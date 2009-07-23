Medion'dan tasarımıyla dikkat çeken Nvidia ION tabanlı yeni nettop

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Nvidia'nın ION platformunu temel alan nettop sistemlerin sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda Acer tarafından anons edilen ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran AspireRevo modelinden sonra yine tasarım odaklı yeni bir nettop haberi de Medion firmasından geldi ve Akoya Mini E2076 D modelinin detayları gün ışığına çıktı.

Oturma odalarını hedef alan HDTV'lerin yanında medya bilgisayarı olarak kullanılması hedefleyen sistem genel görünümü itibariyle meraklı bakışları üzerinde çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayacak izlenimi veriyor. 1.6GHz'de çalışan, tek çekirdekli Intel Atom 230 işlemcisinin güç verdiği sistemin,tahmin edilebileceği üzere güçlü grafik ve video özellikleriyle iddialı olması bekleniyor.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M yonga setinin kullanıldığı sistem, sahip olduğu entegre grafik işlem birimiyle DirectX 10 desteği sunabildiği gibi aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. 2GB sistem belleğine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan nettop ayrıca kablosuz ağ (WLAN) desteği de sunuyor.

6 adet USB 2.0 konnektörü ile donatılan sistemde DVI ve HDMI konnektörlerinin yer verileceği belirtilirken, dileyen kullanıcıların tasarımıyla öne çıkan nettop modelini çift çekirdekli Atom 330 işlemcisiyle konfigüre edebilecekleri bildirildi. Fiyatını merak edenler için Nvidia ION tabanlı Medion Akoya Mini E2076 D'nin yurt dışında 425$ seviyesinden satışa sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.

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