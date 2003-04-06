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Logitec'ten 200Gb FireWire 800 (IEEE1394b) hard disk

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
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Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Logitec yeni Firewire 800'ü kullanan 200 GB'lık harici hard diskini bu ay satışa sunuyor.

Apple'ın yeni tanıttığı Firewire 800, adından da anlaşılabileceği gibi 800Mbps maksimum transfer hızı sunuyor. Bu da saniyede 100 MB (800/8) demek ! Harici takabileceğiniz SATA'lar hariç bu oran ile içeri takacağınız herhangi bir hard disk ile aynı performansı alabiliyorsunuz.

Üstelik LHD-H200F8'de bunu sağlayabilmek için 7200 rpm, 8Mb ön bellek, 9.4ms erişim süresi gibi oldukça iyi özelliklerle donatılmış. Yatay ve dikey kullanılabilen harici disk 1.5 kg ağırlığında ve 45x261x123mm ölçülere sahip.

Gerçi Firewire 800 şu anda sadece yeni Apple'larda bulunuyor ve Mac OS X 10.2.3 - 10.2.4 ile çalışsa da disk geriye doğru uyumluluk ile Firewire 400 modunda önceki MacOS sürümleri ile Windows altında sorunsuzca çalışabiliyor.

Logitec LHD-H200F8, bu ay içerisinde 500$ civarı bir fiyatla piyasaya sürülecek.


http://www.logitec.co.jp/ Yorum Yaz
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