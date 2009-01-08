Manli'nin GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modelleri göründü

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Manli GeForce GTX 295

Nvidia'nın yaz aylarından bu yana merakla beklenen ekran kartları GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 için yeni modellerini gösteren üreticilerden biri de Manli oldu. Firma hem GeForce GTX 285 hem de çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini esas alan referans tasarımlı ekran kartlarıyla 55nm GT200b ekseninde gerçekleşecek üreticiler mücadelesinde yerini ayırmış durumda.

Manli'nin yeni kartlarından GeForce GTX 295 üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çifti yer alıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri ise 1998MHz'de çalışıyor. Kart ayrıca Quad SLI desteği de sunuyor.

Manli'nin GeForce GTX 285 modelleri de yine Nvidia'nın referans tasarımını temel alıyor ve 55nm GT200b GPU'sunu kullanıyor. 512-bit bellek veri yolu desteği, 240x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek ile donatılan yeni modelin grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri ise 2484MHz'de çalışıyor. Kart ayrıca SLI ve Triple SLI desteği de sunabiliyor.

Manli'nin her iki yeni modeli de çift slot soğutucu kullanıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği sunan kartlar ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. 55nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajla güç tüketimlerinde iyileştirmeler yapılan yeni modeller Nvidia'nın sık sık vurgu yaptığı CUDA ve PhysX teknolojilerini de günmden düşürmüyorlar.

Manli'nin GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modelleri için şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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Manli GeForce GTX 285