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LG Slim taşınabilir DVD Yazıcı video inceleme (LG GSA-E50L)

11 yıl
45,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LG dendiğinde bir çok kullanıcının aklına ilk olarak optik okuyucular gelecektir. Firma ilk olarak Goldstar markası adı altında girdiği ülkemiz optik okuyucu pazarında önemli bir paya sahip.

Bu videomuzda daha çok dizüstü bilgisayarlar hedeflenilerek üretilmiş fakat her PC'de rahatlıkla kullanılabilecek LG'nin taşınabilir ince CD-DVD yazıcısını inceliyoruz.


http://tr.lge.com/index.do
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cenkog 11 yıl
Ürün tek bir USB kablodan enerjisini alıyor ve hayatımda gördüğüm en sorunsuz DVD yazıcı... Lokum gibi bir cihaz... İkinci USB kablo işgal ediyor diyen arkadaşlar yanıltıyorlar...
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Exhell 11 yıl
Harika bi cihaz ama pek bi işe yaramaz.
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mdcagil 11 yıl
tek usb ile de calisiyor cihaz. yaziyor okuyor. ama bazen yazmiyor. galiba yazma hizi ile alakali olabilir. o yuzden adaptor karmasasi olmamasi iyi olmus bence...
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Nothing06 11 yıl
ürünü aldım ve biri usb den diğeri de adaptörü çeviricili kablo o da usbden besleniyor ve iki usb'yi yiyor çalışma performansı güzel 8 x de yazıyor nede olsa cihaz usbden çalışmakta maksat zaten genellikle bu üründe okuma amaçlı kullanılmakta o yüzden sorun olmaz. mac de fln da çalışmakta ince ve güzel düşünen olursa tavsiye edebilirim fiyatı da 115 ytl fln gibi şu an
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phdserkan 11 yıl
Merhaba,

Diksiyon, kelimelerin yazıldığı gibi okunması değildir. Önemli olan doğru yazmaktır.
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reem86 11 yıl
arkadasim bu bir konusma hatasi filan deyil ister inceligecegiz dersin ister incelicez bunlar türkcenin güzelidir kilavyem almanca oldugu icin bazi harfleryok bu arada
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Sandman Painkiller 11 yıl
Bu ürünü arkadaşım eski bir laptop unda kullanıyor.
Ama yaklaşık 4-5 ay önce aldı, Kasım ayı gibi sanırım.
Ürün tazeliğini kaybetmiş hatta eskimiş, yeni inceleme yapılmış....

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Nothing06 11 yıl
Bence masaüstü ve 15.4* notebook kullanıcaları için gereksiz gÖzüküyor.Ancak 14" notebookların çoğunda dvd rw bulunmamaktadır.İşte bu bağlamda 14" NOTEBOOK kullanıcaları için yararlı bir ürün olduğunu düşünmekteyim.
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yottabyte 11 yıl
Her ne kadar üzerime vazife değilse de diğer inceleme videolarında da rastladığım küçük bir hatadan bahsetmek istiyorum. Türkçe (diğer tüm diller gibi) yazıldığı gibi okunan bir dil değildir bu yüzden örneğin "gideceğim" "gidicem" diye okunur, aynı şekilde "inceleyeceğiz" kelimesinin de "inceliycez" diye okunması gerekir.

Kanaatimce işinize olan saygı ve özenden dolayı yazıldığı gibi okumayı tercih ediyorsunuz fakat bu sadece yanlış değil aynı zamanda son derece kulak tırmalayıcı. Umarım sonraki incelemelerde bu hatayı düzeltirsiniz.
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krtlkDr89 11 yıl

Orjinalden alıntı: yottabyte

Her ne kadar üzerime vazife değilse de diğer inceleme videolarında da rastladığım küçük bir hatadan bahsetmek istiyorum. Türkçe (diğer tüm diller gibi) yazıldığı gibi okunan bir dil değildir bu yüzden örneğin "gideceğim" "gidicem" diye okunur, aynı şekilde "inceleyeceğiz" kelimesinin de "inceliycez" diye okunması gerekir.

Kanaatimce işinize olan saygı ve özenden dolayı yazıldığı gibi okumayı tercih ediyorsunuz fakat bu sadece yanlış değil aynı zamanda son derece kulak tırmalayıcı. Umarım sonraki incelemelerde bu hatayı düzeltirsiniz.

yapma kardes ne yaptın yahu

adamlar zaten diksiyonlarını düzeltmek içim kasıyorlar burda
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moravec 11 yıl

Orjinalden alıntı: yottabyte

Her ne kadar üzerime vazife değilse de diğer inceleme videolarında da rastladığım küçük bir hatadan bahsetmek istiyorum. Türkçe (diğer tüm diller gibi) yazıldığı gibi okunan bir dil değildir bu yüzden örneğin "gideceğim" "gidicem" diye okunur, aynı şekilde "inceleyeceğiz" kelimesinin de "inceliycez" diye okunması gerekir.

Kanaatimce işinize olan saygı ve özenden dolayı yazıldığı gibi okumayı tercih ediyorsunuz fakat bu sadece yanlış değil aynı zamanda son derece kulak tırmalayıcı. Umarım sonraki incelemelerde bu hatayı düzeltirsiniz.



buna bişey yazmadan geçemeyeceğim. ne yaptın sen ya cidden. gidicem diye mi söyleniri, doğrusu bu mudur yani. yanlışı bu kardeşim. diksiyon diye bir olgu var.



ürün için yorumum; keşke güç konusunda adaptörü de dahil etselerdi. isteyen usb'den isteyen de apadtörden kullanırdı. çünkü laptoplarda malum fazla usb port bulunmuyor.
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manyak06 11 yıl

Orjinalden alıntı: yottabyte

Her ne kadar üzerime vazife değilse de diğer inceleme videolarında da rastladığım küçük bir hatadan bahsetmek istiyorum. Türkçe (diğer tüm diller gibi) yazıldığı gibi okunan bir dil değildir bu yüzden örneğin "gideceğim" "gidicem" diye okunur, aynı şekilde "inceleyeceğiz" kelimesinin de "inceliycez" diye okunması gerekir.

Kanaatimce işinize olan saygı ve özenden dolayı yazıldığı gibi okumayı tercih ediyorsunuz fakat bu sadece yanlış değil aynı zamanda son derece kulak tırmalayıcı. Umarım sonraki incelemelerde bu hatayı düzeltirsiniz.



Türkçe'yi 5 satır yazıyla katledebilen birine ilk defa burada rastlıyorum
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Ce5uR 11 yıl
Taşinabilir olmasi DVD Yazici sektöründe gerçekten bir ilk galiba.
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max975 11 yıl
güzel bir ürün pek de bize gerekli değil
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