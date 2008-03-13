LG Slim taşınabilir DVD Yazıcı video inceleme (LG GSA-E50L)

Genel Yayın Yönetmeni
LG dendiğinde bir çok kullanıcının aklına ilk olarak optik okuyucular gelecektir. Firma ilk olarak Goldstar markası adı altında girdiği ülkemiz optik okuyucu pazarında önemli bir paya sahip.
Bu videomuzda daha çok dizüstü bilgisayarlar hedeflenilerek üretilmiş fakat her PC'de rahatlıkla kullanılabilecek LG'nin taşınabilir ince CD-DVD yazıcısını inceliyoruz.
http://tr.lge.com/index.do Paylaş Tweetle
Diksiyon, kelimelerin yazıldığı gibi okunması değildir. Önemli olan doğru yazmaktır.
Ama yaklaşık 4-5 ay önce aldı, Kasım ayı gibi sanırım.
Ürün tazeliğini kaybetmiş hatta eskimiş, yeni inceleme yapılmış....
Kanaatimce işinize olan saygı ve özenden dolayı yazıldığı gibi okumayı tercih ediyorsunuz fakat bu sadece yanlış değil aynı zamanda son derece kulak tırmalayıcı. Umarım sonraki incelemelerde bu hatayı düzeltirsiniz.
yapma kardes ne yaptın yahu
adamlar zaten diksiyonlarını düzeltmek içim kasıyorlar burda
buna bişey yazmadan geçemeyeceğim. ne yaptın sen ya cidden. gidicem diye mi söyleniri, doğrusu bu mudur yani. yanlışı bu kardeşim. diksiyon diye bir olgu var.
ürün için yorumum; keşke güç konusunda adaptörü de dahil etselerdi. isteyen usb'den isteyen de apadtörden kullanırdı. çünkü laptoplarda malum fazla usb port bulunmuyor.
Türkçe'yi 5 satır yazıyla katledebilen birine ilk defa burada rastlıyorum