Lian Li'den USB 3.0 destekli full tower kasa: PC-A77F

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Önde gelen kasa üreticilerinden Lian Li, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz PC-A77F isimli full tower kasa modelini resmi olarak duyurdu. 220 x 572 x 590 mm boyutlarında ve 9.2 kilogram ağırlığında olan yeni kasa, 12 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Aletsiz kurulum olanağı ile donanım montajını kolaylaştıran PC-A77F'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak giriş-çıkış panelinde dört adet USB 3.0 konnektörüne sahip olması gösterebilir. Bu sayede USB 2.0'a kıyasla 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı sunan USB 3.0 teknolojisinin avantajlarından yararlanılabiliyor.

USB 3.0 konnektörleriyle birlikte bir adet eSATA ve iki adet ses portuna sahip olan yeni kasa, performans tutkunları ve hız aşırtmacıları hedef aldığı için su soğutma sistemleri gerekli alt yapı düzenlemeleriyle geliyor. Entegre fan kontrolcüsüyle 6 adet fanı kontrol edebilen Lian Li PC-A77F'nin ön panelinde, tamamı 1200 devir/dakika hızlarında çalışan üç adet 120mm (Mavi LED'li), arka kısmında bir adet 120mm (1500 devir/dakika) ve üst kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan iki adet 140mm çapında fanla geliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı yeni kasa, geniş iç hacmiyle yeni nesil ekran kartlarının kurumlarına da olanak tanıyor. Yaygın satışına Mart ayının sonunda başlanması beklenen Lian Li PC-A77F'nin son kullanıcılar için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı ise 390$.

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