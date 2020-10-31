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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar

    Starlink açık betası kullanıma açıldı. Beta sürecine katılan bazı Reddit kullanıcıları hız test sonuçlarını paylaştı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar

    Starlink'in geçtiğimiz hafta duyurulan açık beta sürecinden ilk test sonuçları gelmeye başladı. Betaya katılan bazı Reddit kullanıcıları bugün hız testleri gerçekleştirip sonuçları paylaştı. Beta için hiç de fena olmayan rakamlar görüyoruz.

    Starlink betasından ilk test sonuçları

    Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar
    Tam Boyutta Gör

    Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar
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    Elon Musk: Gecikme değeri azalacak, bant genişliği artacak

    Starlink beta testleriyle ilgili Elon Musk da bugün bazı açıklamalar yaptı. Twitter üzerinden konuşan Musk, bu rakamların sadece bir başlangıç olduğunu belirterek,"Gecikme değerleri önemli seviyede gelişecek. Bant genişliği de aynı şekilde artacak." ifadelerini kullandı.

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    Elon Musk geçtiğimiz yaz aylarında yaptığı bir açıklamada Starlink'te gecikme değerlerinin 20ms civarında olacağını söylemişti. Şu anda beta sürecindeki rakamlar 20ms'den biraz uzak ancak Musk zamanla burada önemli gelişmelerin olacağını söylüyor. Ayrıca hız değerleri de yine artış gösterecek. Elon Musk son olarak Starlink Versiyon 2 uydularıyla birlikte ileride gecikme değerlerinin 10ms'nin bile altına düşebileceğini ifade etmişti.

    SpaceX şu anda yörüngede 800'den fazla aktif Starlink internet uydusuna sahip. Yörüngedeki dev filoya sadece son bir ay içerisinde tam 180 uydu eklenmişti. SpaceX'in şu anda bu filoyu mümkün olduğunda hızlı bir şekilde genişletmek ve dünya genelinde servis verebilecek hale gelmek istiyor. 

    Starlink alıcısından ilk fotoğraf:

    Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de kullanılabilecek mi?

    ABD Federal İletişim Kurulu, sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.

    Gwynne Shotwell, SpaceX'in ABD dışındaki planları için geçtiğimiz yıl bazı açıklamalar yapmıştı. Her ülkenin farklı bir prosedürü olduğundan bahseden Shotwell, şu anda bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve hizmet sunabilmek için sırasıyla tüm ülkelerden izin almaya çalıştıklarını söyledi.



    https://www.reddit.com/r/Starlink/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    1 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    9 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    14 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 hafta önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    Bu Editörden
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek."

    Geldiğimiz hale bak, sonra diktatörlük deyince biz suçlu oluyoruz...
    "devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek." Geldiğimiz hale bak, sonra diktatörlük deyince biz...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +59
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Yoruma bak sanki para verince özgürce kullanabildiğin bir ülkede yaşıyormuş gibi yazmışsın...
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    Markus Schulz 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mehmet_clk
    senin kullandığın internetin çıkış noktası kaliforniyadaki ucla, ne anlatıyorsun acaba? adamlara ait olup da kullanmadığın servis, uygulama vs yok. bilgisayarlardaki işlemci üreticileri yine Amerika'ya ait. boş atıyorsunuz, bu uydu alıcısını alıp başka kişilere de internetini paylaştırabileceğin söyleniyordu. starlink de uydular etkinleştikçe internet hızlarının artıp gecikmelerin düşeceğini de belirtti. betadaki bir sistem Türkiye'nin %99'dan daha iyi. 1k dolar harca 1gbps neti paylaştırıp parasını çıkarırsın zaten.
    senin kullandığın internetin çıkış noktası kaliforniyadaki ucla, ne anlatıyorsun acaba? adamlara ait olup da kullanmadığın servis, uygulama vs yok. bilgisayarla...
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    Yanıtla +19
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    torturer33 (serhat bey) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu çanağı nereden temin edebilirim ?
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    Mugetsuga 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    İzin vermezlerse bu çanağı kaçak koyup paylaştıranları ispiyonlarlar bu arada
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    aliayyildiz47 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Deli gibi vergi koyup diğer internet sağlayıcıların işini bozmasını önlerler
    Yanıtla +3
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    amanhem (Amanullah Hemden) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu şimdi radyasyon yapıyormu?
    Hep beraber kanser olmayalım sonra :)
    Yanıtla
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Lan adamlar uyduyla benim kullandığım internetin %2400 katını veriyor. Teknolojik makas ne kadar açıldı aramızda. Dehşet verici
    Yanıtla +1
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    nebulabado 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İzin işi kolay. Zaten devletlerin önleyemeyeceği bir hizmet olduğu için, formalite gereği cüzzi bir vergi karşılığında tüm ülkeler Seve Seve izin verecekler.

    Not: Eğer uygulayabilselerdi GPS'e vergi koyarlardı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ahmetbmyo (ahme t) 55 dk. ( Mesaj Silindi ) nebulabado
    Doğru söylüyorsun ama GPS şişti su anada yavaş yavaş bizdede sistem olarak kuruluyor Göktürk uyduları bu aç icicn fırlatıyor yoksa TV felan hikaye
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    Krone 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatların düşmesi ve yaygınlaşması için rahat bir 4-5 senesi var.
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    poyrazispir12 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    150mb 1000mb lere kadar çıkacak ama biz kullanabilecekmiyiz? Orası muamma
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim ülkede olsa bile uzay vergisi koyup fiyatı alamayacağımız seviyeye getirirler.
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    nGo 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devletin çalışma mantığını eski filmlerdeki mahalle çetelerine benzetiyorum vergiyi verdikten sonra her türlü işi yapabiliyorsun örn. Masaj salonları herkes biliyor ki fuhuş yapılan yerler ama devlet herhangi bir önlem almıyor sebebi vergi veriyorlar olması Elon da vergi mükellefi olduktan sonra her türlü hizmeti verebilir.
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    4653 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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