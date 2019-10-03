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    Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor

    Kulaklık ve diğer elektronik müzik ekipmanlarının saygın markalarından Marshall, yeni Google Asistan destekli kulaklığı Major III Voice modelini 60 saatlik pil ömrüyle tanıttı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor
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    Marshall tarafından yeni duyurulan Major III Voice adlı kulaklıklar, önceki neslin üzerine 30 saat daha pil ömrü ekledi. Toplam 60 saat pil ömrü kazanan kulaklıklar ayrıca dâhili Google Asistan desteğine de sahip oldu. Asistan, kulaklıktaki tuşa basarak aktive edilebilecek.

    Google Asistan destekli her kulaklıkta olduğu gibi Marshall Major III Voice ile de sesli kontroller kullanılarak şarkı değiştirmek, ses kontrol etmek ve geri kalan her şey yapılabilecek. Fiziksel bir butonu tercih edenler için ise kulaklığın üzerinde yönsüz kontrol topuzu bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Logitech MX Ergo ve MX Vertical inceleme | Bileğinizi düşünen fareler"

    Major III Voice ön siparişe açıldı ve 16 Ekim’de ise satışa sunulacak. Fiyat ABD için 169 dolar, Avrupa için 169 euro, İngiltere için ise 149,99 sterlin seviyesinde.



    https://www.marshallheadphones.com/us/en/major-iii-voice.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    mehmehcik_71 6 gün
    Major 3’ü tesadüfen denedim ,daha bi şey dinlemeden earpadlerin az da olsa rahatsız ettiğini farkettim. Ayrıca ağır da bi alet, headband de güçlendirilebilirdi. Uzun süre müzik dinlemek can sıkar bence.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Türkiye'de 2.000.00?
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    pranis 1 hf.
    Marshall 1 var bende, 4 yıldır kullanıyorum. kablosu kırılıyordu içinde jak koydum marshall 2 nin aux kablosuyla kullanıyorum. Bir çok kulaklık denedim, dinledim. Aralarında işte bu dediğim bir tek bu var.kablolu olduğu için ses şiddeti sınırı da yok. direk ne verirsen o çıkıyor. Gayet kaliteli bir kulaklık.
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