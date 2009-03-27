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Lian Li'den medya bilgisayarları için HTPC kasa; PC-C39

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,2b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den medya bilgisayarları için HTPC kasa; PC-C39
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Tayvanlı popüler komponent üreticilerinden Lian Li, medya bilgisayarlar için yeni bir HTPC kasa hazırladı. Firmanın PC-C39 kod adını verdiği 435 x 97 x 400 mm boyutlarında ve 3.65 Kg ağırlığında olan yeni kasa, özellikle optik cihazlar için bir adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Modüler olarak tasarlanan, anti-titreşim özellikli sabit disk bölmesine sahip olan Lian Li PC-C39, kısmen Blu-ray oynatıcılarını hatırlatan bir görünüme sahip.

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk alternatifi ile pazara giriş yapacağı belirtilen yeni kasanın Micro-ATX kasalarla uyumlu olduğu bildiriliyor. Ön tarafına konumlandırılan giriş/çıkış kısmında FireWire, iki adet ses ve yine iki adet USB portu bulunan kasa entegre kablosuz sensöre ve uzaktan kumandaya da sahip. 1500 devir/dakika hızlarında çalışan 70mm'lik iki adet fanla serinletilen kasanın satışına Mayı ayı içerisinde 120$'lık fiyatla başlanacak.


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NikeNeGerek 10 yıl
Bak bu güzel işte bir HTPC için...
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DENIZCISERKAN 10 yıl
Gayet şık bir kasa gerçektende
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drummertan 10 yıl
urun herzamnkı gıbı lıan li kalitesi..ama firebal artık bu işi yapamıyor..extreme ürünlerle tanıdık biz firebal u ama suan siteye giriyorsın hiç birsey yok kriz bahane son 6 aydır firebalda hiç bir sey yok..ben lian li yi kriz patlamadan once sordugumda banada aynen''kasalar cok pahalı getırıyortuz kımse almıyor bız zor durumda kalıyoruz o yuzden getırtmeyecez..ozel sıparıste yapamıyoruz'' demişlerdi..sen yapamıyorsan bırak başkası yapsın o da yok..nası iştir anlamadım..o yuzden biz anca bunların resimlerine bakıp iç geçiririz..
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TikaMasala 10 yıl
Çok şık olmuş. Firebal getirsede alsak!
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ebaba07baba 10 yıl
firebal mümkün değil getirmez. yaklaşık 1 yıldır firebal da lian li kasa çeşitleri yok. mesaj attım ne zaman gelir diye cevap global kriz. muhtemelen daha da gelmez
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max975 10 yıl
güzel ve şık kasa...
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shavkat 10 yıl
Oturma odasina yakisir bir kasa olmus
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cengiz_vga 10 yıl
süper marka süper kasa süper görüntü.daha ne diyelim...

elien sağlık fx
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