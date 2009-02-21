Lian Li'den HTPC sistemler için yeni kasa; PC-V351

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Kasa üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli Lian-Li, mini-sistemler ve oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarları için hazırladığı yeni HTPC kasasını duyurdu. Firmanın PC-V351 kod adı verilen Alüminyum tabanlı yeni kasası, Siyah, Gümüş ve Kırmızı olmak üzere üç farklı seçeneği ile pazara sunuluyor. 279 x 262 x 373 mm boyutlarında ve 3.63Kg ağırlığında olan yeni kasa, standart tasarılardan farklı olarak ön kısım yerine yan tarafa konumlandırılan iki adet 5.25" slota ev sahipliği yapabiliyor.

Çıkartılabilir anakart tepsisiyle gelen PC-V351, sabit diskler için titreşim engelleme kitine de sahip. Ön tarafa konumlandırılan ve 1000 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik çift fan ve arka tarafta bulunan ve yine 1000 devir/dakika hızlarında çalışan 80mm'lik fanla serinletilen HTPC kasa çift ses, çift USB ve Firewire gibi portlara da sahip.Lian Li'den yapılan açıklamaya göre satışına başlanan yeni HTPC kasası PC-V351'in yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 120$ seviyesinde.

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