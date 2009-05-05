Lian Li'den AMD temalı yeni oyuncu kasası; Armorsuit PC-P50R

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Kalite çıtası yüksek kasalarıyla tanınan popüler komponent üreticisi Lian Li, AMD-ATi fanatikleri için hazırladığı yeni kasasını kullanıma sunuyor. Firmanın mid-tower segmenti için hazırladığı Armorsuit PC-P50 modeli, üzerinde barındırdığı AMD logosu ve ATi ile özdeşleşen Kırmızı ağırlıklık iç tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 210 x 495 x 490 mm boyutlarında ve özellikle oyuncuların ilgisi göstermesi beklenen kasa, 9 adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Titreşim engelleme özelliğine sahip çıkartılabilir sabit disk rafına sahip olan yeni kasa, optik sürücüler ve PCI kartların alet gerektirmeden kurulabilmesine de olanak tanıyor.

Su soğutma sistemleriyle kullanım için üzerinde iki adet kanal da bulunan AMD temalı Armorsuit PC-P50 şeffaf yan paneliyle, modifikasyon tutkunlarının da dikkatini çekecek gibi görünüyor. Soğutma için ön kısmına 120mm (1200 devir/dakika), arka kısımına 120mm (1500 devir/dakika) ve üst kısma iki adet 140mm'lik (1000 devir/dakika ) fan konumlandırılan kasanın giriş/çıkış bağlantılarının konumlandırıldığı kısmında ise iki ses ve iki adet te USB portu bulunuyor. Lian Li'nin satışına ay sonunda başlaması beklenen, AMD temali yeni bilgisayar kasası Armorsuit PC-P50'nin yurt dışında 240$'lık satış fiyatı üzerinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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