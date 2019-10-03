Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor

Tam Boyutta Gör Marshall tarafından yeni duyurulan Major III Voice adlı kulaklıklar, önceki neslin üzerine 30 saat daha pil ömrü ekledi. Toplam 60 saat pil ömrü kazanan kulaklıklar ayrıca dâhili Google Asistan desteğine de sahip oldu. Asistan, kulaklıktaki tuşa basarak aktive edilebilecek.

Google Asistan destekli her kulaklıkta olduğu gibi Marshall Major III Voice ile de sesli kontroller kullanılarak şarkı değiştirmek, ses kontrol etmek ve geri kalan her şey yapılabilecek. Fiziksel bir butonu tercih edenler için ise kulaklığın üzerinde yönsüz kontrol topuzu bulunuyor.

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Major III Voice ön siparişe açıldı ve 16 Ekim’de ise satışa sunulacak. Fiyat ABD için 169 dolar, Avrupa için 169 euro, İngiltere için ise 149,99 sterlin seviyesinde.

https://www.marshallheadphones.com/us/en/major-iii-voice.html