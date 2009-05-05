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Lian Li'den AMD temalı yeni oyuncu kasası; Armorsuit PC-P50R

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,2b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den AMD temalı yeni oyuncu kasası; Armorsuit PC-P50R
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Kalite çıtası yüksek kasalarıyla tanınan popüler komponent üreticisi Lian Li, AMD-ATi fanatikleri için hazırladığı yeni kasasını kullanıma sunuyor. Firmanın mid-tower segmenti için hazırladığı Armorsuit PC-P50 modeli, üzerinde barındırdığı AMD logosu ve ATi ile özdeşleşen Kırmızı ağırlıklık iç tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 210 x 495 x 490 mm boyutlarında ve özellikle oyuncuların ilgisi göstermesi beklenen kasa, 9 adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Titreşim engelleme özelliğine sahip çıkartılabilir sabit disk rafına sahip olan yeni kasa, optik sürücüler ve PCI kartların alet gerektirmeden kurulabilmesine de olanak tanıyor.

Su soğutma sistemleriyle kullanım için üzerinde iki adet kanal da bulunan AMD temalı Armorsuit PC-P50 şeffaf yan paneliyle, modifikasyon tutkunlarının da dikkatini çekecek gibi görünüyor. Soğutma için ön kısmına 120mm (1200 devir/dakika), arka kısımına 120mm (1500 devir/dakika) ve üst kısma iki adet 140mm'lik (1000 devir/dakika ) fan konumlandırılan kasanın giriş/çıkış bağlantılarının konumlandırıldığı kısmında ise iki ses ve iki adet te USB portu bulunuyor. Lian Li'nin satışına ay sonunda başlaması beklenen, AMD temali yeni bilgisayar kasası Armorsuit PC-P50'nin yurt dışında 240$'lık satış fiyatı üzerinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Lian Li'den AMD temalı yeni oyuncu kasası; Armorsuit PC-P50R
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Lian Li'den AMD temalı yeni oyuncu kasası; Armorsuit PC-P50R
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leren 10 yıl
Türkiye'ye Firebal Lian Li kasaları getiriyordu artık getirmiyor mu???
Yeni bir distribütörü var mı???
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Rob Zombie 10 yıl
Lian Li' nin tüm yeni modelleri yola çıkmış 3-4 haftaya FireBallda olacakmış arkadaşlar
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01000101e 10 yıl
Tasarım Harika... Lian-Li yine sadelikteki güzelliğini ortaya çıkarmış...
Soğutma Biraz daha güzel olabilir ama kasa içerisinde hava akımı oluşabilir gibi gözüküyor... Ama herzamanki gibi çok ama çok pahalı, malum Lian-Li markası:)
Ergonomik açıdan güzel bir kasa, bende Uber Chakra var Orochiydi hep hayalim ama sığmıyor:( 14.5 cm uzunluğundaki CPU Cooler'lara izin veriyor sadece o anlamdada güzel olmuş ergonomik bir kasa... Üstteki 14cm'lik fan direk CPU Cooler'ın üzerine üflediği için etkisi olacağına eminim ama Chackra'da da chipset Cooler'lar olsun pasif soğutma bir ekran kartı olsun anakart üzerindeki componentleri soğutma farkı var... Biri olunca biri olmuyor...
Mükemmel Kasaları Bekliyoruz..:)
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Darth Nihilus 10 yıl
Tasarımı çok güzel fiyatıda güzel olsa alabilirim.
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gurkan113 10 yıl
Yapmayın beyler orda koskoca dragon var :D
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Chris Brown 10 yıl
Herşey tam istedigim gibi , 240$ fiyat bir anda geriitti beni.Oha yahu
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seawolfs336 10 yıl
lian li v2100 kullanıyorum eger bence bundan cok daha iyi sogutma yapısına sahip
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HiqhWoltage 10 yıl
Çok güzel,çok pahalı...
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01Mrt 10 yıl
gayet güzel olmuş, dragonu da yansıtıyor spiderı da... :)
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V1CT0RY 10 yıl
En sonunda adam gibi bi kasa yapmışlar..
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pascall35 10 yıl
camdakı cıkartmada dragon platformu nu yansıtmıs sankı
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AurorAbeam 10 yıl
Dışarıdan bakınca neden "antec 1200" e çok benziyor? Hatta kopya gibi...

Ama bu daha güzel


*Birşey sormak istiyorum. ati-amd hayranı değilim. Ama ilerde kesinlikle ati & amd tabanlı pc toplamak istiyorum. Ledli fanların rengini ne seçmeliyim? Bu konuda kararsızım, acaba temaya uygun olması için tamamiyle kırmızımı seçmek gerekir? Ben yeşil rengi çok seviyorum aslında. Karışım yapılsa daha mı hoş olur? Yada en iyisi imkan olunca rc 1000 alıp ledsiz fan almak(led olsada ışık çıkacak yer yok
)
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dreamblue35 10 yıl
240 dolara bu kasa türkiyede alıcısını zor bulur(tabi daha pahalıyada satılabilir) ben olsam tercihimi başka kasalardan yana kullanırım ne de olsa 240 dolar azımsanıcak bir para değil
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ogkasa 10 yıl
gayet güzel görünüyor bence..şekil olmuş.fazla abartınında bulunmaması çok güzel olmus
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marvinous 10 yıl
Mod ile güzelleri yapılır ama pekte fena değil :)
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murettep 10 yıl
"Tasarımı gayet güzel ama soğutma kötü gibi"RevidaL
senin kasanda tayfun mu var?:D:P
1 tane 14cm
2 tane 12cm devirlerde 1000 in üstünde hepsinin
1 sene sonra işitme kaybı başlar mı acaba?
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