Lian Li'den medya bilgisayarları için HTPC kasa; PC-C39

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Tayvanlı popüler komponent üreticilerinden Lian Li, medya bilgisayarlar için yeni bir HTPC kasa hazırladı. Firmanın PC-C39 kod adını verdiği 435 x 97 x 400 mm boyutlarında ve 3.65 Kg ağırlığında olan yeni kasa, özellikle optik cihazlar için bir adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Modüler olarak tasarlanan, anti-titreşim özellikli sabit disk bölmesine sahip olan Lian Li PC-C39, kısmen Blu-ray oynatıcılarını hatırlatan bir görünüme sahip.

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk alternatifi ile pazara giriş yapacağı belirtilen yeni kasanın Micro-ATX kasalarla uyumlu olduğu bildiriliyor. Ön tarafına konumlandırılan giriş/çıkış kısmında FireWire, iki adet ses ve yine iki adet USB portu bulunan kasa entegre kablosuz sensöre ve uzaktan kumandaya da sahip. 1500 devir/dakika hızlarında çalışan 70mm'lik iki adet fanla serinletilen kasanın satışına Mayı ayı içerisinde 120$'lık fiyatla başlanacak.