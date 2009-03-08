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LG Mobile'dan alt segmentte yer alan iki yeni telefon; GD330 ve GB125

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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8
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'dan alt segmentte yer alan iki yeni telefon; GD330 ve GB125
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Geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde (MCW 2009) pek çok yeni modelini teknoloji severlerle buluşturan LG Mobile, iki yeni cep telefonunu gün yüzüne çıkardı.

İlk model GD330, kızaklı tasarımı ve 2.2 inç boyutundaki LCD ekranıyla dikkat çekiyor. Firma telefonda 2 megapiksel çözünürlüğe sahip kamerayı yeterli görmüş. Telefonda FM radyonun da yer aldığını ekleyelim. Özelliklere bakacak olursak telefonun alt segmentte konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Fiyatın ise 200$ civarında olması bekleniyor.

LG Mobile'dan alt segmentte yer alan iki yeni telefon; GD330 ve GB125
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İkinci modelimiz GB125 ile cep telefonunda multimedya özelliklerine önem vermeyen kullanıcılar hedef kitlesi olarak belirlenmiş. Kapaklı telefonda 1.5 inç'lik ekran ve GD330'da olduğu gibi FM radyo bulunmakta. 950 mAh kapasiteli batarya barındıran telefonun 65$ seviyesinde perakendecilerdeki yerini alacağı ifade ediliyor. Her iki telefonun da mart ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonların piyasaya sürüleceği ülkeler hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

 


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saidss 10 yıl
LG marka cep telefonu hiçbir zaman rağbet görmedi.
Bir ara 65 liraya renkli ekran polyfonic zil sesli, radyolu bir cihaz satışa sundu.
Fiyatı uygun olmasına rağmen satış oranı çok düşüktü.
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ogussoydan 10 yıl
Alt segmentlere yapılan bir telefon bence 200 $ olması bence fıyatı fazla gibi geldi . Bide o türkiye'ye getirmek için vergisi var ( iletişim vergisi ) ve KDV si var bide türkiyede artık 250 - 300 $ bulur o da satışın hiç veya az olmasını sağlar :) bu tabi benim şahsi görüşüm :) zaten şü anda Türkiye'de yok .

Orjinalden alıntı: saidss

LG marka cep telefonu hiçbir zaman rağbet görmedi.

Bir ara 65 liraya renkli ekran polyfonic zil sesli, radyolu bir cihaz satışa sundu.

Fiyatı uygun olmasına rağmen satış oranı çok düşüktü.

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Vuze 10 yıl
fiyatları belirtildigi gibiyse ülkemizde cok pahalı olacaktır
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max975 10 yıl
şekilleri güzel ama fiyatları gerçekten iyi olursa iş yaparlar..
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-VesselaM- 10 yıl
ozellıklere gore pahalı eger alt segment telefon yapıyorsanız 200 dolarlık fıyat koymazsınız kaldı kı turkıyeye gelene kadar onun fıyatı ne kadar artacak kım bılır bence alınmaz
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