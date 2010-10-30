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Mach Xtreme Value Serisi Bellekleri Türkiye'de

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,1b
1
Ram
DH Bülten
Dh Bülten
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Mach Xtreme Value serisi bellekleri Türkiye?de

 

Taiwan merkezli, performans ve üst seviye bellek üreticisi Mach Xtreme, Türkiye?ki fanatiklerinin DDR3 platformuna geçişini desteklemek amacı ile uygun fiyatlı Value serisi DDR3 belleklerini pazara sürdü.

Güncel tüm anakart modelleri üzerinde, %100 el testinden geçen ürünler, kullanıcıların maksimum verimlilikte PC kullanmalarına olanak sağlıyor.

Value serisi ile, bütçesini en uygun şekilde değerlendirmek isteyen kullanıcıları hedefleyen firma, 2GB 1333Mhz DDR3 bellekleri, 2GB DDR2 800 belleklerden daha uygun fiyata satışa sundu.

 

1333Mhz, 1.5V ve CL9 standartlarına sahip olan ürün, 20 Ekim 2010 tarihinden itibaren tüm bilgisayar bayilerinden satın alınabilecek.

Türkiye Distribütörlüğünü PENTA Bilgisayar A.Ş.?nin yaptığı MACH XTREME Bellekler şu an retail ve e-tail kanallarında satışta?


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