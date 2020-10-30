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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata

    Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade gibi ürünleri bir araya getirecek Apple'ın büyük hizmet paketi Apple One piyasaya sürüldü.
    4 sa.
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    12
    iPhone
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    3

    Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın ilk olarak Eylül ayındaki etkinliğinde duyuduğu Apple One abonelik hizmeti piyasaya sürüldü. Apple One, Apple'ın ücretli uygulamalarını tek bir çatı altında toplayarak uygulamaların daha uygun fiyata kullanıcılara sunulmasını amaçlayan bir hizmet.

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    Apple One abonelikleri neleri sunuyor?

    Apple One Individual ve Apple One Family 100'den fazla ülkede piyasaya sürülürken, Apple One Premier yalnızca Apple News + 'ın kullanılabildiği bölgelerde sunulacak. Ülkemizde Apple News + kullanılabilir olmadığı için Apple One Premier de kullanılamayacak.

    Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata
    Tam Boyutta Gör

    Individual abonelik: aylık 14,95 dolar karşılığında; Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 50 GB iCloud depolama alanı sunuyor.

    Family abonelik: 19,95 dolar karşılığında; altı aile üyesi arasında paylaşabildiği, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 200 GB iCloud depolama alanı sunuyor.

    Premier abonelik: 29,95 dolar karşılığında; altı aile üyesinin paylaşabildiği, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness + ve 2 TB iCloud depolama alanı sunuyor.

    Apple One abonelikleri henüz ülkemizde sunulmadı. Apple One için Türkiye ücretlendirmeleri önümüzdeki birkaç gün içinde kesinleşebilir ancak ücretlendirmenin direkt olarak mevcut kur üzerinden hesaplanması durumunda ülkemizde pek fazla kullanıcıya ulaşamayacağı düşünülebilir.



    Kaynakça https://www.techradar.com/news/apple-one-subscription-service-release-date-price-and-news https://www.theverge.com/2020/10/29/21540875/apple-one-bundle-release-date-price-tiers-music-tv-plus-arcade-news-fitness Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cangunner (Can G) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple music $4.99, Türkiye'de 13.99tl. Bu paketlerde de büyük ihtimalle bölgeye göre fiyatlandırma ile gelir.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple TV+ Türkiye'de olmadığı için Apple One'da Türkiye'ye gelmeyecek. 100'den fazla ülke ise uygun fiyatlı paketlerden faydalanabilecek. Ne diyelim, güzel bir gelişme.
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    LGatakan (Atakan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani aylık 30 dolara aile içi müzik, tv paylaşımı + 2tb gerçekten mümkünse çok uygun.

    • dünya ülkesindeysen insan gibi hizmet görüyorsun. malum ülkelerde sana 700 liraya ne idüğü belirsiz cihazları kaktırırlar.

    https://www.turkcell.com.tr/cihazlar/hobi-urunleri/tv-plus-ready
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    bytradm (adem ademy) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde dolar yok dolmaz var.
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    cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arcade ülkede çok pahalı
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce şu isim hakkını halledip dünyada tek olmayan ülke kaldığımız TV Plus'u getirsinler.
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    oly1786 (caner nebi) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    lira olarak okudum fiyatları bir 3-5 dakika , hayaller kurdum, aile paket alır herkese hediye ederim dedim, sonra serap gördüğümü fark ettim.
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    smart1978 (X Y) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    30 birim ile 30 birim arasinda olmasi guzel :) .
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    Blackrz (Ali Kara) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ayrı ayrı servisleri kullananlar için çok güzel bir servis. Rakamlar da uçuk kaçık değil dolar olarak. Fakat ülkemizde malum ne kadar kişiye ulaşır ya da gelir mi meçhul
    Yanıtla +2
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    cangunner (Can G) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple music $4.99, Türkiye'de 13.99tl. Bu paketlerde de büyük ihtimalle bölgeye göre fiyatlandırma ile gelir.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) cangunner
    Bu hesaba göre aile aboneliği aylık 54 TL'ye kişi başı 9 TL'ye geliyor. Bu şekilde gelirse ortalığı dağıtır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bedavadan biraz pahalı
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    1994 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    apple one, apple one fiyatlar ve
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