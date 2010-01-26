Media Markt'ın Twitter mesajı: iPad 1 Mart'ta 499 Avro'dan satışa sunulacak (Güncellendi)

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iPad, iSlate yada iTablet'in kesinleşmesine ve üzerindeki sis perdesinin kalkmasına 1 gün kala, Avrupa'nın en büyük elektronik ürün perakendecisi Media Markt'ın Twitter'ında verilen bir açık Apple tablet'in yakında kullanıcıya sunulacağını gösteriyor.

MediaMarkt, Twitter'ından yayınladığı mesajda Apple iPad'in satışına 1 Mart'tan itibaren T-Mobile aracılığıyla sözleşmeli olarak 499 Avro'dan, sözleşmesiz olarak da 899 Avro'dan başlanacağını belirtti. Mesajın yayınlanmasından çok kısa bir sürede yaptığı hatayı anlayan firma çalışanları mesajı Twitter'dan silmelerine rağmen birçok takipçi tarafından retweet olarak paylaşıldı. Apple'ın Avrupa ve Amerika'daki fiyat politikasını kıyasladığımızda MediaMarkt'ın verdiği fiyatların Amerika'daki karşılığı yaklaşık 600 ile 1000 dolar arasına denk geliyor. Bu aralık, daha önceki iddialarla da örtüşüyor.

Ancak tekrardan belirtmekte fayda var, 27 Ocak'daki lansmandan önce cihazla ilgili herhangi iddiaya kesin dememiz doğru olmayacaktır.

Güncelleme: Media Markt, Golem adlı siteye yaptığı açıklamada bahsi geçen Twitter hesabının kendilerine ait olmadığını belirtti. Ayrıca haberde bahsi geçen hesap ya Twitter aracılığıyla yada gerçek sahibi tarafından kısa bir süre önce silinmiş.