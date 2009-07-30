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Lian Li mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını duyurdu; PC-8N

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını duyurdu; PC-8N
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Kasa ve komponent üreticisi Lian Li, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasa modelini duyurdu. PC-8N kod adını taşıyan yeni model, 210 x 450 x 490 mm boyutlarında ve 4.64 Kg ağırlığında. Sade bir tasarıma sahip olan yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Titreşim engelleyici sabit disk kasası ile üç adet sürücünün kullanılabilmesine olanak tanıyan Lian Li PC-8N'nin ön panelinde, harici donanımlarla hız bağlantı için iki adet USB 2.0 ve iki adet te ses konnektörü bulunuyor.

PCI desteklerine sahip olan yeni kasanın soğutulmasından ise biri öne diğeri ise arkaya konumlandırılan ve her ikisi de 1200 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik fanlar sorumlu. Satışına Ağustos sonu gibi başlanması beklenen Lian Li PC-8N, 109$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Lian Li mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını duyurdu; PC-8N
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Lian Li mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını duyurdu; PC-8N
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dreamblue35 10 yıl
onun yerine piyasada aynı fiyata soğutma performansı daha iyi alınabilecek bir sürü kasa var
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ser_ka_n 10 yıl
yahu şu lian li kasalara bir türlü ısınamadım gitti .
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muratsen87 10 yıl
lian li kasaların fiyatını hakettiklerini düşünmüyorum, çok pahalılar
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orqun_0693 10 yıl
su lıam lıye de bı alısamadam cok ıgrenc tasarımlı kasaları war bagzı modelllerı eı onlara laf yoq xD
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muhimmat 10 yıl
çok sade olmuş ama performansı yüksek gibi görünüyor
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Alper# 10 yıl
Bune ya harbi kim alır
2 tane fanmış zaten önde hdd koycan bir onu soğutcak bide içeriye taze havamı beslicek saçmalık
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