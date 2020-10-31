Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar

Starlink'in geçtiğimiz hafta duyurulan açık beta sürecinden ilk test sonuçları gelmeye başladı. Betaya katılan bazı Reddit kullanıcıları bugün hız testleri gerçekleştirip sonuçları paylaştı. Beta için hiç de fena olmayan rakamlar görüyoruz.

Starlink betasından ilk test sonuçları

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Elon Musk: Gecikme değeri azalacak, bant genişliği artacak

Starlink beta testleriyle ilgili Elon Musk da bugün bazı açıklamalar yaptı. Twitter üzerinden konuşan Musk, bu rakamların sadece bir başlangıç olduğunu belirterek,"Gecikme değerleri önemli seviyede gelişecek. Bant genişliği de aynı şekilde artacak." ifadelerini kullandı.

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Elon Musk geçtiğimiz yaz aylarında yaptığı bir açıklamada Starlink'te gecikme değerlerinin 20ms civarında olacağını söylemişti. Şu anda beta sürecindeki rakamlar 20ms'den biraz uzak ancak Musk zamanla burada önemli gelişmelerin olacağını söylüyor. Ayrıca hız değerleri de yine artış gösterecek. Elon Musk son olarak Starlink Versiyon 2 uydularıyla birlikte ileride gecikme değerlerinin 10ms'nin bile altına düşebileceğini ifade etmişti.

SpaceX şu anda yörüngede 800'den fazla aktif Starlink internet uydusuna sahip. Yörüngedeki dev filoya sadece son bir ay içerisinde tam 180 uydu eklenmişti. SpaceX'in şu anda bu filoyu mümkün olduğunda hızlı bir şekilde genişletmek ve dünya genelinde servis verebilecek hale gelmek istiyor.

Starlink alıcısından ilk fotoğraf:

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Türkiye'de kullanılabilecek mi?

ABD Federal İletişim Kurulu, sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.

Gwynne Shotwell, SpaceX'in ABD dışındaki planları için geçtiğimiz yıl bazı açıklamalar yapmıştı. Her ülkenin farklı bir prosedürü olduğundan bahseden Shotwell, şu anda bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve hizmet sunabilmek için sırasıyla tüm ülkelerden izin almaya çalıştıklarını söyledi.

https://www.reddit.com/r/Starlink/

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