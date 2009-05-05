Lian Li'den AMD temalı yeni oyuncu kasası; Armorsuit PC-P50R

Kalite çıtası yüksek kasalarıyla tanınan popüler komponent üreticisi Lian Li, AMD-ATi fanatikleri için hazırladığı yeni kasasını kullanıma sunuyor. Firmanın mid-tower segmenti için hazırladığı Armorsuit PC-P50 modeli, üzerinde barındırdığı AMD logosu ve ATi ile özdeşleşen Kırmızı ağırlıklık iç tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 210 x 495 x 490 mm boyutlarında ve özellikle oyuncuların ilgisi göstermesi beklenen kasa, 9 adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Titreşim engelleme özelliğine sahip çıkartılabilir sabit disk rafına sahip olan yeni kasa, optik sürücüler ve PCI kartların alet gerektirmeden kurulabilmesine de olanak tanıyor.
Su soğutma sistemleriyle kullanım için üzerinde iki adet kanal da bulunan AMD temalı Armorsuit PC-P50 şeffaf yan paneliyle, modifikasyon tutkunlarının da dikkatini çekecek gibi görünüyor. Soğutma için ön kısmına 120mm (1200 devir/dakika), arka kısımına 120mm (1500 devir/dakika) ve üst kısma iki adet 140mm'lik (1000 devir/dakika ) fan konumlandırılan kasanın giriş/çıkış bağlantılarının konumlandırıldığı kısmında ise iki ses ve iki adet te USB portu bulunuyor. Lian Li'nin satışına ay sonunda başlaması beklenen, AMD temali yeni bilgisayar kasası Armorsuit PC-P50'nin yurt dışında 240$'lık satış fiyatı üzerinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
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Yeni bir distribütörü var mı???
Soğutma Biraz daha güzel olabilir ama kasa içerisinde hava akımı oluşabilir gibi gözüküyor... Ama herzamanki gibi çok ama çok pahalı, malum Lian-Li markası:)
Ergonomik açıdan güzel bir kasa, bende Uber Chakra var Orochiydi hep hayalim ama sığmıyor:( 14.5 cm uzunluğundaki CPU Cooler'lara izin veriyor sadece o anlamdada güzel olmuş ergonomik bir kasa... Üstteki 14cm'lik fan direk CPU Cooler'ın üzerine üflediği için etkisi olacağına eminim ama Chackra'da da chipset Cooler'lar olsun pasif soğutma bir ekran kartı olsun anakart üzerindeki componentleri soğutma farkı var... Biri olunca biri olmuyor...
Mükemmel Kasaları Bekliyoruz..:)
Ama bu daha güzel
*Birşey sormak istiyorum. ati-amd hayranı değilim. Ama ilerde kesinlikle ati & amd tabanlı pc toplamak istiyorum. Ledli fanların rengini ne seçmeliyim? Bu konuda kararsızım, acaba temaya uygun olması için tamamiyle kırmızımı seçmek gerekir? Ben yeşil rengi çok seviyorum aslında. Karışım yapılsa daha mı hoş olur? Yada en iyisi imkan olunca rc 1000 alıp ledsiz fan almak(led olsada ışık çıkacak yer yok )
senin kasanda tayfun mu var?:D:P
1 tane 14cm
2 tane 12cm devirlerde 1000 in üstünde hepsinin
1 sene sonra işitme kaybı başlar mı acaba?