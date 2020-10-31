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    Mahkeme kararını verdi: Apple, VirnetX'e 503 milyon dolar ödeyecek

    Apple ile VirnetX arasındaki patent davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Apple'ın VirnetX'e 502.8 milyon dolar ödemesine karar verirken Apple, bu karar için temyize gideceklerini söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Mahkeme kararını verdi: Apple, VirnetX'e 503 milyon dolar ödeyecek

    Apple ve VirnetX arasındaki patent kavgaları 10 yıldır gündemde. Son olarak jüri, Apple'ın, kullanıcıların cihazlarını bir VPN bağlantısını otomatik olarak başlatmasını veya durdurmasını sağlayan iOS özelliği olan İsteğe Bağlı VPN için VirnetX'e 502.8 milyon dolar ödeme yapmasına karar verdi.

    Aynı davada yaklaşık üç yıl önce yine benzer bir karar verilmiş ancak daha sonrasında karar bozulmuştu. Bu yeni karardan sonra Apple, temyiz başvurusunda bulunacaklarını belirtti.

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    Apple temyiz başvurusu yapacak

    VirnetX, Apple'ın ihlaller için 700 milyon dolar ödemesi gerektiğini savundu ancak Apple, telif oranının birim başına 19 sentten fazla olmaması gerektiğini iddia ederek 113 milyon dolar üzerinde pazarlık yapmaya çalıştı. Jüri nihai karar olarak, Apple'ın birim başına 84 sent, toplamda da 502.8 milyon dolar ödeme yapması gerektiğini belirledi.

    Bir Apple sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada: “Jüriye zaman ayırdıkları için teşekkür ediyor ve ilgilerini takdir ediyoruz ancak karardan hayal kırıklığına uğruyoruz ve itiraz etmeyi planlıyoruz. Bu dava, ürünlerimizin temel işlemleriyle ilgisi olmayan ve patent ofisi tarafından geçersiz bulunan patentlerle on yıldan fazla bir süredir devam etmektedir. Bu tür vakalar yalnızca yeniliği bastırmaya ve tüketicilere zarar vermeye hizmet ediyor. " ifadelerine yer verdi.

    Bu yılın başlarında Apple'ın, iletişim güvenliği teknolojileriyle ilgili başka bir yasal anlaşmazlıkta VirnetX'e 450 milyon dolar ödemesine karar verilmişti. Bu anlaşmazlık 2010 yılında başlamıştı ve ABD Yüksek Mahkemesinin, Apple'ın temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından dava bu yılın Mart ayında sona erdi.



    https://www.engadget.com/apple-virnet-503-million-vpn-patent-lawsuit-041134394.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    1 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    9 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    14 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 hafta önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    VirnetX nedir?

    500 milyon USD Apple için basit bir rakam.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sounderland 32 dk. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    He çok basit bir rakam o yüzden VirnetX e patent ücreti ödememiş. Ondan temyize gidecek. He mk 500 milyon dolar çok basit bir para..
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    joven 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple para çok kazanana kadar dava bitmez
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