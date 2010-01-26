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Media Markt'ın Twitter mesajı: iPad 1 Mart'ta 499 Avro'dan satışa sunulacak (Güncellendi)

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Media Markt'ın Twitter mesajı: iPad 1 Mart'ta 499 Avro'dan satışa sunulacak (Güncellendi)
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iPad, iSlate yada iTablet'in kesinleşmesine ve üzerindeki sis perdesinin kalkmasına 1 gün kala, Avrupa'nın en büyük elektronik ürün perakendecisi Media Markt'ın Twitter'ında verilen bir açık Apple tablet'in yakında kullanıcıya sunulacağını gösteriyor.

MediaMarkt, Twitter'ından yayınladığı mesajda Apple iPad'in satışına 1 Mart'tan itibaren T-Mobile aracılığıyla sözleşmeli olarak 499 Avro'dan, sözleşmesiz olarak da 899 Avro'dan başlanacağını belirtti. Mesajın yayınlanmasından çok kısa bir sürede yaptığı hatayı anlayan firma çalışanları mesajı Twitter'dan silmelerine rağmen birçok takipçi tarafından retweet olarak paylaşıldı. Apple'ın Avrupa ve Amerika'daki fiyat politikasını kıyasladığımızda MediaMarkt'ın verdiği fiyatların Amerika'daki karşılığı yaklaşık 600 ile 1000 dolar arasına denk geliyor. Bu aralık, daha önceki iddialarla da örtüşüyor.

Ancak tekrardan belirtmekte fayda var, 27 Ocak'daki lansmandan önce cihazla ilgili herhangi iddiaya kesin dememiz doğru olmayacaktır.

Güncelleme: Media Markt, Golem adlı siteye yaptığı açıklamada bahsi geçen Twitter hesabının kendilerine ait olmadığını belirtti. Ayrıca haberde bahsi geçen hesap ya Twitter aracılığıyla yada gerçek sahibi tarafından kısa bir süre önce silinmiş.


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El_domingo 9 yıl
fiyat cok yuksek tegra 2 platformu bu tip cihazlar ayni donemde cikacak zaten
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fly_drummer 9 yıl
Çıkmasını merakla bekliyorum.Denieck yer bulursam bide ne güzel olucak :)
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fotifoti 9 yıl
çooook matah bişey olması lazım ki düşünülesi olsun . ayfon yeter kanımca
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sinuhe.s 9 yıl
harbiden merak ettim bu tableti..
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talh4wk 9 yıl
499 awro :O
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Joen.Tuerk 9 yıl
Fotograftaki yazida, T-Mobile L sözlesmeli olarak (tahminime göre bu sözlesme 24 ayliktir) 499 euro dan, bunun disinda sözlesmesiz olarak 899 eurodan satisa sunulacagi yaziyor.

Yani 499 euro ya aleti saticaklar, 24 ay bana kalirsa en az 20 euro sabit ücretle müsteriyi baglicaklar. Her zaman yaptiklari gibi...
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X-Slim 9 yıl
Nasil bişi cok merak ettim piyasaya ciksada bi görsek canlı olarak


Bu arada tesekkurler ellerinize saglık
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Kuray 9 yıl
Apple bunlara isterse saglam bi dava acabilir ama 1 gun kaldi gerek yok:D
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