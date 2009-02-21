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Lian Li'den HTPC sistemler için yeni kasa; PC-V351

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,9b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den HTPC sistemler için yeni kasa; PC-V351
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Kasa üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli Lian-Li, mini-sistemler ve oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarları için hazırladığı yeni HTPC kasasını duyurdu. Firmanın PC-V351 kod adı verilen Alüminyum tabanlı yeni kasası, Siyah, Gümüş ve Kırmızı olmak üzere üç farklı seçeneği ile pazara sunuluyor. 279 x 262 x 373 mm boyutlarında ve 3.63Kg ağırlığında olan yeni kasa, standart tasarılardan farklı olarak ön kısım yerine yan tarafa konumlandırılan iki adet 5.25" slota ev sahipliği yapabiliyor.

Çıkartılabilir anakart tepsisiyle gelen PC-V351, sabit diskler için titreşim engelleme kitine de sahip. Ön tarafa konumlandırılan ve 1000 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik çift fan ve arka tarafta bulunan ve yine 1000 devir/dakika hızlarında çalışan 80mm'lik fanla serinletilen HTPC kasa çift ses, çift USB ve Firewire gibi portlara da sahip.Lian Li'den yapılan açıklamaya göre satışına başlanan yeni HTPC kasası PC-V351'in yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 120$ seviyesinde.

Lian Li'den HTPC sistemler için yeni kasa; PC-V351
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Lian Li'den HTPC sistemler için yeni kasa; PC-V351
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hukumdar22 10 yıl
Bence bu olayda nox iyi seçim..
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hwa 10 yıl
Merhaba,

Bu kasayı Türkiye'de tedarik edebilme olasılığı nedir acaba?
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joyberk 10 yıl
Bu kasanın fiyatına MKV player satılıyor
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Lian-li yapmışsa iyi yapmıştır
Gerçekten iyi kasalar üreten bir firma. Bana göre olmasa da htpc kasaları da göze hoş geliyor.
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ecarpar 10 yıl
biz büyütelim bunlar küçültsün satıcam CMSTACKERİMİ valla. insanın alası geliyo bitane htpc
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Keşiş 10 yıl
Kasa dediğin masaya koydumu yakışmalı bence.. TT Armor+ gibi
Bir de mod olucak tamamdır.
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mcok 10 yıl
hiç hoş gözükmüyor.
salona yakışmaz bu bence
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adigehalil 10 yıl
kasa güzel ama optik sürücünün yanda olması biraz kullanışsız olmuş.
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Vuze 10 yıl
Bence harika olmuş ztn lian-li bu konuda aşmış bir firmadır kalitesiyle haber için teşekkürler
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alito 10 yıl
bu HTPC sistemlerdeki çekmece anakart tepsisi pratik bir olay herhalde hepsinde bu özellik yok.
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cengizhan72 10 yıl
Tam masaüstü kasası fena değil...
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