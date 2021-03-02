Kim Nerede? 52 WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın! 51 Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı 49 Şubat 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve GTA 5 ilk sırada
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    LG'den hijyen ve temizlik odaklı teknoloji - LG True Steam!

    1
    02 Mart 2021, 22:56
    2,1b
    1
    Diğer Ev Elektroniği
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Sponsorlu İçerik: Bu videoda son zamanlarda hayatımızda önemli rol oynayan hijyenin, teknolojiyle buluşmasını sizlerle buluşturuyoruz. LG Steam teknolojisi sayesinde %99,9 oranında temizlik mümkün.

    Sponsorlu İçerik: Bu videoda son zamanlarda hayatımızda önemli rol oynayan hijyenin, teknolojiyle buluşmasını sizlerle buluşturuyoruz. LG True Steam özelliği sayesinde %99,9 oranında temizlik mümkün.

    Tüm dünya uzun bir süredir Covid-19 ile mücadele ediyor. Pandemi dönemiyle birlikte karşılaştığımız zorlu koşullar, bizleri kişisel hijyenlerimizi her zamankinden daha da çok düşünmeye sevk etti. Kişisel hijyenin yanı sıra, günlük olarak kullandığımız, hayatımızın her alanında var olan eşyalar da ekstra hijyen ihtiyacından üstlerine düşen payı aldılar.

    LG'den hijyen ve temizlik odaklı teknoloji - LG True Steam!
    Tam Boyutta Gör

    Giydiğimiz giysilerden, kullandığımız tabak çanağa, oturduğumuz koltuktan, evdeki halılara, hatta soluduğumuz havaya kadar her şey hijyenik temizlik rutininin bir parçası oldu. İlk başlarda bu rutini oluşturmak zor olsa da, teknoloji bu alanda da yardımımıza koşarak hem kendimizi, hem de sevdiklerimizi daha hijyenik şartlara kavuşturdu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Her eve lazım "LG 2si1 arada çamaşır ve kurutma makinesi"

    Buharın Gücünden Gelen Temizlik

    Teknoloji lideri LG, üstün hijyen sağlayan yenilikçi ürünleriyle yaşamın her alanında hijyen sağlıyor. Üstelik, üstün temizlik ve hijyeni sert kimyasallara gerek duymadan, doğadan gelen buharın gücüyle yapıyor. Daha iyi bir yaşam için inovasyon sağlayan LG, sağlık odaklı özellikleri ev aletlerine dahil etmede endüstri lideri konumunda ve bu noktada LG Steam (buhar) teknolojisi çok önemli bir rol oynuyor.

    LG'den hijyen ve temizlik odaklı teknoloji - LG True Steam!
    Tam Boyutta Gör

    LG’nin en son teknolojiye sahip bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutucuları tarafından sunulan saf, güçlü buhar, zararlı bakterileri ve mikropların yanı sıra, hoş olmayan kokuları ortadan kaldırıyor. LG'nin buhar teknolojisinin sanitize etme ve kokudan arındırma özelliği, kullanıcıların ev yaşamlarını daha kolay hale getirirken, zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor, tüm ev halkının yaşamlarını daha kaliteli hale getiriyor. 

    Arındırılmış Çamaşırlar, Hijyenik Bulaşıklar

    LG’nin buhar teknolojili çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak belirli sağlık sorunları olanların rahatlamasına yardımcı oluyor. LG, çamaşır makinelerinde kullandığı buhar teknolojisiyle, kıyafetlerde bulunan ve cilt tahrişine neden olabilecek mikropları da ortadan kaldırarak “Alerjik Bakım” sağlıyor. Yüksek ısı ve buharın gücünü kullanan LG kurutucuları da, kumaşların içinde gizlenen bakterilere gerçek bir darbe vuruyor.

    LG'den hijyen ve temizlik odaklı teknoloji - LG True Steam!
    Tam Boyutta Gör

    LG TrueSteam (buhar) donanımlı bulaşık makineleri de, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor. LG’nin bu doğal ve sıhhi çözümü, yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri yüzde 99,99 oranında yok ediyor, aynı zamanda kurumuş yemek kalıntıları ve inatçılekeleri nazikçe temizliyor.



    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    STND (S. D.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Reklamları izlediniz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 5 gün ( Mesaj Silindi ) STND
    Zaten reklam diye yazıyor en üstte bu sorun değil fakat bu Güney Koreli iki şirket; LG ve Samsung, beyaz eşyada güzel inovasyonlara imza atarken malesef dayanıklılık konusunda aynı kaliteyi tutturamıyorlar. Mesela Samsung bulaşık makinesi alıp da ilk iki sene içerisinde sorun yaşamayanlar büyük ihtimalle %10'dan daha azdır. Önce buna eğilmeleri gerekiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1ses1 (hasan türk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Birde servis gücünüde söyleseydiniz. Makineler iyi ama servis yok. Buzdolabı çamaşır makinesi kullandım ve bozulduklarında fabrikasyon hata idi onlarda servisle cebelleştim. Mahkemelik oldum nerdeyse 1 sene sonra para mı geri alabildim. Servis inanılmaz kötü .Kötü demek bile az kalır. Lg den servsi yönünden aüzım yandı bir kere. Arçelik hiç sevmem ama muhattap bulabiliyorum. Keşke samsung lg gibi markaların adam gibi servisleri olsada kullanabilsek. Sevis yönünden çok zayıflar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    04:51
    Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme
    4,3b izlenme · 2 hf.
    03:13
    Kurutma'da devrim "LG'den çift inverterli kurutma makinesi"
    30,1b izlenme · 1 yıl
    13:52
    LG’nin iddialı televizyonu testte l 65” NanoCell Smart TV! (Tablo gibi Akıllı Televizyon!)
    31b izlenme · 3 ay
    07:39
    Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max tanıtıldı - Fiyatı ve özellikleri!
    7,4b izlenme · 2 gün
    09:02
    Merakla Beklenen 10 Oyun [2021]
    11,7b izlenme · 2 hf.
    04:35
    Dyson, Türkiye'de ilk resmi servisini açtı | Yatırımlar artıyor
    6,4b izlenme · 1 yıl
    08:32
    Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S!
    20,6b izlenme · 1 ay
    05:24
    Royal Green Soft Lime Su Yumuşatma Cihazı | İnceleme
    3,6b izlenme · 4 hf.
    20:47
    Dünyada tek ARGB masa! Yaptırdım, peki nasıl?
    17,4b izlenme · 1 ay
    08:39
    360 Robot Vacuum Cleaner S9 Robot Süpürge - İnceleme
    9b izlenme · 2 ay
    33:19
    2si1 "İnternetinizi hızlandıran" Teknoloji ve Oyun Programı
    40,6b izlenme · 2 hf.
    04:42
    Karşınızda en teknolojik buzdolabı | LG'den yapay zekalı InstaView ThinQ
    18,3b izlenme · 1 yıl
    04:28
    Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi denedik
    23,5b izlenme · 1 ay
    07:49
    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
    3b izlenme · 1 gün
    04:12
    Apple Arcade'de Bu Ay - Mart 2021
    811 izlenme · 1 gün
    15:56
    LG CordZero A9 kablosuz şarjlı süpürge video inceleme
    22,4b izlenme · 3 ay
    04:48
    Royal Green RO-14 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme
    3,3b izlenme · 1 hf.
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız