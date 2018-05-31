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Xiaomi Mi Band 3 tanıtıldı! Ekranı büyüdü, tasarımı yenilendi

En çok satan akıllı saatlerden Mi Band yenilendi ve Xiaomi Mi Band 3 adıyla tanıtıldı. Mi Band 3'ün özelliklerine baktığımızda büyük ekranı ve yenilenen cam tasarımı dikkat çekiyor.
11 ay
11,1b
1
90
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Giyilebilir cihazlar pazarında satış rakamlarıyla tepeye oynayan Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 3’ü tanıttı. Mi Band 2’ye göre en büyük değişiklik olarak ekran büyüdü ve artık bildirimler daha detaylı bir şekilde görüntülenebiliyor.

Xiaomi Mi Band 3 özellikleri 

Önceki modeldeki 0.42 inç OLED ekran, Mi Band 3 ile birlikte 0.78 inç büyüklüğe ulaştı. Ekran, 128 x 80 piksel çözünürlüğe sahip. Görsellerde de göründüğü üzere artık arayanın adı, bildirim metinleri, hava durumu ve daha fazlası görüntülenebilecek. Mi Band 2'de istastiklere ek olarak sadece belirli uygulamalardan gelen bildirimlerin simgeleri görüntüleniyordu.

Editörün Seçimi Yorum Hali hazırda Mi band 2 bileğimde takılı, 3. Versiyonu geçiş yapmaya değer olmuş. Umarım ekranı kolay çizilmez. Yorumu gör » mstcngny

Bir başka değişiklik olarak 2.5D kavisli bir cam kullanılıyor. Bu sayede tasarımsal açıdan daha modern bir görünüm elde edilmiş. Kayış ve buton tasarımında değişiklik yapılmamış. Daha önce sadece siyah renk ile satın alınabilen bileklik, Mi Band 3 ile birlikte kullanıcısına kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneği sunacak.

Mi Band 2’de olduğu gibi Mi Band 3, adım ve kalori takibi yapabiliyor kalp ritmini anlık olarak raporlayabiliyor. Suya dayanıklılık korumasında yapılan geliştirme ile 50 metre suya kadar dayanıklılık sağlanıyor.


Xiaomi Mi Band 3 fiyatı

Büyüyen ekranı büyüyen pil ile amorti eden Mi Band 3, önceki modelde olduğu gibi 20 günlük kullanım ömrü sunuyor. Mi Band 3'ün NFC bulunmayan versiyonu 26 dolar fiyat etiketine sahip olacak. NFC destekleyen modeli ise 30 dolar civarında bir fiyat ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mstcngny 11 ay en beğenilen editörün seçimi
Hali hazırda Mi band 2 bileğimde takılı, 3. Versiyonu geçiş yapmaya değer olmuş. Umarım ekranı kolay çizilmez.
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kaptanos 11 ay
şu 30 dolar keşke bize de 30 birim gibi olsada hiç düşünmeden alabilsek
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pseudofate 11 ay
Güzel ürün güzel fiyat.
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7 Avatar Avatar Avatar
cedayroy 2 ay
Arakadaşlar 3 aydır mi band 3 kullanıyorum , arayan ismini gösteriliyordu son 2 gündür ne olduysa göstermiyor , bildirimlerde felan bir sorun yok arama geldiğinde titriyor ama isim göstermiyor.
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Machine Wizard 2 ay
uyku takibi için yapmam gereken bir şey var mı yoksa uyuduğumda direkt uyku takibini başlatıyor mu?
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iDenis 3 ay
Arkadaşlar ios’da telefonun ekranı açıkken gelen bildirimler bileği titretiyor bunu kapatmanın bir yolu var mıdır
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ÖzelÜyelik 3 ay
beyler bende mi band 2 yillar once vardi apple watch alinca babama verdim band 2 de arka kisimi elimi cok rahatsiz ediyordu cikinti gibi olduğundan elimde iz yapiyordu band 3 e baktim onunkide ayni tarz fakat biraz kenarlari yuvarlakmi gördüm tam emin degilim o yüzden sorayım dedim arka kisimin cikintisi band 2 deki gibi mi rahatsiz etme durumu
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dota 4 ay
Merhaba size bi şey sormak istiyorum bende de Band 3 var fakat Türkçe dil desteği gelmesine rağmen yazı karakterleri desteklemiyor ü ı ö vs gibi harfleri mesajlar geldiğinde soru işareti olarak gösteriyor. 3.parti desteğiyle bu sorunun çözüldüğünü bi yerde okumuştum bu nasıl oluyor ve uygulamanın adını bilen yada bu yöntemi bilenler var mı ?
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Babboable 4 ay
Güneş ışığı altında görünmeme gibi bir problem var mı?
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gecmisten gelen muallim 4 ay Babboable
Bende bunu merak ediyorum muhtemelen vardır çünkü band 2 de yaşadım bu durumu kullanmadım attim kenara duruyor.
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ONUR_345241 5 ay
Aldığımdan beri oldugu gibi İngilizce kullaniyordum. Bugun guncelleme olduğunu farkettim Türkçe oldu ne de güzel oldu
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ender 5 ay ONUR_345241
evet otomatık guncelleme ile turkce dil geldi, bu arada bildirimler ekrana nasıl düşüyor, telefondan bir şeyi aktif etmek mi gerekiyor.
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maclarizle 5 ay
Bu ürün gerçekten hem ucuz hemde kaliteli ben kullanıyorum ve çok memnunum
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AlbNil 5 ay
selamlar ben bunu sadece spor amaçlı kullanmak istiyorum yani sadece spor yapacağım zaman takacam takmayacagım zaman kapatabiliyormuyum ve sadece spor için değermi ?
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Kevin De Bruyne 5 ay AlbNil
Ben spor için almıştım. Nabzimi spor aninda takip etmek ve süre ölçmek için aldım. Sonra günlük de takmaya başladım.
Kullanmayip kenara birakinca çok az pil kullaniyor.
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ddkorkut 5 ay
selamlar ....amazfit cor için çeşitli arayüzler yaptım linkten bir bakın kullananlar varsa bildirin lütfen umarım beğenirsiniz hapsi özgün çalışmalar bu aralar zamanım olmadığı için biraz ara verdim .cor pil 2 hafta 20 gün kullnışlı bir saat şu an onu kullanmakatayım saygılar.....
amazfitwatchfaces.com/...
burada cor için yaptığım arayüzler var umarım beğenirsiniz....
nasıl yükleyeceğinizi you to be debn bakabilirisiniz.
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