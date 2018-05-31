Xiaomi Mi Band 3 tanıtıldı! Ekranı büyüdü, tasarımı yenilendi

Giyilebilir cihazlar pazarında satış rakamlarıyla tepeye oynayan Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 3’ü tanıttı. Mi Band 2’ye göre en büyük değişiklik olarak ekran büyüdü ve artık bildirimler daha detaylı bir şekilde görüntülenebiliyor.

Xiaomi Mi Band 3 özellikleri

Önceki modeldeki 0.42 inç OLED ekran, Mi Band 3 ile birlikte 0.78 inç büyüklüğe ulaştı. Ekran, 128 x 80 piksel çözünürlüğe sahip. Görsellerde de göründüğü üzere artık arayanın adı, bildirim metinleri, hava durumu ve daha fazlası görüntülenebilecek. Mi Band 2'de istastiklere ek olarak sadece belirli uygulamalardan gelen bildirimlerin simgeleri görüntüleniyordu.

Editörün Seçimi Yorum Hali hazırda Mi band 2 bileğimde takılı, 3. Versiyonu geçiş yapmaya değer olmuş. Umarım ekranı kolay çizilmez. Yorumu gör » mstcngny

Bir başka değişiklik olarak 2.5D kavisli bir cam kullanılıyor. Bu sayede tasarımsal açıdan daha modern bir görünüm elde edilmiş. Kayış ve buton tasarımında değişiklik yapılmamış. Daha önce sadece siyah renk ile satın alınabilen bileklik, Mi Band 3 ile birlikte kullanıcısına kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneği sunacak.

Mi Band 2’de olduğu gibi Mi Band 3, adım ve kalori takibi yapabiliyor kalp ritmini anlık olarak raporlayabiliyor. Suya dayanıklılık korumasında yapılan geliştirme ile 50 metre suya kadar dayanıklılık sağlanıyor.





Xiaomi Mi Band 3 fiyatı

Büyüyen ekranı büyüyen pil ile amorti eden Mi Band 3, önceki modelde olduğu gibi 20 günlük kullanım ömrü sunuyor. Mi Band 3'ün NFC bulunmayan versiyonu 26 dolar fiyat etiketine sahip olacak. NFC destekleyen modeli ise 30 dolar civarında bir fiyat ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.