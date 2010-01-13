Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG bu yıl 140 milyon telefon satmayı hedefliyor

9 yıl
8,8b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG bu yıl 140 milyon telefon satmayı hedefliyor
Tam Boyutta Gör

LCD TV pazarında Samsung'u geride bırakmayı planlayan LG için 2010 adeta hedeflerin yılı olacak. Zira gelen yeni bilgilere göre Güney Kore merkezli elektronik devi 140 milyon telefon satmayı hedefliyor. 2009 ile kıyaslandığında satışlarına %20 artış hedefi koyan firmanın öncelikli pazarları ise Kore ve Kuzey Amerika olacak. Yenilikçi ve özelleştirilmiş telefonların arkasındaki isim olarak anılmak isteyen firmanın, yılın ilk yarısı için dokunmatik ekranlı telefonlarla ilk defa tanışacak kullanıcılar için kolay kullanımlı modeller, yılın ikinci yarısında ise üst sınıfı hedef alan ve gelişmiş özelliklerle donatılan özel modeller tanıtacak.

Nokia ve Samsung'un arkasından dünyanın üçüncü büyük cep telefonu üreticisi olan LG, agresif büyümesinde akıllı telefonlardaki talep artışının büyük rol oynayacağını belirtiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dances with Wolves 8 yıl
İyi iş çıkarmışlar alırken seçeneklere koymak lazım bu kadar insan ne bulmuş lgde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samsunlusemih 9 yıl
İphone veya ipod touch U kullanan bilir. Lg dokunmatik ekran isini yapamıyor . Yazılım sorunlarida var. Or: mesajı yazıyorsun silme tuşu ekranda değil de normal tuş ? Nasıl bir akildir bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurQich 8 yıl

samsunlusemih

İphone veya ipod touch U kullanan bilir. Lg dokunmatik ekran isini yapamıyor . Yazılım sorunlarida var. Or: mesajı yazıyorsun silme tuşu ekranda değil de normal tuş ? Nasıl bir akildir bu


Bir lg gormusunuz ona gore yorumluyorsunuz..
Dediginiz ozellik aklima gelen viewty'de mevcut.. Yalniz lg hic tusu olmayan telefonda uretti. Ornegin renoir'de silme isi ekrandan yapiliyor..
Ayrica multitouch ozellikli ikinci telefondur lg.. softwaresi iyidir kotudur tartisilir.. Yalniz size her olanagi tanimis bir softwaresi var.
Softwareye takilmaniza gerek yok. Begenmediyseniz lg'de nitekim androidlide modeller var.. Android kullanin bakalim.. Farki anlarsiniz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
ben rakamları düşüren firma bilmiyorum, ama acaip artıran sonra da gümleyen çok biliyorum. kaynak: USA (kriz başlangıcı).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurQich 9 yıl
LG kullanan baska markaya donmez zaten..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
LG kullanıyorum cep telefonu olarak , LG gerçekten mobil ürünlerde çok iyi ama nedense ülkemizde çok LG kullanan yok , yani kullanıcıyla arasındaki mesafe biraz açık , bunu da kapatırsa kendileri adına çok iyi olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metbey 9 yıl
Nedeni ise Samsungun 5-6 sene öncesinde Türkiyenin en ücra köşelerinde bile 1000 dk bedava kampanyası ile Tüm türkcell mağazalarında e250 tarzı bir model satmamış olması. Önce böyle bir kampanya ile zararına telefonları satarak herkes'te kullanım oranını bilinirliğini cep telefonu ile LG markasını yanyana getirme amacını gütmesi lazım... yoksa belirli bir kitleden daha fazlasına ulaşamayacaklar.Bunun kıpranışlarını gördük. KF700 Bimeks'te 70'den 350 ye fiyatı indiriilip satıldı ve sonra, KM735 TT ile kampanyada satılmakta hala, bu tarz kampanyalara çok daha fazla ihtiyacı var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cssbaycelebi 9 yıl

Mertcan.

LG kullanıyorum cep telefonu olarak , LG gerçekten mobil ürünlerde çok iyi ama nedense ülkemizde çok LG kullanan yok , yani kullanıcıyla arasındaki mesafe biraz açık , bunu da kapatırsa kendileri adına çok iyi olacaktır.

lg apollo çıkarsa çok can yakar bu lg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8797 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, telefon ve
2 etiket daha plan akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bitdefender ile Bilgi Güvenliği üzerine söyleşi 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim