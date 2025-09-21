Giriş
    Hyundai, elektrikli araç tasarımında LED şeritlerden vazgeçiyor

    Hyundai, elektrikli otomobillerde adeta bir sembol haline gelen ince LED ışık şeritlerini tarihe gömecek. Şirketin tasarım şefi Simon Loasby, bu konuda ilgi çekici açıklamalar yaptı.

    Hyundai, elektrikli araç tasarımında LED şeritlerden vazgeçiyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai, son yıllarda elektrikli otomobillerin adeta bir sembolü haline gelen LED ışık şeritlerinden vazgeçme kararı aldı. Güney Koreli şirket, araçların ön ve arka kısımlarında gördüğümüz ince LED ışık şeritlerini artık kullanmayacağını açıkladı. Hyundai tasarım departmanı şefi Simon Loasby, bu trendin "neredeyse sona erdiğini" söylüyor.

    LED şeritler, 2000'li yılların başında Xenon farların yükselişiyle ortaya çıktı. Hyundai bunları yaygınlaştıran ilk markalardan biriydi. Zamanla LED ışık şeritleri elektrikli otomobillerin gayri resmi sembolü haline geldi. Tesla ve diğer elektrikli araç üreticilerinin, yeni Model Y ve Cybertruck gibi modellerinde bu tasarım öğesini kullandıklarına şahit olduk.

    Hyundai, elektrikli araç tasarımında LED şeritlerden vazgeçiyor Tam Boyutta Gör

    Hyundai "doyuma ulaştı"

    Hyundai bu akımı yaygınlaştıran ilk markalardan biri olarak Grandeur, Kona ve Sonata gibi modellerinde LED şeritleri sıkça kullanmış olsa da artık vazgeçme zamanı geldiğini vurguluyor. Loasby'ye göre, bu hem maliyetli hem de ABD ve Avrupa gibi pazarlarda müşteriler artık bu tasarıma eskisi kadar ilgi göstermiyor. Çin pazarında ise LED şeritler hala rağbet görüyor.

    Hyundai, elektrikli araç tasarımında LED şeritlerden vazgeçiyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai artık elektrikli araçlarında "piksel aydınlatma" tasarımına odaklanmış durumda. IONIQ serisinde uygulanan bu tasarım, yeni tanıtılan konsept IONIQ 3'te de kendini gösteriyor. Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan araç, alışılmış LED şeritler yerine güncellenmiş piksel aydınlatma teknolojisi ile yollara çıkacak.
