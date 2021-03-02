LG'den hijyen ve temizlik odaklı teknoloji - LG True Steam!

Sponsorlu İçerik: Bu videoda son zamanlarda hayatımızda önemli rol oynayan hijyenin, teknolojiyle buluşmasını sizlerle buluşturuyoruz. LG Steam teknolojisi sayesinde %99,9 oranında temizlik mümkün.

Sponsorlu İçerik: Bu videoda son zamanlarda hayatımızda önemli rol oynayan hijyenin, teknolojiyle buluşmasını sizlerle buluşturuyoruz. LG True Steam özelliği sayesinde %99,9 oranında temizlik mümkün.

Tüm dünya uzun bir süredir Covid-19 ile mücadele ediyor. Pandemi dönemiyle birlikte karşılaştığımız zorlu koşullar, bizleri kişisel hijyenlerimizi her zamankinden daha da çok düşünmeye sevk etti. Kişisel hijyenin yanı sıra, günlük olarak kullandığımız, hayatımızın her alanında var olan eşyalar da ekstra hijyen ihtiyacından üstlerine düşen payı aldılar.

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Giydiğimiz giysilerden, kullandığımız tabak çanağa, oturduğumuz koltuktan, evdeki halılara, hatta soluduğumuz havaya kadar her şey hijyenik temizlik rutininin bir parçası oldu. İlk başlarda bu rutini oluşturmak zor olsa da, teknoloji bu alanda da yardımımıza koşarak hem kendimizi, hem de sevdiklerimizi daha hijyenik şartlara kavuşturdu.

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Buharın Gücünden Gelen Temizlik

Teknoloji lideri LG, üstün hijyen sağlayan yenilikçi ürünleriyle yaşamın her alanında hijyen sağlıyor. Üstelik, üstün temizlik ve hijyeni sert kimyasallara gerek duymadan, doğadan gelen buharın gücüyle yapıyor. Daha iyi bir yaşam için inovasyon sağlayan LG, sağlık odaklı özellikleri ev aletlerine dahil etmede endüstri lideri konumunda ve bu noktada LG Steam (buhar) teknolojisi çok önemli bir rol oynuyor.

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LG’nin en son teknolojiye sahip bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutucuları tarafından sunulan saf, güçlü buhar, zararlı bakterileri ve mikropların yanı sıra, hoş olmayan kokuları ortadan kaldırıyor. LG'nin buhar teknolojisinin sanitize etme ve kokudan arındırma özelliği, kullanıcıların ev yaşamlarını daha kolay hale getirirken, zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor, tüm ev halkının yaşamlarını daha kaliteli hale getiriyor.

Arındırılmış Çamaşırlar, Hijyenik Bulaşıklar

LG’nin buhar teknolojili çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak belirli sağlık sorunları olanların rahatlamasına yardımcı oluyor. LG, çamaşır makinelerinde kullandığı buhar teknolojisiyle, kıyafetlerde bulunan ve cilt tahrişine neden olabilecek mikropları da ortadan kaldırarak “Alerjik Bakım” sağlıyor. Yüksek ısı ve buharın gücünü kullanan LG kurutucuları da, kumaşların içinde gizlenen bakterilere gerçek bir darbe vuruyor.

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LG TrueSteam (buhar) donanımlı bulaşık makineleri de, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor. LG’nin bu doğal ve sıhhi çözümü, yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri yüzde 99,99 oranında yok ediyor, aynı zamanda kurumuş yemek kalıntıları ve inatçılekeleri nazikçe temizliyor.