekranlı telefonlarla ilk defa tanışacak kullanıcılar için kolay kullanımlı modeller, yılın ikinci yarısında ise üst sınıfı hedef alan ve gelişmiş özelliklerle donatılan özel modeller tanıtacak.

Nokia ve Samsung'un arkasından dünyanın üçüncü büyük cep telefonu üreticisi olan LG, agresif büyümesinde akıllı telefonlardaki talep artışının büyük rol oynayacağını belirtiyor.