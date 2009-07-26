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Maingear'dan yüksek performans odaklı yeni dizüstü bilgisayar; eX-L 1

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Maingear'dan yüksek performans odaklı yeni dizüstü bilgisayar; eX-L 1
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Alienware ve Voodoo PC gibi yüksek performanslı sistem üreticileriyle aynı kulvarda yarışan Maingear firması ürün gamının en güçlü dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarı olarak tanımladığı eX-L 18 kod adlı yeni model ile firma, desktop replacement serisi dahilinde masaüstü sistemler kadar güçlü ama aynı zamanda taşınabilir yapıda sistem arayışındaki oyuncu ve mimar/mühendisi gibi farklı iş kollarında görev alan profesyonel kullanıcıları hedefliyor.1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekrana sahip sistem Intel platformunu temel alıyor ve kullanıcıların istek veya beklentileri doğrultusunda yüksek saat frekansına sahip Core 2 Duo / Extreme serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor.

Ekran kartı tarafında tek veya çift GeForce GTX 280M ile konfigüre edilebilen sistem bu sayede hem yüksek grafik ayarlarında akıcı bir oyun deneyimi hem de CUDA teknolojisi ile destek veren video düzenleme uygulamalarında daha yüksek verim elde edilmesini sağlayabiliyor. Kullanıcı istekleri doğrultusunda sabit disk veya katı hal sürücüleri (SSD) ile donatılabilen Maingear eX-L 1 tahmin edilebileceği üzere yüksek güç ihtiyacına gereksinim duyuyor ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi adına sistemde 12 hücreli pil kullanılıyor. Diğer özellikleri arasında D-Sub, HDMI ve eSATA gibi bağlantılarıyla birlite WiFi, Bluetooth, çok formatlı kart okuyucusu ve 3MP kamera gibi detaylara yer verilen sistemin başlangış fiyatı 2999$ olarak belirlenmiş.


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ozturert 10 yıl
notebookreview.com/...
buna benziyor
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stabwound 10 yıl
hem tasarımı kötü hem fiyatı çok pahalı
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rapimwestcoast 10 yıl
ağırlığını yazmamışlar bi 5 kilo vardır heralde
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neXXen 10 yıl
o sistemi incecik bir laptop'a sığdıramazlar zaten
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StreamRolleR 10 yıl
core 2 lerde hala i7 olaymiş bari ama genede güzel mavi ledlere bayıldım
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