    Range Rover'dan orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte muhtemel tasarımı

    Range Rover’ın tamamen elektrikli yeni orta boy SUV modeli, 2026 başında yollara çıkmaya hazırlanıyor. EMA platformu üzerine inşa edilen aracın şık tasarımı, ilk görsellerle gün yüzüne çıktı.

    Range Rover'dan orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Range Rover, uzun süredir merakla beklenen elektrikli SUV modelini gözler önüne çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce defalarca kez farklı test sürüşlerinde kameralara yakalanan aracın ilk render görselleri, İngiliz basını tarafından yayınlandı. Görünüşe bakılırsa bu orta boy SUV, Range Rover'a özgü bazı karakteristik detayları korusa da, genel hatlarıyla tamamen farklı bir kimlikle karşımıza çıkacak.

    Range Rover'dan orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Yeni elektrikli Range Rover, 2026 yılının başında piyasaya sürülecek. Araç tamamen yeni bir mimari olan EMA platformu üzerinde geliştiriliyor. Söz konusu model, halen üretimi süren Velar'ın yerini almayacak ancak boyut olarak ona oldukça yakın olacak. Yeni modelin yaklaşık 4.8 metre uzunluğunda olacağı da yine haberde yer alan detaylar arasında.

    Range Rover'dan orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Daha şık ve sportif

    Test prototiplerinden elde edilen görüntüler, yeni modelin mevcut Range Rover Velar'dan bile daha zarif ve şık bir silüet sunduğunu gösteriyor. Özellikle alçak tavan çizgisi ve gövdeye oranla ince kalan camları sayesinde, Velar'dan daha sportif bir duruş sergilediği söyleyebilir. Kısacası bu yeni elektrikli Range Rover, sadece bir Velar kopyası olmayacak, kendine özgü ve dinamik bir stille gelecek.

    Range Rover'dan orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Yeni model, benzer bir zaman diliminde piyasaya sürülecek amiral gemisi elektrikli Range Rover'dan bazı önemli teknolojileri devralacak. Bunlar arasında batarya, elektrikli tahrik sistemi, gelişmiş termal yönetim sistemi ve akıllı yazılım çözümleri yer alıyor. Araç muhtemelen 118 kWh'lık büyük bataryasının yanı sıra 100 kWh ve 80 kWh gibi daha düşük kapasiteli batarya seçenekleriyle de sunulacak. Bu bataryaların gelişmiş termal yönetim sistemi sayesinde 480 ve 650 kilometreye kadar menzil sağlayacağı öngörülüyor.

