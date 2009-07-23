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Medion'dan tasarımıyla dikkat çeken Nvidia ION tabanlı yeni nettop

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Medion'dan tasarımıyla dikkat çeken Nvidia ION tabanlı yeni nettop
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Nvidia'nın ION platformunu temel alan nettop sistemlerin sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda Acer tarafından anons edilen ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran AspireRevo modelinden sonra yine tasarım odaklı yeni bir nettop haberi de Medion firmasından geldi ve Akoya Mini E2076 D modelinin detayları gün ışığına çıktı.

Oturma odalarını hedef alan HDTV'lerin yanında medya bilgisayarı olarak kullanılması hedefleyen sistem genel görünümü itibariyle meraklı bakışları üzerinde çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayacak izlenimi veriyor. 1.6GHz'de çalışan, tek çekirdekli Intel Atom 230 işlemcisinin güç verdiği sistemin,tahmin edilebileceği üzere güçlü grafik ve video özellikleriyle iddialı olması bekleniyor.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M yonga setinin kullanıldığı sistem, sahip olduğu entegre grafik işlem birimiyle DirectX 10 desteği sunabildiği gibi aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. 2GB sistem belleğine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan nettop ayrıca kablosuz ağ (WLAN) desteği de sunuyor.

6 adet USB 2.0 konnektörü ile donatılan sistemde DVI ve HDMI konnektörlerinin yer verileceği belirtilirken, dileyen kullanıcıların tasarımıyla öne çıkan nettop modelini çift çekirdekli Atom 330 işlemcisiyle konfigüre edebilecekleri bildirildi. Fiyatını merak edenler için Nvidia ION tabanlı Medion Akoya Mini E2076 D'nin yurt dışında 425$ seviyesinden satışa sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.

Medion'dan tasarımıyla dikkat çeken Nvidia ION tabanlı yeni nettop
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dec_chaos 10 yıl
Bu kadar küçük bir kasaya bu özellikleri sığdırmak Medion'a ait bir başarı değil.
ION platformu, şu anda ikincisi üzerinde çalışılan ve referans dizaynı daha da küçük olan bir platformdur.
Yakında ama gerçekten yakında okullar daha açılmadan ortalık ION nettop ve netbook kaynayacak.
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herdagim 10 yıl
bu özellikleri bir kutuya sığdırmak ayrı bi marifet fiyata söyleyecek sözüm yok
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Confusion 10 yıl
haber konusunun üyeler arası tartışma şeklinde devam etmesi halinde ceza puanları dağıtılacaktır


iyi forumlar
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grafiker 10 yıl
15 x 17 x 2 cm ise gerçekten güzel ama fiyat pahalı en azından 400 tl seviyesinde olsa baya bir iş yapar
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ozturert 10 yıl
bunun boyutunu anlayamiyorum ben, ama tabi editorumuz o kadar mesgul ki haber nereden aldigini bir parantez icinde veremiyor biz de gidip google yapmak zorunda kaliyoruz: netbooknews.de/...
tum diger siteler bu siteyi kaynak gostermisler, emege saygi var tabi adamda..
bu arada boyle birsey de var: liliputing.com/...
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bluemad 10 yıl
ilkler pahali olabilir ama ben ayni fiyata ion platformlu netbook alirim,
bunlarda kaymak yerine avuclarini yalar....
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dec_chaos 10 yıl
Ne tasarımı?
Neresini gördün ki?
Yukardaki resimde tasarım falan yok..
Bildiğin Harici HDD kutusu..
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prescott2400 10 yıl
BEN 700 TL YE 19" MONİTÖR DAHİL CANAVAR GİBİ OYUN MAKİNESİ TOPLARIM...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
tasarımı güzel olmuş ben beğendim fakat fiyatı özelliklerine göre çok tuzlu
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DarkSidesOfMe 10 yıl
geleceğin pc leri böyle olacak
o eski büyük kasalar için artık evlerde yer yok [>:]
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buraoca2 10 yıl
Hocam iyi güzelde, fiyatı bana biraz pahalı gibi geldi. Ülkemiz'de de 650-700 Lira'yı bulursa pek değmez gibi. Atom işlemcili bir PC'ye 700 Lira vermeyi doğru bulmuyorum.
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