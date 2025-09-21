Hyundai, elektrikli araç tasarımında LED şeritlerden vazgeçiyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, son yıllarda elektrikli otomobillerin adeta bir sembolü haline gelen LED ışık şeritlerinden vazgeçme kararı aldı. Güney Koreli şirket, araçların ön ve arka kısımlarında gördüğümüz ince LED ışık şeritlerini artık kullanmayacağını açıkladı. Hyundai tasarım departmanı şefi Simon Loasby, bu trendin "neredeyse sona erdiğini" söylüyor.

LED şeritler, 2000'li yılların başında Xenon farların yükselişiyle ortaya çıktı. Hyundai bunları yaygınlaştıran ilk markalardan biriydi. Zamanla LED ışık şeritleri elektrikli otomobillerin gayri resmi sembolü haline geldi. Tesla ve diğer elektrikli araç üreticilerinin, yeni Model Y ve Cybertruck gibi modellerinde bu tasarım öğesini kullandıklarına şahit olduk.

Hyundai "doyuma ulaştı"

Hyundai bu akımı yaygınlaştıran ilk markalardan biri olarak Grandeur, Kona ve Sonata gibi modellerinde LED şeritleri sıkça kullanmış olsa da artık vazgeçme zamanı geldiğini vurguluyor. Loasby'ye göre, bu hem maliyetli hem de ABD ve Avrupa gibi pazarlarda müşteriler artık bu tasarıma eskisi kadar ilgi göstermiyor. Çin pazarında ise LED şeritler hala rağbet görüyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai artık elektrikli araçlarında "piksel aydınlatma" tasarımına odaklanmış durumda. IONIQ serisinde uygulanan bu tasarım, yeni tanıtılan konsept IONIQ 3'te de kendini gösteriyor. Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan araç, alışılmış LED şeritler yerine güncellenmiş piksel aydınlatma teknolojisi ile yollara çıkacak.

