Loon’un internet balonu, stratosferde 312 gün kalarak rekor kırdı

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Alphabet çatısı altında Google’dan bağımsız bir şirket haline dönüştürülen Loon, doğal felaketlerin gerçekleştiği ve telekomünikasyon hatlarının çöktüğü anlar ile mobil bağlantı hizmetinin olmadığı yerlere balonlar vasıtasıyla yaklaşık 80 km çapında bir alana internet hizmeti sağlıyor.

Şirketin stratosferden 4G hızında internet hizmeti veren balonlarından biri ise havada kalma rekoru kırarak, projenin ne kadar faydalı olabileceğinin bir örneğini sergiledi. 312 süreyle havada kalan HBAL703 kod adlı balon bu süre zarfında Güney Yarımküreyi dolaştı. Loon’un daha önceki denemede kullanılan balonu 223 gün süreyle havada kalmıştı.

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Mayıs 2019’da Porto Riko’dan havalanan HBAL703, ilk etapta üç ay süre geçirdiği Peru semalarında süzüldü. Daha sonra güneye sevk edilen balon, buradan doğu istikametinde Atlas Okyanusu’nun güneyi, Hint Okyanusu ve son olarak Güney Pasifik bölgesine uçtu.

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Güney Pasifikte yaklaşık yedi ay geçiren HBAL703, burada Loon’un üzerinde çalıştığı ve “heyecan verici bir navigasyon deneyi” olarak adlandırılan ancak detayların paylaşılmadığı bir deneyde yer aldı. Kapanışı Meksika’nın Baja eyaletinde yapan balonun görevi, 2020 yılının Mart ayında sonlanmış oldu.

HBAL703 ve benzeri balonlardan elde edilen verilerin çok kıymetli olduğunu ifade eden Loon, yakın bir gelecekte yeni rekorlarla gündeme geleceğini söylüyor. Aşağıdaki videoda Loon’un projesi ile ilgili açıklamaya göz atabilirsiniz.

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