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Lian Li'den oyuncular içi yeni kasa; Armorsuit PC-P50

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,8b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den oyuncular içi yeni kasa; Armorsuit PC-P50
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Popüler kasa üreticilerinden Tayvan merkezli Lian Li, oyuncular için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasasını duyurdu. Firmanın Armorsuit serisi dahilinde hazırladığı PC-P50 kod adlı Alüminyum kasa, Siyah renkli tasarıma sahip. 210 x 495 x 490 mm boyutlarında olan ve 9 adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, titreşim engelleme özelliğine sahip, hareket ettirilebilir sabit disk rafıyla geliyor.

Optik sürücüler ve diğer kasa içi donanımlar için alet gerektirmeden kuruluma olanak tanıdığı belirtilen kasa, su soğutma sistemleriyle uyum için iki adet özel su soğutma boşluğunu da üzerinde barındırıyor. Önde ve arkada 1200 devir/dakika hızında çalışan iki adet 120mm'lik fan ayrıca üst kısma konumlandırılan ve 1000 devir/dakika hızında çalışan iki adet 140mm'lik fan ile donatılan kasanın yine üst kısmında harici donanımlarla hız bağlantı için iki adet USB ve ses konnektörleri yerleştirilmiş.

Lian Li'nin satışına Mayıs sonunda başlamayı planladığı Armorsuit PC-P50, biri standart diğeri ise AMD temalı iki farklı versiyonla gelecek ve fiyatlar sırasıyla 170$ ile 240$ olacak.

Lian Li'den oyuncular içi yeni kasa; Armorsuit PC-P50
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Lian Li'den oyuncular içi yeni kasa; Armorsuit PC-P50
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al-ozaria 10 yıl
Yine yeni yeniden geleneksel çizgilerinde ısrarlı tipik bir lian li modeli, şu adamlar ne zaman sadelik çizgisini bozacak, ne zaman farklı bir şeyler yaratmayı düşünecekler acaba?
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metintekin 10 yıl
Sade şıklık
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safe-e 10 yıl
arkadaşlar bu tarz bir kasa istiyorsanız ve janjanda olsun derseniz kalitenin yanında şu haf 932 ye bir göz atın tbi bu kasa işi göreceli iş herkesin göz zevki başka :)
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Schwadorf 10 yıl
Lian li ve silverstone bu işin üstadları gercekten...
Umarım firebal tekrar getirir..
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cavador 10 yıl

Orjinalden alıntı: safe-e

arkadaşlar bu tarz bir kasa istiyorsanız ve janjanda olsun derseniz kalitenin yanında şu haf 932 ye bir göz atın tbi bu kasa işi göreceli iş herkesin göz zevki başka :)



cm de bişi yok bunu anlatamadık bi malzeme kalitesi bile belli ediyor ne bi parlatma nebir ek parca nede plastik kalitesi

lianli hakikaten bi başka bende stc-01 vardı arkadaşımdaki lianli den sonra anladım cm hikayesini
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wilym@n 10 yıl
lian li kasalar güzelde bide satan yer bulunsa.
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yc#1 10 yıl
Büyük soğutucuları takmak için anakartı sökmek zorunda bırakmayan kasaların sayısının artması güzel bir gelişme.
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V.K. 10 yıl
gerçekten güzel olmuş

internette biraz bakındım ama bulamadım lian li kasa satan biryer Türkiye de

eskiden fiirebal geitriyordu sanırım ama şu anda gözükmüyor

tedarik kesildi mi acaba
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RevidaL 10 yıl
Gerçekten tasarımı çok güzel bir kasa olmuş. Hele üstteki 2 adet 14cmlik fanlar daha güzel olmuş.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Lian Li'den sade ve şık bir tasarım daha, Kaliteli olduğunu belli etmese olmaz sanki
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teutara 10 yıl
cm stacker canlandı gözümde...
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RapscallioN 10 yıl
valla bu psu altta olayını seviyorum,bütün firmalar anlamaya başladı
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husNUKE 10 yıl
basit görünümlü bir kutu sadece, hiçbir albesi yok. Kaliteli olduğuna eminim ama göze hitap etmiyor
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

basit görünümlü bir kutu sadece, hiçbir albesi yok. Kaliteli olduğuna eminim ama göze hitap etmiyor


Janjanlı görünüm senin için kaliteden daha mı önemli ?

JanJan isteyen TT'ye bakacak. TT, Lian Li kadar kaliteli değil ama Janjana önem verenler için ideal.
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alperen_69 10 yıl
antec 900 ün biraz değiştirilmiş hali ama artık bu dizayn daha iyi
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max975 10 yıl
mid olması kötü olmuş ama kasa gerçekten şık ve kaliteli duruyor..
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Corvette. 10 yıl
Kasa çok güzel.
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ali277 10 yıl
Çok güzel bir kasa olmuş...
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