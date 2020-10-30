Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata

Apple'ın ilk olarak Eylül ayındaki etkinliğinde duyuduğu Apple One abonelik hizmeti piyasaya sürüldü. Apple One, Apple'ın ücretli uygulamalarını tek bir çatı altında toplayarak uygulamaların daha uygun fiyata kullanıcılara sunulmasını amaçlayan bir hizmet.
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Apple One abonelikleri neleri sunuyor?
Apple One Individual ve Apple One Family 100'den fazla ülkede piyasaya sürülürken, Apple One Premier yalnızca Apple News + 'ın kullanılabildiği bölgelerde sunulacak. Ülkemizde Apple News + kullanılabilir olmadığı için Apple One Premier de kullanılamayacak.
Individual abonelik: aylık 14,95 dolar karşılığında; Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 50 GB iCloud depolama alanı sunuyor.
Family abonelik: 19,95 dolar karşılığında; altı aile üyesi arasında paylaşabildiği, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 200 GB iCloud depolama alanı sunuyor.
Premier abonelik: 29,95 dolar karşılığında; altı aile üyesinin paylaşabildiği, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness + ve 2 TB iCloud depolama alanı sunuyor.
Apple One abonelikleri henüz ülkemizde sunulmadı. Apple One için Türkiye ücretlendirmeleri önümüzdeki birkaç gün içinde kesinleşebilir ancak ücretlendirmenin direkt olarak mevcut kur üzerinden hesaplanması durumunda ülkemizde pek fazla kullanıcıya ulaşamayacağı düşünülebilir.
Kaynakça https://www.techradar.com/news/apple-one-subscription-service-release-date-price-and-news https://www.theverge.com/2020/10/29/21540875/apple-one-bundle-release-date-price-tiers-music-tv-plus-arcade-news-fitness Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
https://www.turkcell.com.tr/cihazlar/hobi-urunleri/tv-plus-ready
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