Mahkeme kararını verdi: Apple, VirnetX'e 503 milyon dolar ödeyecek

Apple ve VirnetX arasındaki patent kavgaları 10 yıldır gündemde. Son olarak jüri, Apple'ın, kullanıcıların cihazlarını bir VPN bağlantısını otomatik olarak başlatmasını veya durdurmasını sağlayan iOS özelliği olan İsteğe Bağlı VPN için VirnetX'e 502.8 milyon dolar ödeme yapmasına karar verdi.

Aynı davada yaklaşık üç yıl önce yine benzer bir karar verilmiş ancak daha sonrasında karar bozulmuştu. Bu yeni karardan sonra Apple, temyiz başvurusunda bulunacaklarını belirtti.

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Apple temyiz başvurusu yapacak

VirnetX, Apple'ın ihlaller için 700 milyon dolar ödemesi gerektiğini savundu ancak Apple, telif oranının birim başına 19 sentten fazla olmaması gerektiğini iddia ederek 113 milyon dolar üzerinde pazarlık yapmaya çalıştı. Jüri nihai karar olarak, Apple'ın birim başına 84 sent, toplamda da 502.8 milyon dolar ödeme yapması gerektiğini belirledi.

Bir Apple sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada: “Jüriye zaman ayırdıkları için teşekkür ediyor ve ilgilerini takdir ediyoruz ancak karardan hayal kırıklığına uğruyoruz ve itiraz etmeyi planlıyoruz. Bu dava, ürünlerimizin temel işlemleriyle ilgisi olmayan ve patent ofisi tarafından geçersiz bulunan patentlerle on yıldan fazla bir süredir devam etmektedir. Bu tür vakalar yalnızca yeniliği bastırmaya ve tüketicilere zarar vermeye hizmet ediyor. " ifadelerine yer verdi.

Bu yılın başlarında Apple'ın, iletişim güvenliği teknolojileriyle ilgili başka bir yasal anlaşmazlıkta VirnetX'e 450 milyon dolar ödemesine karar verilmişti. Bu anlaşmazlık 2010 yılında başlamıştı ve ABD Yüksek Mahkemesinin, Apple'ın temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından dava bu yılın Mart ayında sona erdi.

https://www.engadget.com/apple-virnet-503-million-vpn-patent-lawsuit-041134394.html

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