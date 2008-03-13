LG Slim taşınabilir DVD Yazıcı video inceleme (LG GSA-E50L)

LG dendiğinde bir çok kullanıcının aklına ilk olarak optik okuyucular gelecektir. Firma ilk olarak Goldstar markası adı altında girdiği ülkemiz optik okuyucu pazarında önemli bir paya sahip.

Bu videomuzda daha çok dizüstü bilgisayarlar hedeflenilerek üretilmiş fakat her PC'de rahatlıkla kullanılabilecek LG'nin taşınabilir ince CD-DVD yazıcısını inceliyoruz.

http://tr.lge.com/index.do