Lian Li'den oyuncular içi yeni kasa; Armorsuit PC-P50

Tam Boyutta Gör

Popüler kasa üreticilerinden Tayvan merkezli Lian Li, oyuncular için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasasını duyurdu. Firmanın Armorsuit serisi dahilinde hazırladığı PC-P50 kod adlı Alüminyum kasa, Siyah renkli tasarıma sahip. 210 x 495 x 490 mm boyutlarında olan ve 9 adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, titreşim engelleme özelliğine sahip, hareket ettirilebilir sabit disk rafıyla geliyor.

Optik sürücüler ve diğer kasa içi donanımlar için alet gerektirmeden kuruluma olanak tanıdığı belirtilen kasa, su soğutma sistemleriyle uyum için iki adet özel su soğutma boşluğunu da üzerinde barındırıyor. Önde ve arkada 1200 devir/dakika hızında çalışan iki adet 120mm'lik fan ayrıca üst kısma konumlandırılan ve 1000 devir/dakika hızında çalışan iki adet 140mm'lik fan ile donatılan kasanın yine üst kısmında harici donanımlarla hız bağlantı için iki adet USB ve ses konnektörleri yerleştirilmiş.

Lian Li'nin satışına Mayıs sonunda başlamayı planladığı Armorsuit PC-P50, biri standart diğeri ise AMD temalı iki farklı versiyonla gelecek ve fiyatlar sırasıyla 170$ ile 240$ olacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör