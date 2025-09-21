Hyundai, elektrikli araç tasarımında LED şeritlerden vazgeçiyor

LED şeritler, 2000'li yılların başında Xenon farların yükselişiyle ortaya çıktı. Hyundai bunları yaygınlaştıran ilk markalardan biriydi. Zamanla LED ışık şeritleri elektrikli otomobillerin gayri resmi sembolü haline geldi. Tesla ve diğer elektrikli araç üreticilerinin, yeni Model Y ve Cybertruck gibi modellerinde bu tasarım öğesini kullandıklarına şahit olduk.
Hyundai "doyuma ulaştı"
Hyundai bu akımı yaygınlaştıran ilk markalardan biri olarak Grandeur, Kona ve Sonata gibi modellerinde LED şeritleri sıkça kullanmış olsa da artık vazgeçme zamanı geldiğini vurguluyor. Loasby'ye göre, bu hem maliyetli hem de ABD ve Avrupa gibi pazarlarda müşteriler artık bu tasarıma eskisi kadar ilgi göstermiyor. Çin pazarında ise LED şeritler hala rağbet görüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.