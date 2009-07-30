Lian Li mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını duyurdu; PC-8N

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Kasa ve komponent üreticisi Lian Li, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasa modelini duyurdu. PC-8N kod adını taşıyan yeni model, 210 x 450 x 490 mm boyutlarında ve 4.64 Kg ağırlığında. Sade bir tasarıma sahip olan yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Titreşim engelleyici sabit disk kasası ile üç adet sürücünün kullanılabilmesine olanak tanıyan Lian Li PC-8N'nin ön panelinde, harici donanımlarla hız bağlantı için iki adet USB 2.0 ve iki adet te ses konnektörü bulunuyor.

PCI desteklerine sahip olan yeni kasanın soğutulmasından ise biri öne diğeri ise arkaya konumlandırılan ve her ikisi de 1200 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik fanlar sorumlu. Satışına Ağustos sonu gibi başlanması beklenen Lian Li PC-8N, 109$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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