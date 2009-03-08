LG Mobile'dan alt segmentte yer alan iki yeni telefon; GD330 ve GB125

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Geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde (MCW 2009) pek çok yeni modelini teknoloji severlerle buluşturan LG Mobile, iki yeni cep telefonunu gün yüzüne çıkardı.

İlk model GD330, kızaklı tasarımı ve 2.2 inç boyutundaki LCD ekranıyla dikkat çekiyor. Firma telefonda 2 megapiksel çözünürlüğe sahip kamerayı yeterli görmüş. Telefonda FM radyonun da yer aldığını ekleyelim. Özelliklere bakacak olursak telefonun alt segmentte konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Fiyatın ise 200$ civarında olması bekleniyor.

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İkinci modelimiz GB125 ile cep telefonunda multimedya özelliklerine önem vermeyen kullanıcılar hedef kitlesi olarak belirlenmiş. Kapaklı telefonda 1.5 inç'lik ekran ve GD330'da olduğu gibi FM radyo bulunmakta. 950 mAh kapasiteli batarya barındıran telefonun 65$ seviyesinde perakendecilerdeki yerini alacağı ifade ediliyor. Her iki telefonun da mart ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonların piyasaya sürüleceği ülkeler hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.