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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Loon’un internet balonu, stratosferde 312 gün kalarak rekor kırdı

    Loon'un stratosferden mobil internet hizmeti sunmak için geliştirdiği balon, 312 gün havada kalarak rekor kırdı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Loon’un internet balonu, stratosferde 312 gün kalarak rekor kırdı
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    Alphabet çatısı altında Google’dan bağımsız bir şirket haline dönüştürülen Loon, doğal felaketlerin gerçekleştiği ve telekomünikasyon hatlarının çöktüğü anlar ile mobil bağlantı hizmetinin olmadığı yerlere balonlar vasıtasıyla yaklaşık 80 km çapında bir alana internet hizmeti sağlıyor.

    Şirketin stratosferden 4G hızında internet hizmeti veren balonlarından biri ise havada kalma rekoru kırarak, projenin ne kadar faydalı olabileceğinin bir örneğini sergiledi. 312 süreyle havada kalan HBAL703 kod adlı balon bu süre zarfında Güney Yarımküreyi dolaştı. Loon’un daha önceki denemede kullanılan balonu 223 gün süreyle havada kalmıştı.

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    Mayıs 2019’da Porto Riko’dan havalanan HBAL703, ilk etapta üç ay süre geçirdiği Peru semalarında süzüldü. Daha sonra güneye sevk edilen balon, buradan doğu istikametinde Atlas Okyanusu’nun güneyi, Hint Okyanusu ve son olarak Güney Pasifik bölgesine uçtu.

    Loon’un internet balonu, stratosferde 312 gün kalarak rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Güney Pasifikte yaklaşık yedi ay geçiren HBAL703, burada Loon’un üzerinde çalıştığı ve “heyecan verici bir navigasyon deneyi” olarak adlandırılan ancak detayların paylaşılmadığı bir deneyde yer aldı. Kapanışı Meksika’nın Baja eyaletinde yapan balonun görevi, 2020 yılının Mart ayında sonlanmış oldu.

    HBAL703 ve benzeri balonlardan elde edilen verilerin çok kıymetli olduğunu ifade eden Loon, yakın bir gelecekte yeni rekorlarla gündeme geleceğini söylüyor. Aşağıdaki videoda Loon’un projesi ile ilgili açıklamaya göz atabilirsiniz.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    48 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emreylcn06 (Emre Yalçın) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet balon vs uzaydan internet aracılığı ile erişim sunuyor biz daha 8 mbps upload ADSL mi vdsl mi diye konuşuyoruz
    Yanıtla +16
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akinci 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Starlink uyduları ve alternatifleri çoğalınca Telekomdan kurtulacağız.
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    Sleeper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birşey soracağım. Sakız orucu bozar mı?
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    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    internet teknolojisinde gelecek yatıyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu balonu nasıl navige ediyorlar rüzgar ile sürüklenmez mi öyle olursa internet için nasıl kullanacaklar ki ?
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden uçakla broşür atılır reklam/propaganda vs. yapılırdı. Şimdi ise internet...
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    emreylcn06 (Emre Yalçın) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet balon vs uzaydan internet aracılığı ile erişim sunuyor biz daha 8 mbps upload ADSL mi vdsl mi diye konuşuyoruz
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
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